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CES 2013: Genius, 8200 dpi lazer sensörlü oyuncu faresi Gila'yı sergiledi

6 yıl
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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CES 2013: Genius, 8200 dpi lazer sensörlü oyuncu faresi Gila'yı sergiledi
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Bütçe dostu bilgisayar çevre birimleriyle yakından tanınan Genius firması, ''GX Gaming'' serisi altında hazırladığı yeni oyuncu faresi Gila'yı teknoloji meraklılarına sergiledi.
Fotoğraflarda görüleceği üzere siyah ve turuncu renk kombinasyonuna sahip olan Gila, 114 mm x 72 mm x 44 mm boyutlarında dizayn edilmiş ve 8200 dpi'lik lazer sensörle donatılmış. Sensör hassasiyetini kullanım alanınıza göre (internet, oyun vs) 200 dpi - 8200 dpi arasında değişen aralıklarla ayarlayabiliyorsunuz. 32 KB'lık dahili flash belleğine makro kaydı yapabildiğiniz oyuncu faresinin üzerinde toplamda 12 tane tuş var.
İstediğiniz takdirde Gila'nın ağırlık düzeyine de müdahale edebiliyorsunuz. Oyuncu faresiyle beraber her biri 4.5 gram ağırlığında 6 adet ağırlık geliyor. Kullanmadığınız ağırlıkları kaybetmemeniz adına saklama kutusu esgeçilmemiş durumda. Son olarak LED ışıklarının rengi değiştirilebilen, 1.8 metre uzunluğunda örgülü kablo ile altın kaplama USB konnektörüyle gelen Gila'nın fiyatı yaklaşık 100$.
CES 2013: Genius, 8200 dpi lazer sensörlü oyuncu faresi Gila'yı sergiledi
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CES 2013: Genius, 8200 dpi lazer sensörlü oyuncu faresi Gila'yı sergiledi
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http://www.engadget.com/2013/01/06/genius-gila-gaming-mouse-hands-on/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fbkaya 6 yıl
4k monitörler için iyi olmuş
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Ginga Bishounen 6 yıl
Burada olur 350 TL!
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TeufeL-07 6 yıl
Eskiden diyordukki tanka bindiğimizde dpı i aniden değiştirirsek tankın namlusunu hızlı çeviririz. Artık namlularda yavaş dönüyor. Hiçbir albenisi kalmadı yüksek dpi ın. Ben 5 tl lik mause ile bf3 te nice birinciliklere imza atıp , kendimi oyundan attırana kadar ölmüyorum :D
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Sanat Günesi 6 yıl
Ulan fareyi bile binbir cinlikle 100+ dolara geçiriyorlar.. Kullandığım fare 35 lira çizim,oyun ve her türlü konuda işimi görüyor. Şu Dpi olayınıda aşırı büyütüyorlar tamamen pazarlama stratejisi..
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V4LKyR 6 yıl
Bayağı da bütçe dostuymuş gerçekten. 20$ az veririm gider RAZER alırım. :)
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alemburda34 6 yıl
8200 dpi çok aşırı 3200 dpi neyime yetmiyor. 8200 dpi fareyi zaten kontrol etmekte ayrı bir marifet ister.
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webbeast 6 yıl
çok saçma bi dizayn olmuş. 8200dpi olması bişeyi değiştirmez.
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gunofpower 6 yıl
çok şekil olmuş beğendim
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