CES 2012 : Akıllı telefon ve tabletler microUSB 3.0 standardına kavuşuyor

Hali hazırda kullandığımız USB 2.0 veri aktarım arabiriminden 10 kat daha fazla teorik olarak yaklaşık 5Gbps hızlarında veri transferine izin veren USB 3.0 arabirimi üretilen pek çok dizüstü veya masaüstü sistemlerde standart olarak sunulmaya başladı. Ancak tablet ve akıllı telefonlarda kullanılan microUSB arabirimine henüz 3.0 geliştirmesi gelmedi ve bu da eleştirilere neden oldu.





CES 2012 fuarında USB Uygulama Forumu bir duyuru yaparak artık microUSB arabiriminin de USB 3.0 standardına destek vereceğini açıkladı. Bu sayede yüksek hızda veri transferi ve daha kısa sürede şarj süreleri elde edilmiş olacak. Yeni standardın mobil cihazlarda yaygınlaşması 2012 sonu veya 2013 başı gibi bekleniyor.





Özellikle Thunderbolt gibi standartların iOS cihazlarına gelmesi ihtimali ve kablosuz şarj teknolojilerinin gelişmeye başlaması forumu böyle bir karar almaya itti. Ancak biraz geç kaldığı muhakkak.