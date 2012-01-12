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CES 2012 : Dell'den bilişim uzmanlarına yönelik XPS 13 Ultrabook

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2012 : Dell'den bilişim uzmanlarına yönelik XPS 13 Ultrabook
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Ultrabook segmentine ne zaman gireceği uzun süredir merak edilen Dell, CES 2012 fuarında beklenen duyuruyu yaptı ve XPS 13 Ultrabook modelini ziyaretçilere tanıttı.

Dell'in yeni Ultrabook modeli 12 inçlik kasaya 13 inçlik bir ekranı sığdırmayı başardı. 1366 x 768 piksel çözünürlüğe sahip Gorilla Glass ekran 300 nit parlaklık değerine sahip. Karbon fiber kasa ve alüminyum kenar çizgileri ile 1.5kg ağırlığa sahipken en kalın yeri 18mm, en ince yeri 6mm olarak tasarlanmış.

XPS 13 Ultrabook modelinin giriş seviyesi modeli Core i3 işlemci, 128GB SSD, 4GB RAM, Bluetooth 3.0, 47Wh batarya ile 8 saate kadar çalışma süresi, Intel HD 3000 grafik birimi, Windows 7 işletim sistemi, Intel'in Smart Connect ve Rapid Start teknolojileri, arka aydınlatmalı klavye özellikleri ile birlikte 1000$ civarında Şubat ayı sonunda satışa sunulacak. Sandy Bridge mimarisine ait Core i5 veya Core i7 işlemci ve 256GB SSD opsiyonel olarak sunulacak. İlerleyen aylarda Ivy Bridge işlemcilere güncellenen versiyon da piyasada olacak.

Dell yeni ürününü hem tüketiciye hem de işletmelere yönelik olarak piyasaya sürecek. Ayrıca TPM, değer etiketleme, kollektif resimler ve kişiselleştirilebilen BIOS ile IT profesyonellerine de hitap edecek. 
CES 2012 : Dell'den bilişim uzmanlarına yönelik XPS 13 Ultrabook
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coolman7 7 yıl
1.5 kglik ultrabook mu olurmus. Dalga mi geciyorlar.
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karasulu54 7 yıl coolman7
coolman7

1.5 kglik ultrabook mu olurmus. Dalga mi geciyorlar.

yanlis bilgi
dogrusu 3 lbs yaklasik 1.36 kg olcak
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face1tr 7 yıl
İT yerine BT yazılabilirdi? ya da bilgi teknolojileri.
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pamirrr 7 yıl
otomobil satarken ufacık arabaya dedikleri gibi "dıştan küçük görünüyo ama abi içi çok geniştir, ferahtır."

bide şu var içini boşatttıkça büyüyen şey nedir?

















çukur
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DH Misafiri 7 yıl
IT UZMANI OLARAK BİZE HİÇ HİTAP ETMİNYOR DİYEBİLİRİM
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E_Aydin35 7 yıl
Ne denilicek bilgiye muhtaç insana her an yardım ederiz;) :)
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DH Misafiri 7 yıl
By.Tolga
Orijinalden alıntı: zalman_1arkadaşlar bu ( IT ) nedir ne anlama geliyor?
IT = Information Technology
IT acılımı nedir diye ben sorsam ne dersin meraklandım
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E_Aydin35 7 yıl
12 inçlik bir kasaya 13inç ekran sığamazmı ya ni bide teknoloji ilke ilggileniyorsunuz! gayet olabilir bir durum ekran eninden boyundan biraz fazladır..Neden bu kadar olay yaptınız?
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Rajeesh 7 yıl

al işte 12lık kasaya 13" ekran sığdırmayı başarmışlar lafının neyini anlamıyorsunuz?
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E_Aydin35 7 yıl
Sonunda Dell'de bu işe adım atmayı başardı.. Ama şık bir pc olmuş..Teknik özellikler orta seviye de ne kadar satıcağını görücez ki bence çok alıcısı olur başarılar dell..
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xLmNt13 7 yıl
ultra book oyunculara gelmez. : )
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rCoder 7 yıl
Çözünürlük düşük... ben tercih etmem...
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