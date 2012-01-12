CES 2012 : Feedair dijital kayan yazı bandı ile ofisinize eğlence geliyor

Mail, Facebook veya Twitter güncellemeleri gibi RSS üzerinden gönderilebilecek her türlü bilgiyi dijital kayan yazı bandı gibi eğlenceli tasarıma sahip cihazlardan okumak isteyen tüketiciler için Feedair güzel bir alternatif sunuyor.





Feedair matrix ekrana ve WiFi bağlantısına sahip dijital bir USB kayan yazı bandı. Alüminyum gövdesi içerisindeki ekran üzerinden göndereceğiniz her türlü RSS beslemesini okuyabiliyorsunuz.





iOS veya Android için özel geliştirilmiş uygulaması içerisinde göndermek istediğiniz beslemeyi ayarlayarak daha sonra gönder tuşuna basıyorsunuz. Özellikle yakın mesafede bulunan farklı bir arkadaşınıza mesaj veya mail göndermek için oldukça işe yarar bir ürün.





Feedair dijital kayan yazı bandı Mart ayında 50$'dan piyasada olacak. Firma daha geniş bir kullanım alanı kazanacağına inandığı cihazı için geliştiricilere de kapılarını açıyor.