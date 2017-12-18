Büyük yılbaşı çekilişi ile 5000 TL değerinde ödüller sizi bekliyor

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Hi2Games, GPay ve Donanımhaber’in ortak düzenlediği bu etkinlikle tam 333 kişi toplam 5000TL değerinde hediyenin sahibi olacak. Çekiliş sonucunda oyun, dijital cüzdan kodu, CS: GO kasa anahtarı, Spotify Premium gibi pek çok ödülden birine sahip olabilirsiniz.

Aşağıda paylaştığımız etkinlik bağlantısı ile yılbaşı çekilişimize katılabilir ve Gleam.io’daki adımları tamamlayarak kazanma şansınızı daha da arttırabilirsiniz.

Büyük Yılbaşı Çekilişi Katılım Linki

Kazananlar rastgele belirlenecek ve 2 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak. Kazananlar ile e-posta adresleri üzerinden iletişime geçilecektir. Herkese boş şans J

PC Oyunları

5 Kişiye PUBG

2 Kişiye CS:GO

1 Kişiye FIFA 18

1 Kişiye Overwatch

1 Kişiye Battlefield

1 Kişiye GTA V

1 Kişiye Call of Duty WWII

1 Kişiye Rainbowsix Siege

1 Kişiye Rocket League

1 Kişiye RUST

1 Kişiye H1Z1

1 Kişiye Cuphead

GPay Bakiyesi

1 Kişiye 250TL GPay Bakiyesi

2 Kişiye 100TL GPay Bakiyesi

8 Kişiye 50TL GPay Bakiyesi

25 Kişiye 25TL GPay Bakiyesi

30 Kişiye 10TL GPay Bakiyesi

45 Kişiye 5TL Gpay Bakiyesi

Steam Cüzdan Kodu

1 Kişiye 100TL Steam Cüzdan Kodu

5 Kişiye 25TL Steam Cüzdan Kodu

10 Kişiye 10TL Steam Cüzdan Kodu

22 Kişiye 5TL Steam Cüzdan Kodu

99 Kişiye 3TL Steam Cüzdan Kodu

8 Kişiye 400 Riot Points

Diğer Ödüller

8 Kişiye 400 Knight Online Cash

1 Kişiye Twitch Premium

2 Kişiye 10000 NG

1 Kişiye 10000 Joy Para

2 Kişiye 10000 Zula Altın

1 Kişiye iTunes 50TL Kart

1 Kişiye iTunes 25TL Kart

1 Kişiye Google Play 50TL Kart

1 Kişiye Google Play 25TL Kart

2 Kişiye Spotify Premium

40 Kişiye CS:GO Kasa Anahtarı