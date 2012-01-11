CES 2012 : PowerTrekk hücre yakıtı cihazlarınıza sınırsız enerji sağlıyor

Günlük hayatımızda kullandığımız mobil chazların en büyük dezavantajlarından birisi uzun kullanım süresi sunmayan bataryaları. İsveçli myFC ise yakıt hücresini temel alan belki de fuarın en ilginç tasarımlarından biriyle bu sorunu ortadan kaldırmayı planlıyor.





PowerTrekk adlı taşınabilir şarj cihazı yakıt hücresi kullanarak mobil cihazlarınız için enerji elde ediyor. Yakıt olarak kullanılan ise su. Sudan sistem içerisindeki dönüştürücü yardımıyla hidrojen elde edilerek ardından elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Bu esnada farkedilmeyecek kadar az bir buhar dışarı veriliyor.





Cihaz birkaç iPhone'u üstüste koyarak elde edilecek yapıyla aynı ölçülerde. Bunun üçte ikisi yakıt hücresine ayrılmış. Su dolu yakıt hücresi yuvası içerisinde değiştirilebiliyor. Cihazın bir de kendi bataryası bulunuyor.

Elektrik ile microUSB ve USB çıkışını kullanarak cihazlarınızı şarj edebildiğiniz gibi bu bataryayı da şarj edebiliyorsunuz ve yakıtınız kalmadığı durumlarda devreye sokabiliyorsunuz. Tek bir yakıt hücresi bir günlük şarj sağlayabiliyor. Devamlı hücreleri değiştirirseniz uzun süreli bir enerji elde edebilirsiniz. Patentli teknoloji Stockholm'de geliştirildi.





PowerTrekk ilk olarak ABD'de piyasaya çıkacak. 299$ olan fiyatının yanında üçlü hücre paketi PowerPukk 12$'dan satılıyor. Uzun süreli enerji için oldukça düşük bir bedel. Ayrıca havayolu güvenliği birliğinin yasakladığı sıvı listesi arasında bu hücrelerin bulunmaması uçak yolculuğunda bagajınızda da taşıyabileceğiniz anlamına geliyor.