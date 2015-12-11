Bundle yılın en popüler haber kaynaklarını açıkladı

Haber Müdürü
Türkçe haber kaynaklarından en güncek haberleri özel kategoriler ile takip edebilmenize olanak tanıyan ayrıca küresel ölçekte de haber kaynaklarını telefonunuzun ekranına taşıyan Bundle, önemli olayları da bildirim atarak sizi an be an her şeyden haberdar ediyor.
Hem Android hem de iOS platformunda önemli bir kitlesi bulunan yazılımda kullanıcılar, teknoloji kategorisinde en çok DonanımHaber içeriklerine ilgi gösterdi. Tüm kategoriler içinde içeriklerine en çok tıklanan 5 haber kaynağı içerisinde DonanımHaber de yer alırken abone sayısıyla da en popüler teknoloji sayfası DonanımHaber.
Liste sırasıyla şu şekilde:
Hürriyet
Al Jazeera Turk
Onedio
Radikal
DonanımHaber
Milliyet
NTV Spor
Shift Delete
Mackolik
Haber Turk
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