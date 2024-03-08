Rimac ve Bugatti'nin CEO'su, Tesla Roadster'ın 1 saniyenin altında 0-100 km/h iddiasına yorum yaptı

Tam Boyutta Gör Süper otomobil üreticileri Rimac ve Bugatti'nin CEO'su Mate Rimac, Elon Musk'un yeni Tesla Roadster'ın iticilerle 1 saniyeden daha kısa sürede 0'dan 100 km/h hıza çıkacağı yönündeki iddiasına yorum yaptı.

Tesla'nın yeni nesil Roadster'ı ilk kez 2017'de tanıtıldı. Süper otomobilin İlk olarak 2020'de gelmesi bekleniyordu ancak o zamandan bu yana her yıl ertelendi. Geçtiğimiz yıl Elon Musk, otomobilin 2024'te geleceğini söylemişti.

Geçtiğimiz ay Musk, yeni Roadster ile ilgili bir tasarım toplantısı yaptıklarını ve Tesla Roadster için tasarım hedeflerini radikal bir şekilde artırmaya karar verdiklerini söyledi. Musk, aracın gelecek yıla ertelendiğini ancak bu yılın sonlarında güncellenmiş bir versiyonu duyuracaklarını söyledi. Musk, Roadster'ın SpaceX tarafından üretilen soğuk hava iticileri ile 0-100 km/h hıza 1 saniyenin altında ulaşacağını iddia etti.

Rimac, elektrikli hiper otomobili Neverra ile Tesla'nın Roadster için iddia ettiği performansa benzer bir performansa ulaştığı için Roadster programını yakından takip ediyor. Tesla'nın yeni Roadster'ın prototipini tanıtmasının ardından Rimac, süper otomobilinin benzer özelliklere sahip yeni bir versiyonunu tanıttı.

Hırvat elektrikli süper otomobil üreticisi, Porsche'nin şirkete yatırım yapması ve kurucusu ve CEO'su Mate Rimac'ın efsanevi süper otomobil üreticisi Bugatti'yi devralmasının ardından artık Tesla ile rekabet etmek için her zamankinden daha iyi bir konumda.

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Rimac, itici ekleme fikrini mantıklı bulmuyor

Son zamanlarda Rimac'a Facebook'ta Tesla Roadster'ın 0'dan 100 km/h hıza 1 saniyenin altında çıkma iddiası soruldu. Rimac, simülasyon yaptıklarını ve bunun mümkün olabileceğini söyledi, ancak ağırlık ile ilgili sorunlara işaret etti:

"İticilerle ulaşmak mümkün, simülasyonunu yaptık. Sorun şu ki, 2-3 saniye içinde havayı serbest bırakıyorsunuz ancak çok fazla ölü ağırlık taşımak zorunda kalıyorsunuz (tanklar, kompresörler, valfler, nozullar vb.). Fanlar için de durum aynı, sadece daha fazla tutuş sağlıyorlar, ancak 1 saniyenin altında hızlanmak için tekerleklerde 30.000 Nm gibi tork değerine ihtiyacınız var. Bu da devasa motorlara, invertörlere, vites kutularına, tahrik millerine vb. ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, arabanın süper hafif olması gerekiyor, aksi takdirde fanlarla çok fazla ekstra bastırma kuvveti oluşturamazsınız. Çünkü lastikler, bu durumda aşırı yüklenecektir. Yine yanınızda ağırlık taşıyacaksınız. Yani iticiler gerçekten gidilecek tek yol. Ama aynı zamanda pek çok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor."

Görünüşe göre Rimac, süper arabalara soğuk hava iticileri yerleştirme fikrini mantıklı bulmuyor. Peki Tesla onların yanıldığını kanıtlayabilecek mi?

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Rimac ve Bugatti'nin CEO'su Tesla Roadster'ın iddiasını yorumladı