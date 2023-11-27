Google Drive’daki hata bazı kullanıcılara büyük veri kayıpları yaşatıyor

Tam Boyutta Gör Bulut depolama, tüm verileri hem cihazda hem de buluttaki bir sunucuda depoladığı için yaşanılacak bir donanım sıkıntısında verilerinizin sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlıyor. Ayrıca, bu verilere başka herhangi bir cihazdan erişmemizi de sağlar. Teorik olarak bulut depolama, dosya kaybı riskinin en düşük olduğu yol diyebiliriz. Ancak, en azından Google kendi forumlarına göre durum böyle değil gibi görünüyor. Bazı kullanıcılar son 6 ay içinde Google Drive’da oluşturdukları tüm dosyaları kaybettiklerini bildiriyor.

Google Drive’da büyük veri kayıpları yaşanıyor

Etkilenen kullanıcılar dosyaları manuel olarak silmediklerini ve yaptıkları ilk şeyin bulamadıkları dosyaların çöp kutusunda saklanıp saklanmadığını kontrol etmek için çöp kutusuna erişmek olduğunu iddia ediyor, ancak durum böyle değil. Şimdilik yaşanan sorunun sebebi tam olarak bilinmiyor ve Google tarafından da henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

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Öte yandan Google’ın resmi forumlarındaki kullanıcılar bu sorunla neredeyse 6 aydır karşılaştıklarını belirtiyorlar. Veri kayıplarının birkaç haftadan birkaç aya kadar çıkabildiği görülüyor. Hatta bazılarında durum çok daha endişe verici. Bir kullanıcının aktardığına göre son 1-2 yıla ait tüm verileri Drive’dan tamamen ve bir anda ortandan kaybolmuş durumda.

Eğer aktif bir şekilde Google Drive bulut depolamasını kullanıyorsanız verilerinizi kontrol etmenizi ve kritik dosyalarınızı alternatif bir konuma yedeklemenizi öneririz. Şu anda bu sorun sadece bazı Google Drive kullanıcılarını etkilemiş durumda ve firmadan resmi açıklama bekleniyor.

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Google Drive’daki hata büyük veri kayıpları yaşatıyor