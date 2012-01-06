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CES 2012 : Sensics Natalia kafa hareketini takip eden 3D kişisel görüntüleyici, Android 4.0 işletim sistemi sunuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin IFA 2011 fuarında tanıttığı OLED ekranlı ve 5.1 ses sistemli 155 inçe kadar görüntü verebilen kişisel 3D görüntüleyici HMZ-T1'in ardından Sensics firması daha gelişmiş bir konsept olan Natalia ile CES 2012 fuarında ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

Natalia cihazı konsol, PC, akıllı telefon gibi her türlü aygıta bağlanarak lenslere görüntü aktarabiliyor. Ancak en önemli farkı tek başına da görüntü oynatabilmesi. Bunu da içerisinde barındırdığı Android 4.0 işletim sistemi ile gerçekleştiriyor.

Cihaz, 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1GB bellek, WiFi, Bluetooth, SD kart girişi, 1280 x 1024 çözünürlük sunan OLED ekran, 360 derece kafa hareketi ve el hareketi takibi gibi önemli bir konfigürasyon sunuyor.

Sensics firması, sunduğu libSensics programlama arayüzü sayesinde geliştiricilerin platforma uygun yazılımlar geliştirmesini sağlayacak. Özellikle artırılmış gerçeklik - AR alanında Azınlık Raporu yapımındaki gibi yoğun tecrübeler yaşatacağı tahmin ediliyor.

Ürün CES fuarı boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Ticari olarak ise 2012 yılının sonlarında tüketiciyle buluşması bekleniyor. Fiyatı ise bilinmiyor.



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darkaura 7 yıl en beğenilen
BuYaZ
Tam bi Devrim Gibi
Şimdi Apple Göstersin Bakalım Marifetini...

bu teknolojiyi bu firmalar uretir ya tanitamadiklarindan yada teknoloji yeterince olgunlasmamis oldugu icin yayginlasma. az kisi bilir. sonra ilerde apple bunu alip kendi icadiymis gibi iX olarak piyasa surdugunde bir anda herkezin kafasinda gormeye baslariz. ondan sonra bazi fanboyla dokunmatik ekran, appz store gibi bunun apple icadi olgunu iddia eder.
apple a bir lafim yok. olan teknoloji elden gecirip kullanisli hale getirerek kitlelere yayiyorlar. bu acidan teknolojinin gelisiminde katkisi tartisilmaz. ama apple'in ozelliklede fanboylarinin mp3 calari bile apple icat etmistir iluzyonundan hic haz almiyorum.
BuYaZTam bi Devrim GibiŞimdi Apple Göstersin Bakalım Marifetini...bu teknolojiyi bu firmalar uretir ya tanitamadiklarindan ...
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genelsekreter 7 yıl
güncel 3d filmleri izlemek süper olurdu mesela prometheus gibi
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genelsekreter 7 yıl
güncel 3d filmleri izlemek süper olurdu mesela prometheus gibi
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_bluescream_ 7 yıl
bununla oyun oynamak :D
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xLmNt13 7 yıl
Hımm ilginç denemek lazım
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arel.gr 7 yıl
ergen,ergemeyen izler tabii.espriye bile cadi avi!
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halitozbasli 7 yıl
nezamandır buna benzer ekranlı kasklar vardı ama sanırım ilk kez bu ürün tam olarak istenilen herseyi karsılıyan bir ürün olmuş gibi duruyor. Bununla uçuş similasyonu ve BF3 ne güzel oynanır. Mantıklı paraya gelsin ilk taliplerinden olurum...
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arel.gr 7 yıl
3D opsiyonelmi?genis zamanda bu konuda saglik yonunden sakincalarim var.
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darkaura 7 yıl en beğenilen
BuYaZ
Tam bi Devrim Gibi
Şimdi Apple Göstersin Bakalım Marifetini...

bu teknolojiyi bu firmalar uretir ya tanitamadiklarindan yada teknoloji yeterince olgunlasmamis oldugu icin yayginlasma. az kisi bilir. sonra ilerde apple bunu alip kendi icadiymis gibi iX olarak piyasa surdugunde bir anda herkezin kafasinda gormeye baslariz. ondan sonra bazi fanboyla dokunmatik ekran, appz store gibi bunun apple icadi olgunu iddia eder.
apple a bir lafim yok. olan teknoloji elden gecirip kullanisli hale getirerek kitlelere yayiyorlar. bu acidan teknolojinin gelisiminde katkisi tartisilmaz. ama apple'in ozelliklede fanboylarinin mp3 calari bile apple icat etmistir iluzyonundan hic haz almiyorum.
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BuYaZ 7 yıl
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Şimdi Apple Göstersin Bakalım Marifetini...
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m_blue 7 yıl
kesinlikle mükemmel çok hoşuma gitti acaba fiyatı ne olacak.
en azından 2012 yılının sonuna nvidia gtx 6 seri kartarı yapar ve güzel bir sistem toplanır bu ürün ile.
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KayhanKaan 7 yıl
Oyunlarda devrim olur bu.
Ergenler bununla başka şeylerde izlerler
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