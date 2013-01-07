CES 2013: Genius, 8200 dpi lazer sensörlü oyuncu faresi Gila'yı sergiledi

Bütçe dostu bilgisayar çevre birimleriyle yakından tanınan Genius firması, ''GX Gaming'' serisi altında hazırladığı yeni oyuncu faresi Gila'yı teknoloji meraklılarına sergiledi.



Fotoğraflarda görüleceği üzere siyah ve turuncu renk kombinasyonuna sahip olan Gila, 114 mm x 72 mm x 44 mm boyutlarında dizayn edilmiş ve 8200 dpi'lik lazer sensörle donatılmış. Sensör hassasiyetini kullanım alanınıza göre (internet, oyun vs) 200 dpi - 8200 dpi arasında değişen aralıklarla ayarlayabiliyorsunuz. 32 KB'lık dahili flash belleğine makro kaydı yapabildiğiniz oyuncu faresinin üzerinde toplamda 12 tane tuş var.



İstediğiniz takdirde Gila'nın ağırlık düzeyine de müdahale edebiliyorsunuz. Oyuncu faresiyle beraber her biri 4.5 gram ağırlığında 6 adet ağırlık geliyor. Kullanmadığınız ağırlıkları kaybetmemeniz adına saklama kutusu esgeçilmemiş durumda. Son olarak LED ışıklarının rengi değiştirilebilen, 1.8 metre uzunluğunda örgülü kablo ile altın kaplama USB konnektörüyle gelen Gila'nın fiyatı yaklaşık 100$.

http://www.engadget.com/2013/01/06/genius-gila-gaming-mouse-hands-on/