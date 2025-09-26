Steam, oyunların açılmaması sorununu çözüyor: Secure Boot ve TPM kontrolü geliyor

Steam beta istemcisine, kullanıcının bilgisayarında Güvenli Önyükleme ve TPM'nin açık olup olmadığını görmesini sağlayan bir özellik eklendi. Steam, bu bilgileri Yardım - Sistem Bilgileri menüsü altında gösterecek.
Steam, kullanıcının sistemde Güvenli Önyükleme ve Güvenilir Platform Modülü'nü nasıl etkinleştirebileceğine ilişkin yönlendirmede bulunmayacak. Secure Boot devre dışıysa, çoğu anakartta BIOS üzerinden etkinleştirilmesi gerekiyor. TPM genellikle modern CPU'lara entegre olarak veya anakartta ayrı bir modül olarak bulunuyor.