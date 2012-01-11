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CES 2012 : PowerTrekk hücre yakıtı cihazlarınıza sınırsız enerji sağlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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un süreli
Günlük hayatımızda kullandığımız mobil chazların en büyük dezavantajlarından birisi uzun kullanım süresi sunmayan bataryaları. İsveçli myFC ise yakıt hücresini temel alan belki de fuarın en ilginç tasarımlarından biriyle bu sorunu ortadan kaldırmayı planlıyor.

PowerTrekk adlı taşınabilir şarj cihazı yakıt hücresi kullanarak mobil cihazlarınız için enerji elde ediyor. Yakıt olarak kullanılan ise su. Sudan sistem içerisindeki dönüştürücü yardımıyla hidrojen elde edilerek ardından elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Bu esnada farkedilmeyecek kadar az bir buhar dışarı veriliyor.

Cihaz birkaç iPhone'u üstüste koyarak elde edilecek yapıyla aynı ölçülerde. Bunun üçte ikisi yakıt hücresine ayrılmış. Su dolu yakıt hücresi yuvası içerisinde değiştirilebiliyor. Cihazın bir de kendi bataryası bulunuyor.
Elektrik ile microUSB ve USB çıkışını kullanarak cihazlarınızı şarj edebildiğiniz gibi bu bataryayı da şarj edebiliyorsunuz ve yakıtınız kalmadığı durumlarda devreye sokabiliyorsunuz. Tek bir yakıt hücresi bir günlük şarj sağlayabiliyor. Devamlı hücreleri değiştirirseniz uzun süreli bir enerji elde edebilirsiniz. Patentli teknoloji Stockholm'de geliştirildi.

PowerTrekk ilk olarak ABD'de piyasaya çıkacak. 299$ olan fiyatının yanında üçlü hücre paketi PowerPukk 12$'dan satılıyor. Uzun süreli enerji için oldukça düşük bir bedel. Ayrıca havayolu güvenliği birliğinin yasakladığı sıvı listesi arasında bu hücrelerin bulunmaması uçak yolculuğunda bagajınızda da taşıyabileceğiniz anlamına geliyor.

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Batuist 7 yıl en beğenilen
Haberde bir gariplik yok mu? hem "Sınırsız enerji için oldukça düşük bir bedel" diyor hemde tek yakıt hücresi ile bir günlük şarj süresi elde edilebileceği yazıyor. bu nasıl sınırsızlıktır? Artı kendisinide şarj etme imkanımız varmış ama sınırsız enerjisi olan bir cihazı neden şarj edelim? Kim demiş buna sınırsız diye? Hem sınırsız diyor hemde 3lü hücre paketi 12dolara satılıyormuş. yerim ben öyle sınırsız enerjiyi. suyla çalıştığını söylüuor ama su bitince hücre paketi satın alıyormuşuz yani musluktan doldur olmuyor. laf olsun diye nasılda üstün körü cümleler kuruluyor anlamış değilim. sırf işini yapmış olsunda nasıl olursa olsun mantığıyla yazılan ekrem çukurca yazısı işte...
Haberde bir gariplik yok mu? hem"Sınırsız enerji için oldukça düşük bir bedel"diyor hemde tek yakıt hücresi ile bir günlük şarj süresi elde edilebilec...
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Yanıtla +25
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Yilsev 7 yıl
Herşeyi iPhone ile ölçüyoruz artık.
"Bizim oğlan da baskere başladı inanırmısın 3 ayda 1 iphone kadar uzadı kerata", "abi ordan 10 iphone cat6 kablo kesermisin"
Herşeyi iPhone ile ölçüyoruz artık."Bizim oğlan da baskere başladı inanırmısın 3 ayda 1 iphone kadar uzadı kerata", "abi ordan 10 iphone cat6 kablo kesermi...
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emirizmir 7 yıl
"Cihaz birkaç iPhone'u üstüste koyarak elde edilecek yapıyla aynı ölçülerde."
Modelini söylemezsen kabul etmem. 4g mi, 4 mü, 3gs mi? :D
1 Yanıt Yanıtla +14
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1 Avatar
DH Misafiri 7 yıl
Batuist
Haberde bir gariplik yok mu? hem Sınırsız enerji için oldukça düşük bir bedel diyor hemde tek yakıt hücresi ile bir günlük şarj süresi elde edilebileceği yazıyor. bu nasıl sınırsızlıktır? Artı kendisinide şarj etme imkanımız varmış ama sınırsız enerjisi olan bir cihazı neden şarj edelim? Kim demiş buna sınırsız diye? Hem sınırsız diyor hemde 3lü hücre paketi 12dolara satılıyormuş. yerim ben öyle sınırsız enerjiyi. suyla çalıştığını söylüuor ama su bitince hücre paketi satın alıyormuşuz yani musluktan doldur olmuyor. laf olsun diye nasılda üstün körü cümleler kuruluyor anlamış değilim. sırf işini yapmış olsunda nasıl olursa olsun mantığıyla yazılan ekrem çukurca yazısı işte...

lisede hocamıza sorardık integral ne işe yarıycak diye
oda anlatmaya calışırdı.
Elmadan böyle destekli ders alıyor ki pratiğe dökebilmiş.
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vidoko 7 yıl
anlaşılan bu cihazın suyu çıkmış.
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E_Aydin35 7 yıl
Zaten olay orada suy'la çalışıyo diyorlar enerji tüketimi.batarya ıvır zıvır çıkıyor nedir anlamadım

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E_Aydin35 7 yıl
Suyla falan diyorlar adamlar aşmış kendilerini. Dün okuduğum bir haberde ise güneş sistemiyle çalışan ses sistemini inceliyorlardır, yeni bir çağ demek bu teknoloji alanında:)
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E_Aydin35 7 yıl
Fiyatta ürünün kendisi kadar iyiymiş..
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horifaydo 7 yıl
Hyr sınırsız enerji başlığından yazı manasız geldi ama belki demiştim
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halitozbasli 7 yıl
Bak bu paraya 1 litre suyla 1 gün plazma televizyonumu çalıştırsa alırdım bu mereti. İphone u sarj etmek için çok daha ucuz cözümler var hatta 1 phone dan da ince hemde suda katmıyorsun içine güneş yeterli oluyor.
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E_Aydin35 7 yıl
Su'mu yaa harikaymış.. Ben böyle şeyler ancak bizim gibilerin tasarım dersinde hoca bişey tasarlayın dediğinde olurr:( Demek yapılmış.. .9
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Oceanco 7 yıl
(bknz: en gereksiz icatlar)
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Virtual Reality 7 yıl
Donanımhaber çalışanları iphone u ölçü birimine çevirdiler ya helal olsun. Her ürünün ölçüsünü değerlendirirken bir kaç iphone boyu bir kaç iphone kalınlığında diyosunuz. Ayıp denen bir şey var kardeşim ya iphone u milletin bilinç altına mı kazımaya çalışıyorsunuz. Apple mı dünyaya getirdi sizi, doğrusu BİR KAÇ AKILLI TELEFON BOYUNDA OLABİLİRDİ.
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eXXeLanCCe 7 yıl
Bu cihazı küçültüp telefonlara pil yerine adapte edin sadece su ile sınırsız bir enerji sunsun.o zaman birşeye benzer.2004 ten bu yana 6630 kullandım.teknolojik bir manyak olan ben geçenlerde sırf şarjdan dolayı akıllı telefonlardan vazgeçip 1280 e terfi ettim.
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