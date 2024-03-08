Rimac ve Bugatti'nin CEO'su, Tesla Roadster'ın 1 saniyenin altında 0-100 km/h iddiasına yorum yaptı

Tesla'nın yeni nesil Roadster'ı ilk kez 2017'de tanıtıldı. Süper otomobilin İlk olarak 2020'de gelmesi bekleniyordu ancak o zamandan bu yana her yıl ertelendi. Geçtiğimiz yıl Elon Musk, otomobilin 2024'te geleceğini söylemişti.
Geçtiğimiz ay Musk, yeni Roadster ile ilgili bir tasarım toplantısı yaptıklarını ve Tesla Roadster için tasarım hedeflerini radikal bir şekilde artırmaya karar verdiklerini söyledi. Musk, aracın gelecek yıla ertelendiğini ancak bu yılın sonlarında güncellenmiş bir versiyonu duyuracaklarını söyledi. Musk, Roadster'ın SpaceX tarafından üretilen soğuk hava iticileri ile 0-100 km/h hıza 1 saniyenin altında ulaşacağını iddia etti.
Rimac, elektrikli hiper otomobili Neverra ile Tesla'nın Roadster için iddia ettiği performansa benzer bir performansa ulaştığı için Roadster programını yakından takip ediyor. Tesla'nın yeni Roadster'ın prototipini tanıtmasının ardından Rimac, süper otomobilinin benzer özelliklere sahip yeni bir versiyonunu tanıttı.
Hırvat elektrikli süper otomobil üreticisi, Porsche'nin şirkete yatırım yapması ve kurucusu ve CEO'su Mate Rimac'ın efsanevi süper otomobil üreticisi Bugatti'yi devralmasının ardından artık Tesla ile rekabet etmek için her zamankinden daha iyi bir konumda.
Rimac, itici ekleme fikrini mantıklı bulmuyor
Son zamanlarda Rimac'a Facebook'ta Tesla Roadster'ın 0'dan 100 km/h hıza 1 saniyenin altında çıkma iddiası soruldu. Rimac, simülasyon yaptıklarını ve bunun mümkün olabileceğini söyledi, ancak ağırlık ile ilgili sorunlara işaret etti:
"İticilerle ulaşmak mümkün, simülasyonunu yaptık. Sorun şu ki, 2-3 saniye içinde havayı serbest bırakıyorsunuz ancak çok fazla ölü ağırlık taşımak zorunda kalıyorsunuz (tanklar, kompresörler, valfler, nozullar vb.). Fanlar için de durum aynı, sadece daha fazla tutuş sağlıyorlar, ancak 1 saniyenin altında hızlanmak için tekerleklerde 30.000 Nm gibi tork değerine ihtiyacınız var. Bu da devasa motorlara, invertörlere, vites kutularına, tahrik millerine vb. ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, arabanın süper hafif olması gerekiyor, aksi takdirde fanlarla çok fazla ekstra bastırma kuvveti oluşturamazsınız. Çünkü lastikler, bu durumda aşırı yüklenecektir. Yine yanınızda ağırlık taşıyacaksınız. Yani iticiler gerçekten gidilecek tek yol. Ama aynı zamanda pek çok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor."
Görünüşe göre Rimac, süper arabalara soğuk hava iticileri yerleştirme fikrini mantıklı bulmuyor. Peki Tesla onların yanıldığını kanıtlayabilecek mi?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.