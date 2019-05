Bundle yılın en popüler haber kaynaklarını açıkladı

Türkçe haber kaynaklarından en güncek haberleri özel kategoriler ile takip edebilmenize olanak tanıyan ayrıca küresel ölçekte de haber kaynaklarını telefonunuzun ekranına taşıyan Bundle, önemli olayları da bildirim atarak sizi an be an her şeyden haberdar ediyor.

DonanımHaber





Hem Android hem de iOS platformunda önemli bir kitlesi bulunan yazılımda kullanıcılar, teknoloji kategorisinde en çok DonanımHaber içeriklerine ilgi gösterdi. Tüm kategoriler içinde içeriklerine en çok tıklanan 5 haber kaynağı içerisinde DonanımHaber de yer alırken abone sayısıyla da en popüler teknoloji sayfası DonanımHaber.HürriyetAl Jazeera TurkOnedioRadikalMilliyetNTV SporShift DeleteMackolikHaber Turk