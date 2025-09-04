Hollow Knight: Silksong etkisi; Steam, Xbox Store ve Nintendo eShop çöktü

Bu akşam saatleri itibarıyla Steam, Xbox Store, Nintendo eShop gibi oyun platformlarında ciddi sorunlar yaşanmaya başladı. Bazı kullanıcılar bu platformlara hiç ulaşamazken, ulaşanlar da satın alım yapmakta zorluk çekiyor. Oyunu indirmek ise neredeyse imkânsız.
Hollow Knight: Silksong, Beklentilerin Bile Üzerinde Bir Açılış Yapacak Gibi Görünüyor
Sabah saatlerinde Google, Cloudflare, Spotify gibi platformlarda kesinti yaşandıktan sonra akşam da Steam'in çökmesi ilk başta benzer bir problemin söz konusu olabileceğini düşündürdü. Ancak kısa süre içinde Xbox ve Nintendo'da da kesintiler yaşanmaya başlaması, işin arkasında Hollow Knight: Silksong'un olduğunu gösterdi. Nitekim GameRant tarafından aktarılan bilgiler de bunu doğruluyor.
Hollow Knight: Silksong'un daha çıkışta kayda değer bir kitleye ulaşacağı bir süredir belliydi. Hatta Silksong'la aynı dönemde oyun çıkarmak istemeyen stüdyolar, sırf bu yüzden oyunlarını erteledi. Şimdi ortaya çıkan tabloya bakınca, gayet yerinde bir karar verdikleri görülüyor.