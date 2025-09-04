Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hollow Knight: Silksong etkisi; Steam, Xbox Store ve Nintendo eShop çöktü

    Hollow Knight'ın yıllar sonra gelen devam oyunu Steam, Xbox Store ve Nintendo eShop'u çökertti. Sunucular, Hollow Knight: Silksong'a akın eden oyuncularla baş edemedi.   

    Hollow Knight: Silksong etkisi; Steam, Xbox Store ve Nintendo eShop çöktü Tam Boyutta Gör
    Bu yılın en heyecanla beklenen oyunlarından olan Hollow Knight: Silksong, bugün oyunseverlerle buluştu. Son yılların en dikkat çekici indie (bağımsız) oyunlarından biri olan Hollow Knight'ın yıllardır beklenen devam oyunu, tahmin edildiği gibi oyunseverlerler tarafından ilgiyle karşılandı. Ancak oyunseverlerin ilgisi beklenenden bile büyük olunca, pek çok oyun platformu yoğunluğu kaldıramadı.

    Bu akşam saatleri itibarıyla Steam, Xbox Store, Nintendo eShop gibi oyun platformlarında ciddi sorunlar yaşanmaya başladı. Bazı kullanıcılar bu platformlara hiç ulaşamazken, ulaşanlar da satın alım yapmakta zorluk çekiyor. Oyunu indirmek ise neredeyse imkânsız.

    Hollow Knight: Silksong, Beklentilerin Bile Üzerinde Bir Açılış Yapacak Gibi Görünüyor

    Sabah saatlerinde Google, Cloudflare, Spotify gibi platformlarda kesinti yaşandıktan sonra akşam da Steam'in çökmesi ilk başta benzer bir problemin söz konusu olabileceğini düşündürdü. Ancak kısa süre içinde Xbox ve Nintendo'da da kesintiler yaşanmaya başlaması, işin arkasında Hollow Knight: Silksong'un olduğunu gösterdi. Nitekim GameRant tarafından aktarılan bilgiler de bunu doğruluyor.

    Hollow Knight: Silksong'un daha çıkışta kayda değer bir kitleye ulaşacağı bir süredir belliydi. Hatta Silksong'la aynı dönemde oyun çıkarmak istemeyen stüdyolar, sırf bu yüzden oyunlarını erteledi. Şimdi ortaya çıkan tabloya bakınca, gayet yerinde bir karar verdikleri görülüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dayco triger seti keçiboynuzu kürü kullananların yorumları arora dazzle 50 yorum hız sınırında yüzde 10 tolerans var mı kızdırma bujisi arızası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 Max 2023 MacBook Pro
    Apple M3 Max 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum