Google Drive’daki hata bazı kullanıcılara büyük veri kayıpları yaşatıyor

Google Drive’da büyük veri kayıpları yaşanıyor
Etkilenen kullanıcılar dosyaları manuel olarak silmediklerini ve yaptıkları ilk şeyin bulamadıkları dosyaların çöp kutusunda saklanıp saklanmadığını kontrol etmek için çöp kutusuna erişmek olduğunu iddia ediyor, ancak durum böyle değil. Şimdilik yaşanan sorunun sebebi tam olarak bilinmiyor ve Google tarafından da henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.
Öte yandan Google’ın resmi forumlarındaki kullanıcılar bu sorunla neredeyse 6 aydır karşılaştıklarını belirtiyorlar. Veri kayıplarının birkaç haftadan birkaç aya kadar çıkabildiği görülüyor. Hatta bazılarında durum çok daha endişe verici. Bir kullanıcının aktardığına göre son 1-2 yıla ait tüm verileri Drive’dan tamamen ve bir anda ortandan kaybolmuş durumda.
Eğer aktif bir şekilde Google Drive bulut depolamasını kullanıyorsanız verilerinizi kontrol etmenizi ve kritik dosyalarınızı alternatif bir konuma yedeklemenizi öneririz. Şu anda bu sorun sadece bazı Google Drive kullanıcılarını etkilemiş durumda ve firmadan resmi açıklama bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.