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    Elon Musk’ın uzayda gezinen Tesla Roadster aracı asteroit zannedildi, araştırmacılar isyanda

    Elon Musk’ın Falcon Heavy ile birlikte uzaya gönderdiği Tesla Roadster nam-ı diğer Starman, araştırmacıları yanılttı. Starman bir süre asteroit kayıtlarında yer aldı.  
    Starman Tam Boyutta Gör
    2018 yılının en önemli olaylarından birisi şüphesiz dünyanın en güçlü roketi olarak tanımlanan Falcon Heavy’nin ilk uçuşunu yapmasıydı. Uçuşun daha ilgi çekici olması açısından Elon Musk kendi Roadster arabasını da rokete bağlamıştı. 

    Tesla Roadster asteroit oldu

    İlk yıllarında canlı yayın yapan ve dikkatle takip edilen Starman lakaplı araç, zaman geçtikçe önemini kaybetti ve unutuldu. Aradan 7 yıl geçtikten sonra bir grup araştırmacı tarafından yanlışlıkla asteroit listesine alındı. 

    Harvard Üniversitesi araştırmacıları, Ocak ayının başında Dünya’ya tehlikeli bir şekilde yaklaştığını düşündükleri bir asteroit keşfetti ve 2018 CN41 ismiyle kayıtlara geçti. Ne var kısa süre sonra bunun Tesla Roadster olduğu ortaya çıktı. 

    Araştırmacılar cismin asteroit kayıtlarından çıkarıldığını duyururken bilim insanları arasında tepkiler yükseldi. Özellikle Dünya’yı potansiyel tehlikeli asteroitlerden koruma çabalarına bu tür reklam kampanyalarının darbe vurduğu belirtildi. 
     

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