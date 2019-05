CES 2013: Samsung sekiz çekirdekli Exynos 5 Octa çipsetini duyurdu

Yeni yongada sistem çözümlerini tanıtan Qualcomm ve Intel'in ardından sektörün bir diğer oyuncusu Samsung da CES 2013'ün ikinci gününde geliştirdiği sonraki nesil Exynos çipsetini resmen duyurdu. Firmanın yarı iletken bölümü başkanı Dr. Stephen Woo'nun açılış konuşması sırasında gün yüzüne çıkardığı sekiz çekirdekli Exynos 5 Octa, ARM'ın big.LITTLE teknolojisini kullanıyor. İngiliz teknoloji şirketinin halihazırda piyasaya sürülmeye hazır en güçlü işlemci mimarisi Cortex-A15 ile en düşük güç tüketimli Cortex-A7'nin birlikte güç verdiği bu çip, Samsung'un 2013 yılında piyasaya süreceği en üst düzey akıllı telefon ve tablet bilgisayar modellerine eşlik edecek.

1.8GHz saat frekansındaki dört ARM Cortex-A15 ve 1.2GHz'lik dört Cortex-A7 olmak üzere tam sekiz çekirdeğe ev sahipliği yapan Exynos 5 serisinin en yeni üyesi, her biri alanının en iyisi iki farklı işlem birimi sayesinde hem performansta büyük artış sağlıyor, hem de çok daha az enerji tüketiyor. Gerek 28nm HKMG (High-K Metal Gate) üretim süreci, gerekse de düşük güç tüketimili ikinci dört çekirdek kümesini oluşturan Cortex-A7 sayesinde Exynos 5 Dual'dan %70 daha az enerji tüketerek tasarruf sağlayabileceği bildirilen yonganın 3D grafik performansı hususunda ise; Galaxy S III'e eşlik eden dört çekirdekli ARM Mali-400 GPU'sunu ikiye katlaması bekleniyor.

Samsung, her biri farklı işlemlerde aktif hale gelen iki dört çekirdekli işlem kümesine sahip bir mimari benimsemelerinin altında yatan en önemli nedenin; üstün çoklu görev yetilerinden sorunsuzca yararlanmaya devam ederken mobil cihazların pilini hızla tüketmesini önlemek olduğunu aktarıyor. Tahmin edilenden daha geç çıkışını yapan ARM big.LITTLE teknolojisini bünyesinde barındıran Exynos 5 Octa, yalnızca dört çekirdekli Cortex-A15 işlemciye sahip bir Exynos donanımının tanıtılmamış olması münasebetiyle Güney Koreli üretici tarafından 2013 yılındaki amiral gemi çipseti olarak belirlendiği ileri sürülüyor. Samsung'un yeni Green LCD paneline de destek sunan donanım, ilerleyen saatlerde yayınlanacakresmi basın açıklamasının ardından tamamen detaylanacak.

Exynos çözümlerinin bir yıldan kısa sürede 53 milyon cihaza ulaştığını bildirilen Samsung'un ikinci gün konuşmasında sahneye çıkan Electronic Arts'ın mobil bölümü başkan yardımcısı Glen Roland, yeni çip üzerinde sergiledikleri Need for Speed: Most Wanted ile tüketicileri heyecanlandırmayı başardı. Ancak şuan için mobil sektörün liderinin Exynos 5 Octa için nasıl bir yol haritası hazırladığı, seri üretimin ne zaman başlayıp, ne zaman kullanıcıya hazır ürünlerde boy gösterebileceği bilinmiyor.

Bir süredir zaten Samsung'un yarı iletken bölümüne ait resmi Youtube kanalından ipuçları verilen performans ve enerji tasarrufunun bir araya geldiği ARM'ın big.LITTLE teknolojisiyle alakalı tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.