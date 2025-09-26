Giriş
    Steam, oyunların açılmaması sorununu çözüyor: Secure Boot ve TPM kontrolü geliyor

    Valve, Steam'e oldukça faydalı bir özellik getiriyor. Steam artık kullanıcının bilgisayarında Secure Boot ve TPM'nin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini tespit edecek.

    Steam Secure Boot ve TPM kontrolü Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6, Call of Duty: Black Ops 7, Valorant ve daha birçok oyun, Secure Boot gerektiriyor. Güvenli Önyükleme ve TPM, geliştiricilerin hile yapanları önlemek için kullandığı güvenlik özelliklerinden. Bazı PC’lerde bu özellikler etkinleştirilmediğinden oyun açılmayabiliyor ama artık bu sorun yaşanmayacak. Steam, PC’de Secure Boot’un açılıp açılmadığını ve TPM sürümünü kontrol edecek.

    Steam beta istemcisine, kullanıcının bilgisayarında Güvenli Önyükleme ve TPM'nin açık olup olmadığını görmesini sağlayan bir özellik eklendi. Steam, bu bilgileri Yardım - Sistem Bilgileri menüsü altında gösterecek.

    Steam, kullanıcının sistemde Güvenli Önyükleme ve Güvenilir Platform Modülü’nü nasıl etkinleştirebileceğine ilişkin yönlendirmede bulunmayacak. Secure Boot devre dışıysa, çoğu anakartta BIOS üzerinden etkinleştirilmesi gerekiyor. TPM genellikle modern CPU'lara entegre olarak veya anakartta ayrı bir modül olarak bulunuyor.

