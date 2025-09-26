İngiltere'nin yeni nesil jet eğitim uçağı için HÜRJET güçlü aday!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri (Royal Air Force), envanterdeki HAWK T2 jet eğitim uçaklarını daha uygun maliyetli ve daha modern bir eğitim uçağı ile yenilemek istiyor. Birleşik Krallık Savunma Bakanı Maria Eagle, Temmuz ayında yaptığı açıklamada Hawk jetinin yerini alacak yeni bir jet eğitim uçağı için ihale açılacağını duyurmuştu. TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET, bu ihale için güçlü adaylar arasında.

İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri, miladı dolan F-5M uçaklarını HÜRJET ile yenilemek için anlaşma yaptı. TUSAŞ, İspanya’nın ardından Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne HÜRJET satmak için kolları sıvadı. Savunma sanayi analisti Kozan Selçuk Erkan, Kamer Kurt YouTube kanalında yaptığı açıklamada TUSAŞ’ın bu satış için çalışmalara başladığı duyurarak, “Çok ciddi çalışıyorlar. Gerçekten biz satacağız modunda bu konuya kenetlenmiş durumdalar.” dedi.

✈️ HÜRJET’i öne çıkaran özellikler neler?

HÜRJET, güncel jet uçakları arasında düşük maliyetle modern teknolojileri sunan bir eğitim uçağı olarak dikkat çekiyor. Ayrıca TUSAŞ, müşterilere yerel üretim imkanı sunuyor. Örneğin İspanya için üretilecek HÜRJET’ler TUSAŞ ve Airbus ortaklığında İspanya'da üretilecek. Bu durum askeri bağımsızlık ve teknoloji transferi isteyen ülkeler için HÜRJET’i cazip kılıyor.

Tam Boyutta Gör HÜRJET, 1,4 Mach hıza kadar çıkarken ihaledeki diğer adaylar 0,97 Mach ve altında hıza sahip. Süpersonik hız istenmesi durumunda HÜRJET tek aday olarak öne çıkıyor.

Diğer bir avantaj ise ilerleyen yıllarda HÜRJET’in gemiden kalkıp inebilen versiyonunun geliştirilecek olması. İngiltere, envanterindeki iki uçak gemisine HÜRJET’i konuşlandırabilir.

Türkiye, ABD'den F-16 yerine KAAN'a jet motoru talep edecek 1 gün önce eklendi

Avrupa Birliği’nden ayrılan İngiltere, jeopolitik belirsizliklerden etkilenmemek için tedarikçilerini ve iş birliği yaptığı ülke sayısını çeşitlendirmek istiyor. Türkiye, İngiltere’den 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almak için ön anlaşma imzalamıştı. İki ülke arasındaki ortaklık bağını dahada güçlendirmek için HÜRJET önemli bir rol oynayacak.

İngiltere’nin yeni nesil jet eğitim uçağı için aday uçakların artıları ve eksileri

HÜRJET (TUSAŞ, Türkiye)

Artılar : Süpersonik (Mach 1.4) hız, hafif taarruz görevlerinde de kullanılabilir, maliyet/performans oranı rekabetçi ve modern aviyonik sistemler ile donatıldı.

: Süpersonik (Mach 1.4) hız, hafif taarruz görevlerinde de kullanılabilir, maliyet/performans oranı rekabetçi ve modern aviyonik sistemler ile donatıldı. Eksiler : Henüz seri üretimi tamamlanmadı ve envantere girmedi. Sorunsuzluk ve lojistik desteği konularında soru işaretleri bulunuyor.

: Henüz seri üretimi tamamlanmadı ve envantere girmedi. Sorunsuzluk ve lojistik desteği konularında soru işaretleri bulunuyor. Fırsatlar : İngiltere'de yerel üretim ve teknoloji transferi imkanı sunuluyor. Ayrıca Türkiye ile İngiltere arasındaki bağları güçlendirme fırsatı

: İngiltere'de yerel üretim ve teknoloji transferi imkanı sunuluyor. Ayrıca Türkiye ile İngiltere arasındaki bağları güçlendirme fırsatı Riskler: Politik belirsizlikler nedeniyle İngiltere, ABD, İtalya gibi öncelikli müttefikler ve kendi Aeralis projesi nedeniyle Türkiye seçeneği ikinci planda kalabilir.

Aeralis AJT (İngiltere)

Artılar : İngiliz şirket tarafından geliştiriliyor. Modüler konsept sunarak eğitim, hafif taarruz ve gösteri uaklarını tek platformda buluşturacak.

: İngiliz şirket tarafından geliştiriliyor. Modüler konsept sunarak eğitim, hafif taarruz ve gösteri uaklarını tek platformda buluşturacak. Eksiler : Proje henüz prototip aşamasında, envantere giriş tarihi belirsiz ve teknik özellikler netleştirilmedi. Prototip aşamasında bir proje olduğu için geliştirme maliyeti yüksek.

: Proje henüz prototip aşamasında, envantere giriş tarihi belirsiz ve teknik özellikler netleştirilmedi. Prototip aşamasında bir proje olduğu için geliştirme maliyeti yüksek. Fırsatlar : İngiliz savunma sanayiini güçlendirme; tamamen yerli çözüm.

: İngiliz savunma sanayiini güçlendirme; tamamen yerli çözüm. Riskler: Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin acil ihtiyaçları için çok geç kalabilir. Maliyetler tahmin edilenden yüksek olabilir.

M-346 (Leonardo, İtalya)

Artılar : Halihazırda birçok ülkede kullanılıyor; düşük risk; kısa vadede hızlı tedarik. İngiltere’ye “yerli montaj hattı” kurma teklifinde bulunuldu.

: Halihazırda birçok ülkede kullanılıyor; düşük risk; kısa vadede hızlı tedarik. İngiltere’ye “yerli montaj hattı” kurma teklifinde bulunuldu. Eksiler : Süpersonik kapasitesi sınırlı ve geleceğe dönük teknolojilerde geri kalacak.

: Süpersonik kapasitesi sınırlı ve geleceğe dönük teknolojilerde geri kalacak. Fırsatlar : İngiltere-İtalya ortaklığı (Tempest/GCAP savaş uçağı projesi) ile uyumlu.

: İngiltere-İtalya ortaklığı (Tempest/GCAP savaş uçağı projesi) ile uyumlu. Riskler: Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin süpersonik ve ileri simülasyon entegrasyonu gibi uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamayabilir.

T-7A Red Hawk (Boeing/Saab, ABD)

Artılar : En modern tasarım. ABD Hava Kuvvetleri'nin jet eğitim uçağı olacak. Güçlü simülasyon entegrasyonu.

: En modern tasarım. ABD Hava Kuvvetleri'nin jet eğitim uçağı olacak. Güçlü simülasyon entegrasyonu. Eksiler : Program gecikmeler yaşıyor, teslimatlar riskli olabilir.

: Program gecikmeler yaşıyor, teslimatlar riskli olabilir. Fırsatlar : ABD-İngiltere ilişkisini sürdürme imkanı.

: ABD-İngiltere ilişkisini sürdürme imkanı. Riskler: Yüksek maliyet ve ABD’ye bağımlılığı artırma riski.

✈️ Teknik Karşılaştırma Tablosu Özellik HÜRJET M-346 T-7A Red Hawk Aeralis AJT Görev Tipi Jet eğitim uçağı, hafif taarruz uçağı Jet eğitim uçağı, hafif taarruz uçağı, taktik eğitim uçağı Jet eğitim uçağı Modüler: temel-eğitim, ileri-eğitim, hafif taarruz rolleri için konfigürasyon değişikliği olasılığı Mürettebat 2 2 2 (öğrenci + eğitmen) 2 Motor 1 x GE F404-104 2 × Honeywell F124-GA-200 1 × GE F404 Modüler yapıda farklı motor seçenekleri planlanıyor Maksimum Hız 1.4 Mach 0.95 Mach 0.975 Mach 0.90 Mach Tavan Yüksekliği (Servis İrtifası) 45,000 ft 45,000 ft 45,000 ft Belirsiz Azami Kalkış Ağırlığı (MTOW) ~13.500 kg ~9.600 kg ~5.500 kg ~15.800 kg olması hedefleniyor Menzil (Operasyonel Yarıçap) 2.220 km Normal: 1.925 km

Dış Tanklarla: 2.550 km 1.839 km Belirsiz G-Limiti +8g/ -3g +8g/ -3g +8g/ -3g +8g/ -3g

HÜRJET teknik özellikleri

Uzunluk : 13,7 m / 44,9 ft

: 13,7 m / 44,9 ft Kanat Açıklığı : 9,5 m / 31,2 ft

: 9,5 m / 31,2 ft Yükseklik : 4,1 m / 13,5 ft

: 4,1 m / 13,5 ft Kanat Alanı : 25 m2 /270 ft2

: 25 m2 /270 ft2 İtki : 17.700 lbf

: 17.700 lbf Menzil : 2.220 km

: 2.220 km Tırmanma Oranı : 48.500 fpm

: 48.500 fpm Servis Tavanı : 45.000 ft

: 45.000 ft Azami Kesintisiz G : 6.3 G @ 15.000 ft

: 6.3 G @ 15.000 ft Yük Kapasitesi : 7.500 lbs

: 7.500 lbs Azami Hız : 1,4 Mach

: 1,4 Mach G Limitleri : +8g / -3g

: +8g / -3g Gelişmiş Jet Eğitimi

Öncü Avcı Eğitim Uçağı

Hafif Taarruz (Yakın Hava Desteği)

Eğitimlerde “Red Aircraft” Görevi

Hava Devriyesi (Silahlı ve Silahsız)

Akrobatik Gösteri Uçağı

HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri

Yüksek AoA kontrolü

Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)

Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)

Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi

Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı

Intra & Inter Veri Linki

Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)

Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)

Rahat İdare

Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri

Otonom Operasyonlar için APU

Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

İngiltere'nin yeni nesil jet eğitim uçağı için HÜRJET güçlü aday!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: