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CES 2013: Acer'ın 7-inç ekranlı Android tableti Iconia B1-A71 resmiyet kazandı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Tayvan merkezli tablet üreticisi Acer'ın, birkaç aydır mobil dünyanın gündeminde olan Android işletim sistemli tableti Iconia B1-A71, en sonunda resmiyet kazandı.
İlk bakışta siyah ve mavi renk kombinasyonuyla dikkat çeken Iconia B1-A71'e, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli MediaTek 8317T platformu ve 512 MB RAM hayat veriyor. Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.1 ''Jelly Bean'' sürümü desteğini arkasına alan tablette, 7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel (WSVGA) dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş durumda. Merak edenler için tabletin kalınlığı 11.3 mm, ağırlığı ise 320 gram.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 ve GPS teknolojilerine ev sahipliği yapan tabletin, dahili depolama alanı 8 GB. Eğer dahili depolama alanı zamanla yetersiz gelirse, kapasiteyi microSD kartlar yardımıyla arttırabiliyorsunuz. Tabletin batarya kapasitesinin ise 2.710 mAh olduğunu belirtmekte fayda var.
Acer'ın, Iconia B1-A71'i, hangi tarihte veya hangi fiyatta satışa sunacağı üzerindeki sır perdesi kaldırılmış değil. Öte yandan tahminler, fiyatın 150$ seviyesinin altında olacağı yönünde.

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yc#1 6 yıl
osmanalba
512 ram 2700 mah pil bu nedir ya geri dönüşmü başladı

Maliyeti kısacaz diye ne yapacaklarını şaşırmışlar. Nexus 7'ye bakıp örnek alsınlar.
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osmanalba 6 yıl
512 ram 2700 mah pil bu nedir ya geri dönüşmü başladı
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nagasadow82 6 yıl
Sadece gps olarak kullanilabilir.

Gps onemli degilse cok daha iyi alternatifler var.

Gps onemliyse bile 50 dolar daha verilip nexus 7 alinir.
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ugur59 6 yıl
2 sene önce Tab 7 nin tenolojisi ni yeni gibi sunuyorlar.
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demo22 6 yıl
150$ dolara bundan daha iyi donanımlı tablet ler var ve mümkünse büyük markalardan uzak durun pahalı olması bir yana ve donanımıda (Komik!) oluyor.
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