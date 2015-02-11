CAMpanion projesiyle GoPro ile akıllı telefonlar birleşiyor

Dünyanın en çok tercih edilen aksiyon kamerası GoPro, kompakt boyutları nedeniyle bazı çekim sorunları yaşatabiliyor. Bu noktada GoPro kamerasını akıllı telefonuyla eşleştirip kullanan aksiyon severler hedeflenerek hazırlanan yeni Kickstarter projesi CAMpanion, basit ancak etkili bir deneyim sunuyor.

Yapışkan temelli bağlantı plakasıyla GoPro aksiyon kamera modellerinin akıllı telefonların arkasına takılmasına imkan tanıyan CAMpanion, bu sayede kullanıcıların resmi GoPro uygulaması vasıtasıyla çok daha etkili bir canlı vizör deneyimi elde etmesinin önünü açıyor. Akıllı telefonların ön kamerası üzerinden çift taraflı çekim sağlayan ve böylece çekilen ile çekim yapanın tek bir karede görünmesi gibi ilginç bir deneyim vaat eden ürün, yine akıllı telefonların dahili flaş birimlerinden yararlanarak düşük ışıklı çekimlere ciddi miktarda yardımcı olabiliyor. Telefon ile kurulan fiziksel bağlantı sayesinde elde yapılan çekimlere daha ergonomik bir tutuş getiren CAMpanion, telefon yanında GoPro kamera modellerinin tablet ya da gitar gibi noktalara takılmasına da izin veriyor. Ürün mikrofon ya da LED ışık gibi diğer yardımcı aksesuarları da gövdesinde taşıyabiliyor.

Hayata geçebilmek adına koyduğu 28,000$ bağış hedefini 39,231$ seviyesine getirmeyi başaran CAMpanion, yapılacak en az 30$ (Uluslararası kargo dahil) bağış ile 2015 Mayıs ayında elde edilebiliyor. Ürünün pratikte sunduklarını aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/campanion-mounts-gopro-cameras-on-smartphones-11368443/