CES 2012 : Fulton Innovation kablosuz şarj teknolojilerini fuarda tanıttı

Kalbosuz güç aktarımı konusunda yıllardır çalışmalar yapan Fulton Innovations firması el çantanızda bulunan bir mobil cihazı şarj etmenize imkan tanıyan yeni teknolojilerini fuarda ziyaretçilere tanıttı.





Fulton yeni kablosuz teknolojilerinin endüstride bir ilk olduğunu belirtiyor. Sağladığı hareket imkanı sayesinde platformun etrafında belirli bir mesafede hareket eden cihazlar kesintisiz ve kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Fulton firmasının başarısının arkasında ise eCoupled akıllı kablosuz güç aktarım teknolojisi yatıyor. eCoupled kablosuz güç teknolojisi belirli bir mesafe içerisinde bulunan cihazların ne kadar enerji ihtiyacı olduğunu belirliyor ve bu ihtiyaca göre güç aktarımını gerçek zamanlı olarak ayarlıyor.





Fulton fuarda basılı bir dergi yayınını kablosuz olarak ışıklandırarak sadece mobil cihazlar değil pek çok farklı sektörde de teknolojisinin kullanılabileceğini gösterdi.





Diğer bir demo ise bir aracın torpido gözüne yerleştirilen eCoupled yüzeyinin üzerine konan akıllı telefon, tablet ve diğer cihazların nasıl şarj edildiğini gösterdi.





Ev içi kullanımda da oldukça iddialı olan Fulton, ekmek kızartıcı, blender, elektrikli tava gibi mutfak aletlerinin kablosuz kullanımını ziyaretçilere sergiledi.





eCoupled teknolojisi en düşük enerji aktarımından en yüksek enerji aktarımına kadar gereksinimleri karşılayabiliyor. Elektrikli arabaların da şarj ihtiyacını buradan karşılamak mümkün.





Fulton firması Kablosuz Güç Konsorsiyum'unun da (WPC) kurucusu. Konsorsiyum kablosuz enerjinin kullanılması için Qi standardını geliştirdi. Qi standardı taşıyan cihazlar kablosuz şarj istasyonlarıyla uyumlu ve etkileşime geçebiliyor. Verizon Wireless tarafından satılan pek çok üründe bu standart var. Markaya bağımlı olmaksızın bu standardı taşıyan cihazlar eCoupled istasyonlarıyla da etkileşime geçebilecek.





Ayrıca eCoupled istasyonları devamlı enerji yayan bir konumda tutularak günlük hayatta kullandığınız cihazları şarj edebiliyor. Fulton bu teknoloji için pek çok firmayla irtibat halinde ve kısa süre sonra günlük hayattaki uygulamaları görebileceğiz.



