CES 2012 : Akıllı telefon ve tabletler microUSB 3.0 standardına kavuşuyor

Haber Editörü
Hali hazırda kullandığımız USB 2.0 veri aktarım arabiriminden 10 kat daha fazla teorik olarak yaklaşık 5Gbps hızlarında veri transferine izin veren USB 3.0 arabirimi üretilen pek çok dizüstü veya masaüstü sistemlerde standart olarak sunulmaya başladı. Ancak tablet ve akıllı telefonlarda kullanılan microUSB arabirimine henüz 3.0 geliştirmesi gelmedi ve bu da eleştirilere neden oldu.
CES 2012 fuarında USB Uygulama Forumu bir duyuru yaparak artık microUSB arabiriminin de USB 3.0 standardına destek vereceğini açıkladı. Bu sayede yüksek hızda veri transferi ve daha kısa sürede şarj süreleri elde edilmiş olacak. Yeni standardın mobil cihazlarda yaygınlaşması 2012 sonu veya 2013 başı gibi bekleniyor.
Özellikle Thunderbolt gibi standartların iOS cihazlarına gelmesi ihtimali ve kablosuz şarj teknolojilerinin gelişmeye başlaması forumu böyle bir karar almaya itti. Ancak biraz geç kaldığı muhakkak.
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Ama hemen her 'Ekrem Çukurca' haberindeki bitmek bilmeyen Apple aşkı buraya da yansımış ve okuduğunda insanın ayarını bozan benzetme ve yorumlara yer verilmiş. Aklınızdan bir an olsun çıkmıyor Apple herhalde, anlayamıyorum.
Bu haberden örnek;
"Özellikle Thunderbolt gibi standartların iOS cihazlarına gelmesi ihtimali ve kablosuz şarj teknolojilerinin gelişmeye başlaması forumu böyle bir karar almaya itti."
Burada direkt alakası olmayan şeyler yazılmış. Hatta dolaylı demek bile zor.
Bir kere thunderbolt geldi gelme (sadece Apple, iOS?) 'ihtimali' bayağı zorlama olmuş. Usb 3.0 çıktı şimdi de doğal olarak Microsu bu kadar yani..
Diğer bölüm de alakasız yine. Kablosuz teknoloji ile bunun ne gibi bir karşılaştırması veya rekabeti yapılabilir?
Ayrıca haberde hata var, aklınız sürekli Apple'da olmasından dolayı kaçırmış olabilirsiniz. Veya çeviri haber ise bilemem..
Usb 3.0 hızı 800 mbit/s değildir. usb 3.0 hızı 5 Gbit/s'dir. Usb 2.0 ise 480 mbit/s yani usb 3.0 10 kat hızlı yaklaşık. Yani teorik hızlar(ne demekse) tabi her ikisinde de sözde değerlerin yarısı falan gerçek hayatta.