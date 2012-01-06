CES 2012 : Sensics Natalia kafa hareketini takip eden 3D kişisel görüntüleyici, Android 4.0 işletim sistemi sunuyor

Sony'nin IFA 2011 fuarında tanıttığı OLED ekranlı ve 5.1 ses sistemli 155 inçe kadar görüntü verebilen kişisel 3D görüntüleyici HMZ-T1'in ardından Sensics firması daha gelişmiş bir konsept olan Natalia ile CES 2012 fuarında ziyaretçilerin karşısına çıkacak.





Natalia cihazı konsol, PC, akıllı telefon gibi her türlü aygıta bağlanarak lenslere görüntü aktarabiliyor. Ancak en önemli farkı tek başına da görüntü oynatabilmesi. Bunu da içerisinde barındırdığı Android 4.0 işletim sistemi ile gerçekleştiriyor.





Cihaz, 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1GB bellek, WiFi, Bluetooth, SD kart girişi, 1280 x 1024 çözünürlük sunan OLED ekran, 360 derece kafa hareketi ve el hareketi takibi gibi önemli bir konfigürasyon sunuyor.





Sensics firması, sunduğu libSensics programlama arayüzü sayesinde geliştiricilerin platforma uygun yazılımlar geliştirmesini sağlayacak. Özellikle artırılmış gerçeklik - AR alanında Azınlık Raporu yapımındaki gibi yoğun tecrübeler yaşatacağı tahmin ediliyor.





Ürün CES fuarı boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Ticari olarak ise 2012 yılının sonlarında tüketiciyle buluşması bekleniyor. Fiyatı ise bilinmiyor.