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CES 2012 : Akıllı telefon ve tabletler microUSB 3.0 standardına kavuşuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Hali hazırda kullandığımız USB 2.0 veri aktarım arabiriminden 10 kat daha fazla teorik olarak yaklaşık 5Gbps hızlarında veri transferine izin veren USB 3.0 arabirimi üretilen pek çok dizüstü veya masaüstü sistemlerde standart olarak sunulmaya başladı. Ancak tablet ve akıllı telefonlarda kullanılan microUSB arabirimine henüz 3.0 geliştirmesi gelmedi ve bu da eleştirilere neden oldu.

CES 2012 fuarında USB Uygulama Forumu bir duyuru yaparak artık microUSB arabiriminin de USB 3.0 standardına destek vereceğini açıkladı. Bu sayede yüksek hızda veri transferi ve daha kısa sürede şarj süreleri elde edilmiş olacak. Yeni standardın mobil cihazlarda yaygınlaşması 2012 sonu veya 2013 başı gibi bekleniyor.

Özellikle Thunderbolt gibi standartların iOS cihazlarına gelmesi ihtimali ve kablosuz şarj teknolojilerinin gelişmeye başlaması forumu böyle bir karar almaya itti. Ancak biraz geç kaldığı muhakkak.

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gunman233 7 yıl en beğenilen
usb 2.0 pratikte 30 mb/s hız sunuyor zaten telefonların daha bu hızın yakınından geçen bir hızda bile veri transfer ettiğini görmedim ama gelsin iyi olur tabii özellikle hızlı şarj için. (gerçi bataryaların da belli bir dolum hızı sınırı var direkt 2 kat kısacalak diye bir durum olmaz.)

Ama hemen her 'Ekrem Çukurca' haberindeki bitmek bilmeyen Apple aşkı buraya da yansımış ve okuduğunda insanın ayarını bozan benzetme ve yorumlara yer verilmiş. Aklınızdan bir an olsun çıkmıyor Apple herhalde, anlayamıyorum.

Bu haberden örnek;
"Özellikle Thunderbolt gibi standartların iOS cihazlarına gelmesi ihtimali ve kablosuz şarj teknolojilerinin gelişmeye başlaması forumu böyle bir karar almaya itti."
Burada direkt alakası olmayan şeyler yazılmış. Hatta dolaylı demek bile zor.
Bir kere thunderbolt geldi gelme (sadece Apple, iOS?) 'ihtimali' bayağı zorlama olmuş. Usb 3.0 çıktı şimdi de doğal olarak Microsu bu kadar yani..

Diğer bölüm de alakasız yine. Kablosuz teknoloji ile bunun ne gibi bir karşılaştırması veya rekabeti yapılabilir?


Ayrıca haberde hata var, aklınız sürekli Apple'da olmasından dolayı kaçırmış olabilirsiniz. Veya çeviri haber ise bilemem..
Usb 3.0 hızı 800 mbit/s değildir. usb 3.0 hızı 5 Gbit/s'dir. Usb 2.0 ise 480 mbit/s yani usb 3.0 10 kat hızlı yaklaşık. Yani teorik hızlar(ne demekse) tabi her ikisinde de sözde değerlerin yarısı falan gerçek hayatta.
usb 2.0 pratikte 30 mb/s hız sunuyor zaten telefonların daha bu hızın yakınından geçen bir hızda bile veri transfer ettiğini görmedim ama gelsin iyi olur tabii...
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DH Misafiri 7 yıl
Thunderbolt üst seviye olarak kalır 3.0 standart olur sadece ve o da 2.0 gibi hiçbir zaman söylenen hızlarda çalıştığı görülmez. 4.0 çıktığında ancak o zaman 3.0 için söylenen hızlara erişiriz.
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E_Aydin35 7 yıl
Geliştirilmesi gereken bi konuydu genelde pek umursanmazdı ama microUSB düşünmüş.:)
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xLmNt13 7 yıl
İyi oldu bu veri aktarma hızı usb 2.0 engeline takılmayacak telefonun bellek hızına göre olacak :)
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milyondabir 7 yıl
kullanıslı degil 2 tane bu girise sahip cihazım bozuldu.
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E_Aydin35 7 yıl
Harika.. Teknosa'da böyle bir şey görmüştüm almayı planlıyorum. :)
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Whisper911 7 yıl
arkadaslar cahilligimi bagislayin ama zaten pcler bu hiza cevap verebiliyor mu?...hardiskler bu hizlara yetisiyor mu?
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ahmethi 7 yıl
Böyle hayvan gibi kocaman bişeyin telefonumda olmasını istemem. Artık lightpeak de planlanan optik iletim başlasın soketler ufak olsun
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Chandler Bing 7 yıl ahmethi
ahmethi

Böyle hayvan gibi kocaman bişeyin telefonumda olmasını istemem. Artık lightpeak de planlanan optik iletim başlasın soketler ufak olsun

hayvan gibi kocaman bir şey değil o. bilgisayar ekranında göründüğü kadar olmayacak yani. şu anki mini usb kadar olur.
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teksalih 7 yıl
Bize degil iphoneye gerek icinde 20 gb veri olan iphone yedeklenmesi geri yukkemesi cok uzun suruyor
o beyfendi sorsun bakalim 64 gb iphone var dolduran varmi?
Nasil yedek aliyor merak ettigim bir konudur..
Thunderbold ile usb niye kiyasliyor thunderbol hali hazirda sadece mac lerde var
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BraVe_06 7 yıl
Intel inatla USB 3.0 desteklemiyor, bu cihazlarda yayılmaya başladı. Gerçi birkaç marka Intel'in ilgilendiği Thunderbolt teknolojisine destek vermeye başladı ama ileride trend ne olacak onu zaman gösterecek bize.
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Batuist 7 yıl
o resimdeki arabirim bildiğimiz micro usb arabiriminden oldukça farklı.. değiştirmişler girişi.. elimizdeki micro usb kabloları bu cihazlarda işe yaramayacak.. sanki şimdikiler 30MB gibi hızlara ulaştıda usb3 gerekiyordu. önce usb2yi kullansınlar adam gibi.
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