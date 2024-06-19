Elon Musk, Tesla Roadster'ın uçabileceğini iddia etti

Elon Musk yine çok iddialı görünüyor
Musk, SpaceX paketi sayesinde Roadster’ın havada asılı kalabileceğini ve kısa süre için uçuş yeteneğine sahip olabileceğini açıkladı. Araçta yer alacak soğuk gaz iticileri sayesinde havalanabileceğini söyledi. Elon Musk, iddiasını desteklemek için daha fazla ayrıntı paylaşmadı.
Tesla Roadster'ın ilk kez tanıtılmasının ardından piyasaya sürülmesi için bitmek bilmeyen bir bekleyiş oldu. Araba yedi yıl önce Tesla'nın Semi ve Roadster etkinliği sırasında duyuruldu. Roadster, markanın 2020'den bu yana henüz piyasaya sürülmeyen listede yer alan en iyi aracı.
Roadster'ın başlangıçta 1,9 saniyede 0'dan 62mph'ye (100km/s) hızlanma kapasitesine sahip olduğu belirtilmişti. Bu hızlanma o zamanlar etkileyiciydi ancak şu anda durum böyle değil. 2 saniyenin altında 0'dan 62mph hıza daha iyi bir hız performansına sahip birkaç Tesla ve Lucid aracı var. Ayrıca Roadster ile aynı kategorideki süper otomobiller bu performansa 1,7 saniyede ulaşabiliyor.
Elon Musk 2021'de, Tesla Roadster'ın 0-62mph hıza 1,1 saniyede ulaşabileceğini iddia etti. Arabanın etrafında düzenlenmiş 10 adede kadar küçük roket iticisini içerecek bir SpaceX seçenek paketi tarafından desteklenecek. Bu özellik 2018 yılında duyurulmuştu ve Musk ilk kez Roadster'ın uçabildiğini iddia etmişti.
İşler planlandığı gibi giderse Roadster'ın bu yıl piyasaya sürülmesi ve 2025'te üretime girmesi bekleniyor. Roadster'ın başlangıç fiyatı 200.000 dolardı ancak şu anki fiyatı Tesla tarafından açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.