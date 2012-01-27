Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2012 : Fulton Innovation kablosuz şarj teknolojilerini fuarda tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,9b
1
8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2012 : Fulton Innovation kablosuz şarj teknolojilerini fuarda tanıttı
Tam Boyutta Gör
Kalbosuz güç aktarımı konusunda yıllardır çalışmalar yapan Fulton Innovations firması el çantanızda bulunan bir mobil cihazı şarj etmenize imkan tanıyan yeni teknolojilerini fuarda ziyaretçilere tanıttı.

Fulton yeni kablosuz teknolojilerinin endüstride bir ilk olduğunu belirtiyor. Sağladığı hareket imkanı sayesinde platformun etrafında belirli bir mesafede hareket eden cihazlar kesintisiz ve kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Fulton firmasının başarısının arkasında ise eCoupled akıllı kablosuz güç aktarım teknolojisi yatıyor. eCoupled kablosuz güç teknolojisi belirli bir mesafe içerisinde bulunan cihazların ne kadar enerji ihtiyacı olduğunu belirliyor ve bu ihtiyaca göre güç aktarımını gerçek zamanlı olarak ayarlıyor.

Fulton fuarda basılı bir dergi yayınını kablosuz olarak ışıklandırarak sadece mobil cihazlar değil pek çok farklı sektörde de teknolojisinin kullanılabileceğini gösterdi.

Diğer bir demo ise bir aracın torpido gözüne yerleştirilen eCoupled yüzeyinin üzerine konan akıllı telefon, tablet ve diğer cihazların nasıl şarj edildiğini gösterdi.

Ev içi kullanımda da oldukça iddialı olan Fulton, ekmek kızartıcı, blender, elektrikli tava gibi mutfak aletlerinin kablosuz kullanımını ziyaretçilere sergiledi.

eCoupled teknolojisi en düşük enerji aktarımından en yüksek enerji aktarımına kadar gereksinimleri karşılayabiliyor. Elektrikli arabaların da şarj ihtiyacını buradan karşılamak mümkün.

Fulton firması Kablosuz Güç Konsorsiyum'unun da (WPC) kurucusu. Konsorsiyum kablosuz enerjinin kullanılması için Qi standardını geliştirdi. Qi standardı taşıyan cihazlar kablosuz şarj istasyonlarıyla uyumlu ve etkileşime geçebiliyor. Verizon Wireless tarafından satılan pek çok üründe bu standart var. Markaya bağımlı olmaksızın bu standardı taşıyan cihazlar eCoupled istasyonlarıyla da etkileşime geçebilecek.

Ayrıca eCoupled istasyonları devamlı enerji yayan bir konumda tutularak günlük hayatta kullandığınız cihazları şarj edebiliyor. Fulton bu teknoloji için pek çok firmayla irtibat halinde ve kısa süre sonra günlük hayattaki uygulamaları görebileceğiz.
CES 2012 : Fulton Innovation kablosuz şarj teknolojilerini fuarda tanıttı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
o toyotanın modeli ne ya :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Ah Tesla ah. Çok şey var diyeceğim ama tutuyorum kendimi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 7 yıl
çok gerekli bir teknoloji ancak insan üzerindeki etkisi nasıl acaba yani radyasyon illaki vardır. tasarruflu ampulleri zararını düşünürsek bunun da bir handikapı vardır.Ayrıca haberde şarj olabilmesi ne kadar bir mesafe gerektiği belirtilmemiş en önemli ayrıntı atlanmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
Geleceğin teknolojisi. İlerde herşey öyle olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
celalcaner2 7 yıl
Geçen nokia ince uçlu çakma şarZ aleti aldım 3tlye
kablosuz 10 tl olsun kablosuz alırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
perikentli 7 yıl
DH Misafiri
fuar biteli 1 ay oldu haberleri yeni geliyor

ilk fuardakiler sona biz bu işler hep böle oldu hep böle olacak ne üzücü :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
fuar biteli 1 ay oldu haberleri yeni geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Enerji aktarımı ha? çok iyi bir teknoloji bence..(ekmek kızartıcı, blender, elektrikli tava) bunlardanda alabiliyoruz ha:)) peki burada herhangi elektrikli olan herşeydenmi alabiliyoruz yoksa sadece bunun için yapılmış ürünlerdenmi??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -29- 7 yıl Nokia BH111 ve Play 360 inceleme masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otomobil satışlarındaki kan kaybı sürüyor:
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
AMD Radeon RX 5700 XT duyuruldu. İşte
DonanımHaber
Final Fantasy VII Remake 3 Mart 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
HTC yeni telefonlarını duyurdu: Karşınızda,
DonanımHaber
320d aldım umarım pişman olmam
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim