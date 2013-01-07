CES 2013 : HAPIfork ile yeme alışkanlıklarınız kontrol altında





Gündelik hayatımızda mobil takip ürünleri ile kalp ritmi, şeker, tansiyon, fitness, koşu, bisiklet gibi pek çok önemli faaliyeti kontrol edip gerekli tedbirleri anında alabiliyoruz. HAPIlabs ise yeme alışkanlıklarınızı kontrol edebileceğiniz HAPIfork ürününü CES 2013 fuarında tanıttı.





HAPIfork, yemek yerken kullandığınız çatalın yerini alıyor ve her öğünde yeme şeklinizi kaydediyor. Patentli teknolojilerle ölçümler yapan çatal; kalori veya yağ oranı gibi spesifik bilgiler yerine, yemek yeme hızınız, çatalı kullanma hızınız ve iki çatal hareketi arasındaki bekleme süresi gibi hareketle ilgili bilgiler veriyor.





Yapılan araştırmalar hızlı yemek yemenin obezite, sindirim sorunları, gastrit, hücreler üzerinde aşırı baskı gibi zararlara neden olduğunu gösteriyor. Ürün yeme hızınızı kontrol altında tutarak daha sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmanızı amaçlıyor.





USB yardımıyla ister akıllı telefona isterseniz bilgisayarınıza verileri aktarabiliyorsunuz. Uyumlu uygulama ile de mevcut alışkanlığınızın nasıl bir etkisinin olduğunu görebiliyor, daha sağlıklı programlar çıkarabiliyorsunuz. Program dahilinde çatal; örneğin yeme hızı konusunda sınırın dışına çıkarsanız sizi uyarıyor.





Çatal; kapasitif dokunuş algılama, el ve ağız arasındaki mesafeyi ölçme, uygulama ve veri platformu arasındaki özel iletişim ve çatal ve elektronik aksam arasındaki mekanik iletişim şeklinde 4 önemli patente sahip.





Fuar sonrası ön siparişler başlayacakken, ilerleyen aylarda sevkiyatlar yapılacak.

http://www.hapilabs.com/products-hapifork.asp