Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, kullanıcıları “gizli sekmede” izlediği için ceza ödeyecek

    Google’ın çatı şirketi Alphabet, kullanıcıları “gizli mod” aktifken de takip ettiği için dava edilmişti. Kısa bir süre önce yazılım ve teknoloji devi, uzlaşmaya giderek ceza ödemeyi kabul etti.
    Google, kullanıcıları “gizli sekmede” izlediği için ceza ödeyecek Tam Boyutta Gör
    Google’ın çatı şirketi Alphabet, “gizli mod” aktifken de kullanıcıları takip ettiği ve verileri topladığı için dava edilmişti. Şirket avukatları yaptıkları açıklamada, Google'ın, Chrome tarayıcısının gizli modu da dahil olmak üzere diğer tarayıcıların gizli modlarını kullanan milyonlarca kişinin kişisel verilerini uygunsuz bir şekilde izlemekle suçlayan 5 milyar dolarlık büyük bir davada uzlaşmayı kabul ettiğini duyurdu.

    Google, "Gizli Sekmede" de izledi

    Her iki tarafın avukatları arabuluculuk sürecinin bir parçası olarak bağlayıcı bir sözleşme imzaladıklarını ve anlaşmayı en geç 24 Şubat 2024'e kadar federal yargıcın nihai onayına sunacaklarını söylediler. Ancak anlaşmanın mali koşulları açıklanmadı. Davacılar başlangıçta en az 5 milyar dolar tazminat talebinde bulunmuştu. Google'ın analitik ve diğer araçları aracılığıyla kullanıcıların çevrimiçi faaliyetlerini, özel olarak gezindiklerini düşündükleri zamanlarda bile izleyebildiğini iddia etmişlerdi.

    Davada Google, kullanıcıların alışveriş alışkanlıkları ve hobileri gibi zararsız öğelerden, görüntüledikleri diğer potansiyel olarak utanç verici şeylere kadar uzanan hesaplanamaz bir bilgi hazinesi oluşturmakla suçlanıyordu. Eğer uzlaşma olmasaydı dava, 5 Şubat'ta mahkemeye taşınacaktı. 2020 yılında açılan dava, 1 Haziran 2016'dan bu yana milyonlarca Google kullanıcısını kapsıyor ve federal telefon dinleme ve Kaliforniya gizlilik yasalarının ihlali nedeniyle kullanıcı başına en az 5.000 dolar tazminat talep ediyordu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    tekin-71 +61 LacWer +56 M0meNtS +54 idrisezman +48 CleanCoders +44 mahmut_emmi +32 erdem552 +32 Esxici +30 drjacob +30 Portraitclub +30
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    69 Kişi Okuyor (21 Üye, 48 Misafir) 7 Masaüstü 62 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2505 kez okundu.
    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    google, Alphabet ve
    6 etiket daha google chrome gizli mod Teknoloji Haberleri Internet Tarayıcılar Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı336b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kombi 24 saatte kaç m3 gaz yakar skywell yorumlar iphone sim kart yuvası açılmıyor motor bloğu çatlak tamiri fiyat citroen c3 yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Casper Via X30 Plus
    Casper Via X30 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP EliteBook 650 G10 8A576EA
    HP EliteBook 650 G10 8A576EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız