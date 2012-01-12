CES 2012 : Dell'den bilişim uzmanlarına yönelik XPS 13 Ultrabook









Ultrabook segmentine ne zaman gireceği uzun süredir merak edilen Dell, CES 2012 fuarında beklenen duyuruyu yaptı ve XPS 13 Ultrabook modelini ziyaretçilere tanıttı.





Dell'in yeni Ultrabook modeli 12 inçlik kasaya 13 inçlik bir ekranı sığdırmayı başardı. 1366 x 768 piksel çözünürlüğe sahip Gorilla Glass ekran 300 nit parlaklık değerine sahip. Karbon fiber kasa ve alüminyum kenar çizgileri ile 1.5kg ağırlığa sahipken en kalın yeri 18mm, en ince yeri 6mm olarak tasarlanmış.





XPS 13 Ultrabook modelinin giriş seviyesi modeli Core i3 işlemci, 128GB SSD, 4GB RAM, Bluetooth 3.0, 47Wh batarya ile 8 saate kadar çalışma süresi, Intel HD 3000 grafik birimi, Windows 7 işletim sistemi, Intel'in Smart Connect ve Rapid Start teknolojileri, arka aydınlatmalı klavye özellikleri ile birlikte 1000$ civarında Şubat ayı sonunda satışa sunulacak. Sandy Bridge mimarisine ait Core i5 veya Core i7 işlemci ve 256GB SSD opsiyonel olarak sunulacak. İlerleyen aylarda Ivy Bridge işlemcilere güncellenen versiyon da piyasada olacak.





Dell yeni ürününü hem tüketiciye hem de işletmelere yönelik olarak piyasaya sürecek. Ayrıca TPM, değer etiketleme, kollektif resimler ve kişiselleştirilebilen BIOS ile IT profesyonellerine de hitap edecek.