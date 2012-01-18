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CES 2012 : Toshiba'dan FlashAir adında kablosuz LAN taşıyan SD bellek kartı

7 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kablosuz özelliği olmayan herhangi bir mobil cihaz üzerindeki fotoğraf veya video gibi içeriğinizi masaüstü, iOS veya Android cihazınıza anlık olarak kablosuz aktarmanıza imkan veren Eye-Fi teknolojisinin karşısına Toshiba da kendi ürünüyle çıktı. 

Eye-Fi teknolojisi, flash hafıza kartı içinde bulunan 802.11n standardını destekleyen kablosuz modül aracılığıyla uyumlu uygulamayı kullanan iOS veya Android cihazına içerisindeki fotoğraf veya video içerikleri gönderebilirken, 32 adede kadar tanımlayabileceğiniz kablosuz ağa bağlanarak masaüstü bilgisayarınıza veya sosyal ağlara gönderim de yapabiliyor.

Toshiba FlashAir ise SD Birliği tarafından belirlenen kablosuz LAN standardını kullanan dünyanın ilk flash bellek kartı olacak. Eşleşme ve uygun bir uygulama kullanan Eye-Fi standardının aksine Toshiba sadece bir tarayıcı kullanarak bellek kartına bağlanmanızı ve içerikleri transfer etmenizi sağlıyor.
Firmanın ilk ürünü 8GB kapasiteye sahip sınıf 6 bir SDHC kartı. Bu kartta 802.11b/g/n hotspot özelliği bulunurken bir de kendi web sunucusuna sahip. Böylece kartın tüm içeriğine bağlı bir cihazın tarayıcısından ulaşılabiliyor. Kartın web sunucusunun adresi ise http://flashair/ şeklinde.

Toshiba ilk FlashAir uyumlu SDHC kartını Şubat ayında 70$'dan satışa sunacak. İlerleyen aylarda daha yüksek kapasiteye sahip kartlar da piyasada olacak.

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gun 7 yıl
Pil yok ama enerjiyi çalıştığı makinadan alıyordur.
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alikiziltoprak 7 yıl
Minicik kartın içine bunu da sığdırdılar ya..
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umutarslan.com 7 yıl
dere.beyi
yuhh kablolu olanlar bile fiyatları uçuyordu :) bunları görmek için ya rüyamızda yada teleskopunuz olcak :)

paşam paşam :D
dedi evladım hafıza kartı ister misin?
seve seve :D
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PHI 7 yıl
Çok güzel ve yenilikçi bir fikir. Gelecekte aşırı yaygınlaşabilir bu kart türü.
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Xagdas 7 yıl
Engadged video incelemesini seyredeli 1 hafta oldu twitterda paylaştım bile DH :))
engadget.com/...
Mesela bir kullanım özelliği (süper aslında) =
Kartı fotoğraf makinamıza takıp kullanıyoruz, sonra iPhone/Galaxy vs açıp internet tarayıcısına FlashAir yazıyoruz, sonra email gelen kutusunda fotograflara nasıl ulaşabiliyorsak ya da dropbox hesabimizdaki dosyalara, aynen öyle ulaşıyoruz.
Çok ciddi söylüyorum bu kart fotoğraf makinalarının geleceği için çok önemli. Fotoğraf makinalarını tekrar taşımak için bir sebep yarattı benim gözümde.
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Farwynd 7 yıl
dere.beyi
yuhh kablolu olanlar bile fiyatları uçuyordu :) bunları görmek için ya rüyamızda yada teleskopunuz olcak :)

Eye-Fi'de bu 2007'den beri var yeni bir teknoloji değil yani :)
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kaydediliyor 7 yıl
kaydediliyor
bunun içinde batarya da mı var?

uyku sesemi heberi tam okumamışım!
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kaydediliyor 7 yıl
bunun içinde batarya da mı var?
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Rainbow6 7 yıl
cok guzel fikir urunde guzel rakipleri bekliyoruz piyasaya fiyati ucuzlasin alirim kesin
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dere.beyi 7 yıl
yuhh kablolu olanlar bile fiyatları uçuyordu :) bunları görmek için ya rüyamızda yada teleskopunuz olcak :)
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halitozbasli 7 yıl
iyide benim 2005ten kalma casio exilim fotograf makinası sdhc yi desteklemiyor ki ne işime yarasın. Ama fikir güzel bilhassa nanycam gibi casus kameralarda işe yaraya bilir. herseferinde ayıyı sök bugun ne cekmis diye bak bi süre sonra sıkıyor .
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