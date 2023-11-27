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    Google Drive’daki hata bazı kullanıcılara büyük veri kayıpları yaşatıyor

    Google Drive'daki bir sorun bazı kullanıcıların birkaç aylık kayıtlı dosyalarını kaybetmesine neden oluyor. Soruna neyin sebep olduğu şimdilik belirsizliğini koruyor.
    Google Drive’daki hata büyük veri kayıpları yaşatıyor Tam Boyutta Gör
    Bulut depolama, tüm verileri hem cihazda hem de buluttaki bir sunucuda depoladığı için yaşanılacak bir donanım sıkıntısında verilerinizin sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlıyor. Ayrıca, bu verilere başka herhangi bir cihazdan erişmemizi de sağlar. Teorik olarak bulut depolama, dosya kaybı riskinin en düşük olduğu yol diyebiliriz. Ancak, en azından Google kendi forumlarına göre durum böyle değil gibi görünüyor. Bazı kullanıcılar son 6 ay içinde Google Drive’da oluşturdukları tüm dosyaları kaybettiklerini bildiriyor.

    Google Drive’da büyük veri kayıpları yaşanıyor

    Etkilenen kullanıcılar dosyaları manuel olarak silmediklerini ve yaptıkları ilk şeyin bulamadıkları dosyaların çöp kutusunda saklanıp saklanmadığını kontrol etmek için çöp kutusuna erişmek olduğunu iddia ediyor, ancak durum böyle değil. Şimdilik yaşanan sorunun sebebi tam olarak bilinmiyor ve Google tarafından da henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

    Öte yandan Google’ın resmi forumlarındaki kullanıcılar bu sorunla neredeyse 6 aydır karşılaştıklarını belirtiyorlar. Veri kayıplarının birkaç haftadan birkaç aya kadar çıkabildiği görülüyor. Hatta bazılarında durum çok daha endişe verici. Bir kullanıcının aktardığına göre son 1-2 yıla ait tüm verileri Drive’dan tamamen ve bir anda ortandan kaybolmuş durumda.

    Eğer aktif bir şekilde Google Drive bulut depolamasını kullanıyorsanız verilerinizi kontrol etmenizi ve kritik dosyalarınızı alternatif bir konuma yedeklemenizi öneririz. Şu anda bu sorun sadece bazı Google Drive kullanıcılarını etkilemiş durumda ve firmadan resmi açıklama bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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