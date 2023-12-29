Google, kullanıcıları “gizli sekmede” izlediği için ceza ödeyecek

Google, "Gizli Sekmede" de izledi
Her iki tarafın avukatları arabuluculuk sürecinin bir parçası olarak bağlayıcı bir sözleşme imzaladıklarını ve anlaşmayı en geç 24 Şubat 2024'e kadar federal yargıcın nihai onayına sunacaklarını söylediler. Ancak anlaşmanın mali koşulları açıklanmadı. Davacılar başlangıçta en az 5 milyar dolar tazminat talebinde bulunmuştu. Google'ın analitik ve diğer araçları aracılığıyla kullanıcıların çevrimiçi faaliyetlerini, özel olarak gezindiklerini düşündükleri zamanlarda bile izleyebildiğini iddia etmişlerdi.
Davada Google, kullanıcıların alışveriş alışkanlıkları ve hobileri gibi zararsız öğelerden, görüntüledikleri diğer potansiyel olarak utanç verici şeylere kadar uzanan hesaplanamaz bir bilgi hazinesi oluşturmakla suçlanıyordu. Eğer uzlaşma olmasaydı dava, 5 Şubat'ta mahkemeye taşınacaktı. 2020 yılında açılan dava, 1 Haziran 2016'dan bu yana milyonlarca Google kullanıcısını kapsıyor ve federal telefon dinleme ve Kaliforniya gizlilik yasalarının ihlali nedeniyle kullanıcı başına en az 5.000 dolar tazminat talep ediyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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