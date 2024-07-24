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    5 yıldır ertelenen yeni Tesla Roadster, 2025’te üretime girecek!

    Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin kazanç çağrısı sırasında yaptığı açıklamada yeni Tesla Roadster modelinin 2025 yılında üretime gireceğini ve çoğu mühendislik adımının tamamlandığını söyledi.
    5 yıldır ertelenen yeni Tesla Roadster, 2025’te üretime girecek! Tam Boyutta Gör
    Tesla, şu sıralar finansal anlamda zorlu bir dönemden geçiyor. Şirketin net geliri yılın ikinci çeyreğinde yüzde 45 düşerken marjlar da son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Firma, toplam gelirlerini çok hafif bir şekilde artırarak 25,5 milyar dolar seviyesine çıkarmış olsa da beklentileri karşılayamadı. Öte yandan Tesla CEO'su Elon Musk, uzunca bir süredir beklenen yeni Tesla Roadster hakkında konuştu.

    Tesla Roadster 2025'te üretimde

    Musk, şirketin kazanç çağrısı sırasında Tesla Roadster modelinin 2025 yılında üretime gireceğini açıkladı. CEO yaptığı açıklamada “Roadster ile ilgili olarak mühendisliğin çoğunu tamamladık ve sanırım hala yapmak istediğimiz bazı yükseltmeler var, ancak önümüzdeki yıl Roadster ile üretimde olmayı bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Tesla Roadster 2, ilk olarak 2017’de görkemli bir şekilde tanıtılmış ve aracın 2020 yılında çıkacağı açıklanmıştı. Hatta araç, 50 bin dolar depozito ve 250.000 dolarlık beklenen fiyat ile ön siparişlere açılmıştı. Ancak gelinen noktada orijinal planın 5 yıl gerisinde kalındığı görülüyor.

    Musk, bu yılın başlarında ikinci nesil yeni Tesla Roadster’ın 0’dan 100’e 1 saniyeden daha kısa sürede çıkacağını söylemişti. Hatta CEO, araç özelinde kendi uzay şirketi SpaceX ile bir işbirliği yapılacağını ve aracın etrafına sorunsuz bir şekilde yerleştirilmiş 10 küçük roket iticisi ekleneceğini ifade etmişti.

    Roadster tanıtıldığında Tesla üç elektrik motoru ve 200kWh batarya ile 1.9 saniyede 0’dan 100’e ulaşma sözü vermişti. Roadster’in bu kurulumla tek şarj ile 990 km yol yapabileceği de açıklanmıştı. 2017'de tanıtılan otomobil dört kişilikti ancak tasarım orijinal konsept gösteriminden bu yana muhtemelen büyük oranda değişmiş olabilir. İkinci nesil Roadster’ın bu kadar ertelenmiş olmasının bir nedeni de yine gecikmelerle boğuşan ve geçen yıl piyasaya sürülen Cybertruck pick-up.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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