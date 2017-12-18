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Büyük yılbaşı çekilişi ile 5000 TL değerinde ödüller sizi bekliyor

Hi2Games, GPay ve Donanımhaber’in ortaklığında düzenlenen çekiliş ile 333 kişi toplam 5000 TL değerinde ödülün sahibi olacak. GTA V, Fifa 18, PUBG, Steam cüzdan kodu ve daha fazlası sizin olabilir.
1 yıl
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54
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Büyük yılbaşı çekilişi ile 5000 TL değerinde ödüller sizi bekliyor
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Hi2Games, GPay ve Donanımhaber’in ortak düzenlediği bu etkinlikle tam 333 kişi toplam 5000TL değerinde hediyenin sahibi olacak. Çekiliş sonucunda oyun, dijital cüzdan kodu, CS: GO kasa anahtarı, Spotify Premium gibi pek çok ödülden birine sahip olabilirsiniz.

Aşağıda paylaştığımız etkinlik bağlantısı ile yılbaşı çekilişimize katılabilir ve Gleam.io’daki adımları tamamlayarak kazanma şansınızı daha da arttırabilirsiniz.

Büyük Yılbaşı Çekilişi Katılım Linki

Kazananlar rastgele belirlenecek ve 2 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak. Kazananlar ile e-posta adresleri üzerinden iletişime geçilecektir. Herkese boş şans J

PC Oyunları

  • 5 Kişiye PUBG
  • 2 Kişiye CS:GO
  • 1 Kişiye FIFA 18
  • 1 Kişiye Overwatch
  • 1 Kişiye Battlefield
  • 1 Kişiye GTA V
  • 1 Kişiye Call of Duty WWII
  • 1 Kişiye Rainbowsix Siege
  • 1 Kişiye Rocket League
  • 1 Kişiye RUST
  • 1 Kişiye H1Z1
  • 1 Kişiye Cuphead

GPay Bakiyesi

  • 1 Kişiye 250TL GPay Bakiyesi
  • 2 Kişiye 100TL GPay Bakiyesi
  • 8 Kişiye 50TL   GPay Bakiyesi
  • 25 Kişiye 25TL GPay Bakiyesi
  • 30 Kişiye 10TL GPay Bakiyesi
  • 45 Kişiye 5TL   Gpay Bakiyesi

Steam Cüzdan Kodu

  • 1 Kişiye 100TL Steam Cüzdan Kodu
  • 5 Kişiye 25TL   Steam Cüzdan Kodu
  • 10 Kişiye 10TL Steam Cüzdan Kodu
  • 22 Kişiye 5TL   Steam Cüzdan Kodu
  • 99 Kişiye 3TL   Steam Cüzdan Kodu
  • 8 Kişiye 400 Riot Points

Diğer Ödüller

  • 8 Kişiye 400 Knight Online Cash
  • 1 Kişiye Twitch Premium
  • 2 Kişiye 10000 NG
  • 1 Kişiye 10000 Joy Para
  • 2 Kişiye 10000 Zula Altın
  • 1 Kişiye iTunes 50TL Kart
  • 1 Kişiye iTunes 25TL Kart
  • 1 Kişiye Google Play 50TL Kart
  • 1 Kişiye Google Play 25TL Kart
  • 2 Kişiye Spotify Premium
  • 40 Kişiye CS:GO Kasa Anahtarı

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12 Angry Men 1 yıl kafamrahat
Orijinalden alıntı: kafamrahat
Orijinalden alıntı: 12 Angry Men

Orijinalden alıntı: kafamrahat

Kendi bayramlarımızda yapsanız olmaz mı? Neden hristiyan adetlerine uyuyorsunuz?

Sen önce noel bayramı ile yılbaşı arasındakı farkı ögren, sonra yorum yap.


Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Yılbaşı ise bir yılın bitiminin ve yeni bir yıla başlangıcın kutlandığı gündür.

Kimin takviminin bitişine uyduğunun farkında mısın?

Tüm dünya'nın kullandığı güneş takvimine uyuyorum.
Orijinalden alıntı: kafamrahatOrijinalden alıntı: 12 Angry MenOrijinalden alıntı: kafamrahatKendi bayramlarımızda ya...
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2 Yanıt Yanıtla +36
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kaptanos 1 yıl
3 tane firma birleşmiş ki bunlardan biri donanimhaber vere vere 5000TL ödül veriyor. Ben dh nin yerinde olsam böyle bir çekiliş yapmaya utanırım. Bir işe kalkıştığın zaman ya tam yap, yada yapma.
3 tane firma birleşmiş ki bunlardan biri donanimhaber vere vere 5000TL ödül veriyor. Ben dh nin yerinde olsam böyle bir çekiliş yapmaya utanırım. Bir işe kalkış...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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HR Creative 1 yıl
Yazacam bir şey şimdi sonra tatile yollayacaklar
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LorneMalvo 1 yıl
Uğraşmaya değmez, ödüller çöp.
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Magnetic Power 1 yıl
Oyun fiyatları yüksek mi tutulmuş? Toplamda 5000 tl'lik oyun var mı?
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innovativengineer 1 yıl
çekilişe katılmak istiyorum
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MüdavimBey 1 yıl
Keşke Ramazan ve Kurban Bayramı gibi bize ve dinimize ait bayramlarda da daha iyisi yapılsa.




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Goudelock 1 yıl
3 tl hediye şaka mı
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Psychedelic Reflection 1 yıl
Çekiliş konusu bu. Basit bir şey lan, çekiliş bak hecele çe ki liş! Adminler neden müsaade ediyor bunlara. Beğenmiyorsan sana uymuyorsa girme. Ne yobaz herifler var ya.
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kafamrahat 1 yıl
Bakın çocuklara anlatır gibi anlatacağım.
Güzel çarpıtmışssınız, bilmeyen cahil cüheyla takımı da balıklama atlamış.
Güneş takvimi dediğiniz bir sistemdir ve bu sistemi kullanan farklı farklı takvimler mevcut. Siz takvimlerle takvim sistemlerini (bilerek) karıştırıyorsunuz.

1. Gregoryen Takvimi, 2. Jülyen Takvimi, 3. Bahai Takvimi, 4. Coptic Takvimi, 5. İran Takvimi, 6. Malayalam Takvimi, 7. Tamil Takvimi, 8. Thai Güneş Takvimi, Bütün bu takvimlerde güneş takvimidir ve bir yıl 365 gündür, bazı seneler bir gün fazla olur, bu seneler artık yıl olarak adlandırılır.

Şu takvimler de Hristiyan takvimleridir; Azizler takvimi, Doğu Ortodoks liturjik takvimi, Liturjik yıl, Gregoryen

Çeşitli takvimler; 12 hayvanlı · Akan · Asur · Aztek (Tonalpohualli · Xiuhpohualli) · Babil · Bahá'í · Bengal · Berberi · Bikram Samwat · Budist · Birmanya · Bizans · Cava · İran (Hicri Şemsi, İran) · Jülyen takvimi · Ermeni · Etiyopya · Fransız Cumhuriyetçi · Germanik · Helenik · Hindu · İbo · İnka · Hindistan · İrlanda · İsveç · Japon · Juche · Jülyen · Kelt · Kıpti · Kore · Kürt · Litvanya · Malayalam · Maya (Haab' · Tzolk'in) · Mısır · Minguo · Nanakshahi · Nepal Sambat · Pawukon · Pentecontad · Rapa Nui · Roma · Sovyet · Tamil · Tayland (Tayland · Güneş) · Tibet · Vietnam · Xhosa · Yoruba · Rünik · Mezoamerikan (Uzun sayım)
Sen hangisini savunuyorsun? Ben söyleyeyim miladi yani gregoryen takvimi. Kimin takvimi bu? Hristiyanların. Milat Hz. isa'nın doğuşu demek. Eğer sen güneş takvimine uyuyorsan git 2 ay sonra, 5 ay sonra, 10 ay sonra farklı bir günde kutla yılbaşını. Yine aradan 365 gün geçmiş olacak. Neden İsa'nın doğumunu 0 kabul eden bir takvimi kullanıyorsun ve yıl dönümü olarak Hz. İsa'nın doğumunu kabul ediyorsun?
Müslümanların kendi takvimi varken gidip neden elalemin takvimlerine uyalım ki? Önemli olan bizim bayramlarımız, bizim göreneklerimiz. Şu dünyaya terör saçan ülkeleri, ellerinde teknoloji var diye övüp durmayı, onlara özenmeyi bırakın. Biraz kişilikli, karakterli ve onurlu olun.
Yallah arabistana diyen, yobaz diyen tipler de akıl olmadığından ancak aşağılayarak mücadele edebiliyorlar. Haydi sizde vatikan'ın kucağına...
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Physicist_Emre 1 yıl kafamrahat
Peygamberler herkesin ortak değeri değil mi neden hz isaya düşmanmış gibi davranıyoruz sonuçta dünyaya bir peygamberin geldiği gün, müslüman ve yahudiler içinde “kutsal” sayılabilecek bir gün ya da hafta değil mi? Allah’ın gönderdiklerini biz neden ayırıyoruz orasını anlamıyorum. Şimdi hristiyanlar bizim peygamberimize hakaret ediyorlar falan diyen olur ee biz neden kötüyü örnek alıyoruz o zaman?
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abraxsas 1 yıl
5000 tl nedir. Bu site için çok az bir miktar, şaka gibi.
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kafamrahat 1 yıl
Bu "tüm dünya kullanıyor" ayaklarını bıraksan diyorum. Bunun gerçeği şudur; emperyalist ülkeler kullanıyor biz de ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. Dünyada birsürü takvim çeşidi var. At yalanı, nasıl olsa sana destek verecek ergen bol sitede.. Sen müslümanım diyorsun, Kur'an ay takvimi kullanılmasını buyurdu diyorsun, hem de yobaz değilim diyorsun. Bu ne yaman çelişki? Sen ramazan bayramını hicri takvime göre kutlarken yobaz olmuyorsun da, yılbaşını hicri takvime göre kutlayınca mı yobaz. Akıl tutulması mı yaşıyorsun? Hicri takvimde de yıl bitiyor, yeni bir yıl başlıyor. Onu neden umursamıyorsun?
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12 Angry Men 1 yıl kafamrahat
Sen çok boş yaptın artık. Dini bayramlar zaten ay takvimine göre hesaplanıyor, ramazan ayı vs. Onun dışında ise güneş takvimi kullanılıyor. Cunku ay takvimi her yıl 11 gün eksik gelıyor, mevsimlerde günlerde kayma oluyor.
Ay takvimi sayesinde ramazan her yıl 10-11 gun ileri gelıyor bu sayede her mevsim tutulmuş oluyor.
Bu takvimlerin dinle alakası yok, birini sümerliler bulmuş, diğerini mısırlılar.
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kadirirdem 1 yıl
Yorumları okudum :D ,neden birbirinize giriyorsunuz ? Sakin olun yav.
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