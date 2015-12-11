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Bundle yılın en popüler haber kaynaklarını açıkladı

Hem ülkemizdeki hem de dünyadaki gündemi takip edebileceğiniz en başarılı mobil haber uygulamalarından olan Bundle, 2015 yılının en popüler haber kaynaklarını açıkladı. Listede DonanımHaber de var.
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Bundle yılın en popüler haber kaynaklarını açıkladı
Türkçe haber kaynaklarından en güncek haberleri özel kategoriler ile takip edebilmenize olanak tanıyan ayrıca küresel ölçekte de haber kaynaklarını telefonunuzun ekranına taşıyan Bundle, önemli olayları da bildirim atarak sizi an be an her şeyden haberdar ediyor.

Hem Android hem de iOS platformunda önemli bir kitlesi bulunan yazılımda kullanıcılar, teknoloji kategorisinde en çok DonanımHaber içeriklerine ilgi gösterdi. Tüm kategoriler içinde içeriklerine en çok tıklanan 5 haber kaynağı içerisinde DonanımHaber de yer alırken abone sayısıyla da en popüler teknoloji sayfası DonanımHaber.

Liste sırasıyla şu şekilde:
Hürriyet
Al Jazeera Turk
Onedio
Radikal
DonanımHaber
Milliyet
NTV Spor
Shift Delete
Mackolik
Haber Turk 

Uygulamayı aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz. 

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DH Misafiri 3 yıl
simbolmina o zaman Bundle kullan ve farkı gör derim :) beğenmezsen silersin
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alemburda34 3 yıl
Google gazeteler kullanıyorum çok memnunum minimum reklam istediğim içeriğe erişebiliyorum tavsiye ederim.
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simbolmina 3 yıl
Bundle kullanmasam da DH kaynak olduğu zaman bu programlarla tüm haber okuyamıyor ve siteye geçmek zorunda kalıyoruz. Mesela rss okuyucular, google gazetelik.
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