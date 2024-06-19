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    Elon Musk, Tesla Roadster'ın uçabileceğini iddia etti

    Elon Musk, uzun süredir ertelenen Tesla Roadster için iddialı açıklamalarda bulundu. Elektrikli spor otomobilin büyük bir güncellemeyle uçabileceğini söyleyerek merak uyandırdı.
    Elon Musk, Tesla Roadster'ın uçabileceğini iddia etti Tam Boyutta Gör
    Tesla İcra Kurulu Başkanı Elon Musk'un X'te yakın zamanda yayınlanan bir gönderisi, Tesla Roadster'ın uçma yeteneğine sahip olacağını söylüyor. İlk olarak 2017 yılında tanıtılan Tesla Roadster, şimdiye kadarki en yüksek performanslı Tesla modeli olarak görücüye çıkmıştı.

    Elon Musk yine çok iddialı görünüyor

    Musk, SpaceX paketi sayesinde Roadster’ın havada asılı kalabileceğini ve kısa süre için uçuş yeteneğine sahip olabileceğini açıkladı. Araçta yer alacak soğuk gaz iticileri sayesinde havalanabileceğini söyledi. Elon Musk, iddiasını desteklemek için daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

    Tesla Roadster'ın ilk kez tanıtılmasının ardından piyasaya sürülmesi için bitmek bilmeyen bir bekleyiş oldu. Araba yedi yıl önce Tesla'nın Semi ve Roadster etkinliği sırasında duyuruldu. Roadster, markanın 2020'den bu yana henüz piyasaya sürülmeyen listede yer alan en iyi aracı.

    Roadster'ın başlangıçta 1,9 saniyede 0'dan 62mph'ye (100km/s) hızlanma kapasitesine sahip olduğu belirtilmişti. Bu hızlanma o zamanlar etkileyiciydi ancak şu anda durum böyle değil. 2 saniyenin altında 0'dan 62mph hıza daha iyi bir hız performansına sahip birkaç Tesla ve Lucid aracı var. Ayrıca Roadster ile aynı kategorideki süper otomobiller bu performansa 1,7 saniyede ulaşabiliyor.

    Elon Musk 2021'de, Tesla Roadster'ın 0-62mph hıza 1,1 saniyede ulaşabileceğini iddia etti. Arabanın etrafında düzenlenmiş 10 adede kadar küçük roket iticisini içerecek bir SpaceX seçenek paketi tarafından desteklenecek. Bu özellik 2018 yılında duyurulmuştu ve Musk ilk kez Roadster'ın uçabildiğini iddia etmişti.

    İşler planlandığı gibi giderse Roadster'ın bu yıl piyasaya sürülmesi ve 2025'te üretime girmesi bekleniyor. Roadster'ın başlangıç ​​fiyatı 200.000 dolardı ancak şu anki fiyatı Tesla tarafından açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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