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CES 2012 : Lenovo, ThinkPad serisini Edge S430, Edge E430 ve E530 ile güncelliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli bilgisayar devi Lenovo, T430u Ultrabook ve Hybrid X1 modellerinden sonra ThinkPad serisinde yaptığı güncellemeleri resmi olarak duyurdu. Yeni ThinkPad serisi Edge S430,  Edge E430 ve E530 olarak adlandırıldı. 

Modeller arasında en dikkat çekeni ThinkPad Edge S430. Intel'in 2012 yılı için planladığı işlemci ailesi Ivy Bridge platformuna yer veren ilk Windows laptoplarından olacak S430 modeli, bunun yanında 10Gbps hızlarına kadar veri aktarımı sağlayan Thunderbolt bağlantı teknolojisine de ev sahipliği yapacak. 1TB depolama kapasitesi sunacak S430, NVIDIA Optimus grafik çözümü ile gelecek.

S430 bir optik sürücü barındırmasına rağmen 20 mm inceliği ile T430u Ultrabook modelinden biraz daha kalın. Parlamayı önleyen ekran ve 1366 x 768 çözünürlük ile S430 modeli 749$ fiyat etiketiyle Haziran ayında piyasada olacak.
Intel'in Ivy Bridge veya AMD'nin Fusion platformuna opsiyonel olarak sahip olacak 14 inçlik E430 ve 15 inçlik E530 modelleri de inceliği ile dikkat çekiyor ve 3 farklı renkle 549$'dan başlayarak daha erken bir tarihte, Nisan ayında piyasada olacak. Bu serinin E530B ve E430B modelleri de 399$'dan başlayan fiyatlarla bütçe dostu varyantları olacak. 2012 ilk çeyrekte B serisi modelleri piyasada görebileceğiz.

Lenovo tüm yeni laptop modellerini CES 2012 fuarında ziyaretçilere sergileyecek.


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xLmNt13 7 yıl
fiyatı biraz pahalı gibi
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FiréLord 7 yıl
Tasarım olarak çok hoşuma gitti , lenovo oyun laptopları içinde farklı tasarımlar yapmalı artık.
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Stanislas Xavier 7 yıl
Benim en sevdiğim ve güvendiğim cihazlar thinkpadler evet tasarımları fazla ciddi olabilir fakat diğer oyuncak vari aletlerin yanında bir ağırlığı var ben iş için varım der gibi ayrıca gerçekten çok sağlamlar annemin eski thinkpad haşat durumda fakat hala çalışıyor..
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