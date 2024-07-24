5 yıldır ertelenen yeni Tesla Roadster, 2025’te üretime girecek!

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Tam Boyutta Gör Tesla, şu sıralar finansal anlamda zorlu bir dönemden geçiyor. Şirketin net geliri yılın ikinci çeyreğinde yüzde 45 düşerken marjlar da son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Firma, toplam gelirlerini çok hafif bir şekilde artırarak 25,5 milyar dolar seviyesine çıkarmış olsa da beklentileri karşılayamadı. Öte yandan Tesla CEO'su Elon Musk, uzunca bir süredir beklenen yeni Tesla Roadster hakkında konuştu.

Tesla Roadster 2025'te üretimde

Musk, şirketin kazanç çağrısı sırasında Tesla Roadster modelinin 2025 yılında üretime gireceğini açıkladı. CEO yaptığı açıklamada “Roadster ile ilgili olarak mühendisliğin çoğunu tamamladık ve sanırım hala yapmak istediğimiz bazı yükseltmeler var, ancak önümüzdeki yıl Roadster ile üretimde olmayı bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tesla Roadster 2, ilk olarak 2017’de görkemli bir şekilde tanıtılmış ve aracın 2020 yılında çıkacağı açıklanmıştı. Hatta araç, 50 bin dolar depozito ve 250.000 dolarlık beklenen fiyat ile ön siparişlere açılmıştı. Ancak gelinen noktada orijinal planın 5 yıl gerisinde kalındığı görülüyor.

Musk, bu yılın başlarında ikinci nesil yeni Tesla Roadster’ın 0’dan 100’e 1 saniyeden daha kısa sürede çıkacağını söylemişti. Hatta CEO, araç özelinde kendi uzay şirketi SpaceX ile bir işbirliği yapılacağını ve aracın etrafına sorunsuz bir şekilde yerleştirilmiş 10 küçük roket iticisi ekleneceğini ifade etmişti.

Roadster tanıtıldığında Tesla üç elektrik motoru ve 200kWh batarya ile 1.9 saniyede 0’dan 100’e ulaşma sözü vermişti. Roadster’in bu kurulumla tek şarj ile 990 km yol yapabileceği de açıklanmıştı. 2017'de tanıtılan otomobil dört kişilikti ancak tasarım orijinal konsept gösteriminden bu yana muhtemelen büyük oranda değişmiş olabilir. İkinci nesil Roadster’ın bu kadar ertelenmiş olmasının bir nedeni de yine gecikmelerle boğuşan ve geçen yıl piyasaya sürülen Cybertruck pick-up.

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5 yıldır ertelenen yeni Tesla Roadster, 2025’te üretime girecek!