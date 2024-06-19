Tam Boyutta Gör Tesla İcra Kurulu Başkanı Elon Musk'un X'te yakın zamanda yayınlanan bir gönderisi, Tesla Roadster'ın uçma yeteneğine sahip olacağını söylüyor. İlk olarak 2017 yılında tanıtılan Tesla Roadster, şimdiye kadarki en yüksek performanslı Tesla modeli olarak görücüye çıkmıştı.

Elon Musk yine çok iddialı görünüyor

Musk, SpaceX paketi sayesinde Roadster’ın havada asılı kalabileceğini ve kısa süre için uçuş yeteneğine sahip olabileceğini açıkladı. Araçta yer alacak soğuk gaz iticileri sayesinde havalanabileceğini söyledi. Elon Musk, iddiasını desteklemek için daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Tesla Roadster'ın ilk kez tanıtılmasının ardından piyasaya sürülmesi için bitmek bilmeyen bir bekleyiş oldu. Araba yedi yıl önce Tesla'nın Semi ve Roadster etkinliği sırasında duyuruldu. Roadster, markanın 2020'den bu yana henüz piyasaya sürülmeyen listede yer alan en iyi aracı.

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Roadster'ın başlangıçta 1,9 saniyede 0'dan 62mph'ye (100km/s) hızlanma kapasitesine sahip olduğu belirtilmişti. Bu hızlanma o zamanlar etkileyiciydi ancak şu anda durum böyle değil. 2 saniyenin altında 0'dan 62mph hıza daha iyi bir hız performansına sahip birkaç Tesla ve Lucid aracı var. Ayrıca Roadster ile aynı kategorideki süper otomobiller bu performansa 1,7 saniyede ulaşabiliyor.

Elon Musk 2021'de, Tesla Roadster'ın 0-62mph hıza 1,1 saniyede ulaşabileceğini iddia etti. Arabanın etrafında düzenlenmiş 10 adede kadar küçük roket iticisini içerecek bir SpaceX seçenek paketi tarafından desteklenecek. Bu özellik 2018 yılında duyurulmuştu ve Musk ilk kez Roadster'ın uçabildiğini iddia etmişti.

İşler planlandığı gibi giderse Roadster'ın bu yıl piyasaya sürülmesi ve 2025'te üretime girmesi bekleniyor. Roadster'ın başlangıç ​​fiyatı 200.000 dolardı ancak şu anki fiyatı Tesla tarafından açıklanmadı.

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Elon Musk, Tesla Roadster'ın uçabileceğini iddia etti