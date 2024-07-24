5 yıldır ertelenen yeni Tesla Roadster, 2025’te üretime girecek!

Tesla Roadster 2025'te üretimde
Musk, şirketin kazanç çağrısı sırasında Tesla Roadster modelinin 2025 yılında üretime gireceğini açıkladı. CEO yaptığı açıklamada “Roadster ile ilgili olarak mühendisliğin çoğunu tamamladık ve sanırım hala yapmak istediğimiz bazı yükseltmeler var, ancak önümüzdeki yıl Roadster ile üretimde olmayı bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Tesla Roadster 2, ilk olarak 2017’de görkemli bir şekilde tanıtılmış ve aracın 2020 yılında çıkacağı açıklanmıştı. Hatta araç, 50 bin dolar depozito ve 250.000 dolarlık beklenen fiyat ile ön siparişlere açılmıştı. Ancak gelinen noktada orijinal planın 5 yıl gerisinde kalındığı görülüyor.
Musk, bu yılın başlarında ikinci nesil yeni Tesla Roadster’ın 0’dan 100’e 1 saniyeden daha kısa sürede çıkacağını söylemişti. Hatta CEO, araç özelinde kendi uzay şirketi SpaceX ile bir işbirliği yapılacağını ve aracın etrafına sorunsuz bir şekilde yerleştirilmiş 10 küçük roket iticisi ekleneceğini ifade etmişti.
Roadster tanıtıldığında Tesla üç elektrik motoru ve 200kWh batarya ile 1.9 saniyede 0’dan 100’e ulaşma sözü vermişti. Roadster’in bu kurulumla tek şarj ile 990 km yol yapabileceği de açıklanmıştı. 2017'de tanıtılan otomobil dört kişilikti ancak tasarım orijinal konsept gösteriminden bu yana muhtemelen büyük oranda değişmiş olabilir. İkinci nesil Roadster’ın bu kadar ertelenmiş olmasının bir nedeni de yine gecikmelerle boğuşan ve geçen yıl piyasaya sürülen Cybertruck pick-up.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.