CES 2012 : Toshiba'dan FlashAir adında kablosuz LAN taşıyan SD bellek kartı

Kablosuz özelliği olmayan herhangi bir mobil cihaz üzerindeki fotoğraf veya video gibi içeriğinizi masaüstü, iOS veya Android cihazınıza anlık olarak kablosuz aktarmanıza imkan veren Eye-Fi teknolojisinin karşısına Toshiba da kendi ürünüyle çıktı.





Eye-Fi teknolojisi, flash hafıza kartı içinde bulunan 802.11n standardını destekleyen kablosuz modül aracılığıyla uyumlu uygulamayı kullanan iOS veya Android cihazına içerisindeki fotoğraf veya video içerikleri gönderebilirken, 32 adede kadar tanımlayabileceğiniz kablosuz ağa bağlanarak masaüstü bilgisayarınıza veya sosyal ağlara gönderim de yapabiliyor.





Toshiba FlashAir ise SD Birliği tarafından belirlenen kablosuz LAN standardını kullanan dünyanın ilk flash bellek kartı olacak. Eşleşme ve uygun bir uygulama kullanan Eye-Fi standardının aksine Toshiba sadece bir tarayıcı kullanarak bellek kartına bağlanmanızı ve içerikleri transfer etmenizi sağlıyor.

Firmanın ilk ürünü 8GB kapasiteye sahip sınıf 6 bir SDHC kartı. Bu kartta 802.11b/g/n hotspot özelliği bulunurken bir de kendi web sunucusuna sahip. Böylece kartın tüm içeriğine bağlı bir cihazın tarayıcısından ulaşılabiliyor. Kartın web sunucusunun adresi ise http://flashair/ şeklinde.





Toshiba ilk FlashAir uyumlu SDHC kartını Şubat ayında 70$'dan satışa sunacak. İlerleyen aylarda daha yüksek kapasiteye sahip kartlar da piyasada olacak.