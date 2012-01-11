CES 2012 : Fitbit Aria kablosuz baskül ile kilolarınız devamlı kontrol altında

Sağlık ve fitness takip ürünleri son dönemlerde yükselen bir trend içine girdi ve pek çok firma kendi ürünlerini pazara sunuyor. Sağlık ürünleri konusunda deneyimli Fitbit firması da basit bir ölçüm aletine önemli fonksiyonlar kazandırarak piyasaya sürüyor.





Firmanın yeni ürününün adı Aria Smart Scale baskül. Baskül standart olarak ağırlık, kemik ağırlığı ve yağ yüzdesini ölçebiliyor. Farkı ise WiFi aracılığıyla ağınıza bağlanarak yapılan ölçümleri anlık olarak Fitbit.com sitesine yüklemesi. Site üzerindeki araçlarla da ölçümlerinizi takip etmeniz ve değişimi görmeniz mümkün oluyor.





Fitbit ayrıca kilonuzdaki değişimlere bakarak çevrimiçi farklı diyet tavsiyeleri veya egzersiz uygulamaları da sunabiliyor. Böylece form tutma konusunda bir yardımcı kazanmış oluyorsunuz.





Fitbit Aria Smart Scale baskül CES fuarı boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Firma web sitesi üzerinden 129.95$ karşılığında ön sipariş verilebiliyor. Nisan ayının sonlarına doğru da sevkiyata başlanacak.