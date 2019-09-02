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Buz temizliği, çok hızlı ısı atımları sayesinde bir saniyenin altına iniyor

Illinois ve Kyushu Üniversitelerinde görev yapan bilim insanları, otomobil camları ya da uçak kanatları gibi yerlerde oluşan buzlanmanın temizlenmesi için oldukça enerji etkin bir yöntem buldu.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Buz temizliği, çok hızlı ısı atımları sayesinde bir saniyenin altına iniyor
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Otomobil camlarında ya da uçak kanatlarında oluşan buzlanma ya da kar birikmesi sinir bozucu olduğu kadar yerine göre tehlike arz eden de bir durum. Araçların camlarını genellikle el yordamıyla temizlerken özellikle uçaklarda kullanılan buz çözme (de-icing) yöntemi ise hem yüksek enerji tüketimine neden oluyor hem de işlem süresi uzun vakit alabiliyor. Günümüz koşullarında bu durum havayolu şirketleri için önemli bir para ve zaman kaybı demek.

Illinois ve Kyushu Üniversitelerinde görev yapan bilim insanları söz konusu soruna, üzerinde çalıştıkları bir yöntemle çözüm bulduklarını iddia ediyor. Araştırmacılara göre yeni yöntem, yüzeydeki buzu bir saniyenin altında kazımakla kalmıyor aynı zamanda bahsi geçen işlemi var olan sistemlerinin kullandığı enerjinin yüzde birini kullanarak gerçekleştiriyor.

Bu oldukça iddialı gözüken sistemin kalbinde ise indiyum-kalay oksitten (İKO) üretilen ince bir film tabakası yatıyor. Aslına bakılırsa İKO kullanımı, benzer maksatlarla uzun yıllardır tercih edilen bir yöntem. Örneğin uçak pencereleri bu malzemeyle uzun bir süredir kaplanıyor. İletken bir malzeme olan İKO, elektrik akımı verildiğinde ısınıyor ve temas ettiği yerdeki buzu eritirken aynı zamanda yüzeye yapışıyor. İnce bir su tabakası oluşturan bu reaksiyon sonucu buzun kalan kısmı da akıp gidiyor. Söz konusu işlemin eksi yönü ise yüksek enerjiye ihtiyaç duyulması olarak dikkat çekiyor.

Araştırmacılar, tam da bu noktaya müdahale edip daha etkin bir yöntem geliştirdiklerini ifade etmişler. Ekibe göre kısa atımlı (100 milisaniye süren) ve yüksek akımlı enerji transferi, buz çözme işlemi sırasında İKO’nun daha verimli çalışmasını sağlamış.

Araştırma ekibinin eksi 15 ve eksi 71 derecelerde yaptığı denemelerde yeni yöntemin çok daha az enerji harcayarak çok daha hızlı çalıştığı gözlemlenmiş.

Bu doğrultuda bilim insanlarının bir sonraki hedefi, yeni bulunan yöntemin uçak kanatları gibi zorlu yüzeylerde ne derece etkili olacağı ile işlemin ne kadar enerji tüketeceğini bulmak olacak. Söz konusu araştırma sonuçları ise Applied Physics Letters dergisinde yayınlandı.



https://newatlas.com/materials/ultrafast-heat-pulses-deice-surfaces-under-second/ Yorum Yaz
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CoreXXX 3 gün
erzurumlular bunu beğendi
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Musty3535123 3 gün
la bi görsel olsaymış keşke :)
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smart1978 3 gün
Verimli ve etkin olmasi iyiymis .
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