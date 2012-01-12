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CES 2012 : Feedair dijital kayan yazı bandı ile ofisinize eğlence geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Mail, Facebook veya Twitter güncellemeleri gibi RSS üzerinden gönderilebilecek her türlü bilgiyi dijital kayan yazı bandı gibi eğlenceli tasarıma sahip cihazlardan okumak isteyen tüketiciler için Feedair güzel bir alternatif sunuyor.

Feedair matrix ekrana ve WiFi bağlantısına sahip dijital bir USB kayan yazı bandı. Alüminyum gövdesi içerisindeki ekran üzerinden göndereceğiniz her türlü RSS beslemesini okuyabiliyorsunuz.

iOS veya Android için özel geliştirilmiş uygulaması içerisinde göndermek istediğiniz beslemeyi ayarlayarak daha sonra gönder tuşuna basıyorsunuz. Özellikle yakın mesafede bulunan farklı bir arkadaşınıza mesaj veya mail göndermek için oldukça işe yarar bir ürün.

Feedair dijital kayan yazı bandı Mart ayında 50$'dan piyasada olacak. Firma daha geniş bir kullanım alanı kazanacağına inandığı cihazı için geliştiricilere de kapılarını açıyor.

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DH Misafiri 7 yıl
güzel bir kayan yazı. www.rgb-elektronik.com firmasında benzer bir sistem gördüm.
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alito 7 yıl
göz tıkılır ister istemez yani işe yarayabilir. masamda böyle birşeyin durmasını isterdim şahsen
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IceRulez 7 yıl
video çok açıklayıcıydı tebrik ediyorum başarılarının devamını diliyorum mustafam 33
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oyuncu11790 7 yıl
değişik twitter'dan kopamayan kişiler için iyi olmuş
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proyuris 7 yıl
Lüks ofisi olan zengin şahıslar için güzel bir aksesuar.
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Besiktask34 7 yıl
reim yokmu=?
video koyayım bari

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Sands 7 yıl
güzel
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koray06tr 7 yıl
bundan bi yol olmaz :D
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yildiray35 7 yıl
çok güzel bir cihaz bence. küçük bir ofiste sıramatikten tutunda tıp alanında falan ilginç çözümler üretilebilir bu cihazla.
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Zuko 7 yıl
Kesinlikle gereksiz. Hem bu gereksiz, hem de büyükleri. Kayan kırmızı yazı olmasa olmaz sanki.
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E_Aydin35 7 yıl
Gözümüz kör olur be bunu okuyana kadar..:(
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