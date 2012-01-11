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CES 2012 : Fitbit Aria kablosuz baskül ile kilolarınız devamlı kontrol altında

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2012 : Fitbit Aria kablosuz baskül ile kilolarınız devamlı kontrol altında
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Sağlık ve fitness takip ürünleri son dönemlerde yükselen bir trend içine girdi ve pek çok firma kendi ürünlerini pazara sunuyor. Sağlık ürünleri konusunda deneyimli Fitbit firması da basit bir ölçüm aletine önemli fonksiyonlar kazandırarak piyasaya sürüyor.

Firmanın yeni ürününün adı Aria Smart Scale baskül. Baskül standart olarak ağırlık, kemik ağırlığı ve yağ yüzdesini ölçebiliyor. Farkı ise WiFi aracılığıyla ağınıza bağlanarak yapılan ölçümleri anlık olarak Fitbit.com sitesine yüklemesi. Site üzerindeki araçlarla da ölçümlerinizi takip etmeniz ve değişimi görmeniz mümkün oluyor.

Fitbit ayrıca kilonuzdaki değişimlere bakarak çevrimiçi farklı diyet tavsiyeleri veya egzersiz uygulamaları da sunabiliyor. Böylece form tutma konusunda bir yardımcı kazanmış oluyorsunuz.

Fitbit Aria Smart Scale baskül CES fuarı boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Firma web sitesi üzerinden 129.95$ karşılığında ön sipariş verilebiliyor. Nisan ayının sonlarına doğru da sevkiyata başlanacak. 

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DH Misafiri 7 yıl
Anlamadığım bişey başkası üstüne çıkınca noluyo acaba...
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DH Misafiri 7 yıl
android yada ios uygulaması olsa telefondan son durumunu sen kendin takip edebilsen daha fayadalı olur sanırsam.
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oyuncu11790 7 yıl
ürünü tanıtırken kablosuz de direk ilgi görüyor ya :)
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halitozbasli 7 yıl
Bende wii fit var bu işi yapıyor hemde oyun oynatıyor bu paraya :)
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E_Aydin35 7 yıl
Güzelmiş ama normal'De var böyle şeyler ama şu cümle çok ilginç (WiFi aracılığıyla ağınıza bağlanarak) Çok iyi yaa.. :D
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ezimuse 7 yıl
Forumda bayan fazla yok ki baskülle ilgilenilsin :))
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killnOd 7 yıl
"Baskül standart olarak ağırlık, kemik ağırlığı ve yağ yüzdesini ölçebiliyor." denmis ama eger kas kutlesini ve su yuzdesini olcemiyorsa hicbirise yaramaz.Hemde bu fiyata.
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DH Misafiri 7 yıl
''Kablosuz baskül'' okuduğumda neden bilmiyorum üstüne çıkmadan okuyor herhalde dedim.
Yararlı bi ürüne benziyor,teknoloji ilerlesin bakalım. :)
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Guest-F8946C419 7 yıl
130 Dolara çok diyen, gereksiz diyen vs. çıkacak ama şunu düşünen hiç yok. Ekonomi'de sadece kendilerinin olmadığını, her gelir düzeyine sahip insan olduğunu ve beklentilerin değişkenlik gösterdiğini..


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