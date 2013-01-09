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CES 2013: Samsung sekiz çekirdekli Exynos 5 Octa çipsetini duyurdu

6 yıl
1,7b
1
89
İşlemci
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yeni yongada sistem çözümlerini tanıtan Qualcomm ve Intel'in ardından sektörün bir diğer oyuncusu Samsung da CES 2013'ün ikinci gününde geliştirdiği sonraki nesil Exynos çipsetini resmen duyurdu. Firmanın yarı iletken bölümü başkanı Dr. Stephen Woo'nun açılış konuşması sırasında gün yüzüne çıkardığı sekiz çekirdekli Exynos 5 Octa, ARM'ın big.LITTLE teknolojisini kullanıyor. İngiliz teknoloji şirketinin halihazırda piyasaya sürülmeye hazır en güçlü işlemci mimarisi Cortex-A15 ile en düşük güç tüketimli Cortex-A7'nin birlikte güç verdiği bu çip, Samsung'un 2013 yılında piyasaya süreceği en üst düzey akıllı telefon ve tablet bilgisayar modellerine eşlik edecek.
1.8GHz saat frekansındaki dört ARM Cortex-A15 ve 1.2GHz'lik dört Cortex-A7 olmak üzere tam sekiz çekirdeğe ev sahipliği yapan Exynos 5 serisinin en yeni üyesi, her biri alanının en iyisi iki farklı işlem birimi sayesinde hem performansta büyük artış sağlıyor, hem de çok daha az enerji tüketiyor. Gerek 28nm HKMG (High-K Metal Gate) üretim süreci, gerekse de düşük güç tüketimili ikinci dört çekirdek kümesini oluşturan Cortex-A7 sayesinde Exynos 5 Dual'dan %70 daha az enerji tüketerek tasarruf sağlayabileceği bildirilen yonganın 3D grafik performansı hususunda ise; Galaxy S III'e eşlik eden dört çekirdekli ARM Mali-400 GPU'sunu ikiye katlaması bekleniyor. 
Samsung, her biri farklı işlemlerde aktif hale gelen iki dört çekirdekli işlem kümesine sahip bir mimari benimsemelerinin altında yatan en önemli nedenin; üstün çoklu görev yetilerinden sorunsuzca yararlanmaya devam ederken mobil cihazların pilini hızla tüketmesini önlemek olduğunu aktarıyor. Tahmin edilenden daha geç çıkışını yapan ARM big.LITTLE teknolojisini bünyesinde barındıran Exynos 5 Octa, yalnızca dört çekirdekli Cortex-A15 işlemciye sahip bir Exynos donanımının tanıtılmamış olması münasebetiyle Güney Koreli üretici tarafından 2013 yılındaki amiral gemi çipseti olarak belirlendiği ileri sürülüyor. Samsung'un yeni Green LCD paneline de destek sunan donanım, ilerleyen saatlerde yayınlanacakresmi basın açıklamasının ardından tamamen detaylanacak.
Exynos çözümlerinin bir yıldan kısa sürede 53 milyon cihaza ulaştığını bildirilen Samsung'un ikinci gün konuşmasında sahneye çıkan Electronic Arts'ın mobil bölümü başkan yardımcısı Glen Roland, yeni çip üzerinde sergiledikleri Need for Speed: Most Wanted ile tüketicileri heyecanlandırmayı başardı. Ancak şuan için mobil sektörün liderinin Exynos 5 Octa için nasıl bir yol haritası hazırladığı, seri üretimin ne zaman başlayıp, ne zaman kullanıcıya hazır ürünlerde boy gösterebileceği bilinmiyor.
Bir süredir zaten Samsung'un yarı iletken bölümüne ait resmi Youtube kanalından ipuçları verilen performans ve enerji tasarrufunun bir araya geldiği ARM'ın big.LITTLE teknolojisiyle alakalı tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. 


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Guest-F8946C419 6 yıl
Plastik kasa ve Pentile ekran yerine daha iyi malzemeler kullanırsalar daha iyi olacaktır..

Vee tabii o çok kötü olan kamerasını iyileştirirse..
2 Yanıt Yanıtla +9
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jakops. 6 yıl
İnsanlarda bu aç gözlülük olduğu sürece firmalar milyon çekirdekli telefon da yapar.
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aydink_1903 6 yıl
Bu kadar sadece fanlikla açıklanabilecek saçma sapan yazı nasıl yazılmış bravo.

Mesele çekirdek sayısında değil. Bunu anlamak için birkaç yazı okumak yeterli. A15 tabanlı bir işlemci A9 tabanlı bir işlemciye göre %30 civarında daha az enerji tüketir. A7 tabanlı bir işlemcide zayıf bir performansa sahiptir ama A15 e göre yaklaşık % 70 daha az enerji tüketir. Basit bir hesap yaparsak A9 tabanlı bir s3 ortalama bir kullanıma 24 saat dayandığı varsayım i ile normal kullanımda aktif olarak A7 kullanacak yeni işlemci yaklaşık 53 saat kullanılacaktır, buyutulen pil kapasitesi nin bir kısmı buyuk oranda 1080p ekranda harcanacaktır. Bu durumda 2 günün üstünde 3 güne yaklasan bir kullanım vaadi soz konusudur. Telefonu sadece gorusme amaçlı kullananlar 1 haftaya yakin performanslar görebilir. Telefonu oyun konsklu gibi görenler bu teknolojiden daha az yararlanacaktir zira oyun performansı sirasinda A7 ler değil A15 ler çalışacaktır.

Big Little ARM ın gözbebeği dir. Ana amacı gelişimi cok yavas olan pil teknolojisi nedeniyle en buyuk sorun haline gelen pil performansı na çözüm yaratmaktır. Big Little 2011 sonlarında duyurulmustur su ana kadar çıkan +1 işlemcilerin hic biri Big Little değildir.

Sozun özü mesele 8 veya 48 cekirdek meselesi değildir.

Kolay gelsin
Bu kadar sadece fanlikla açıklanabilecek saçma sapan yazı nasıl yazılmış bravo.Mesele çekirdek sayısında değil. Bunu anlamak için birkaç yazı oku...
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar ben onu bunu bilmem çinliler müthiş cloneS3 ürün yapıyor bir tane aldım. hem de ucuza kafa yormuyorum.orjinalinin 1/3 fiyatına her oyunu oynatıyor kamera orjinalinden de iyi tüm android uygulamalrı oynatıyor.mtk6577 işlemci ile kasada aynı S3 kullananlar bile ayırt edemiyor
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Tube Screamer 6 yıl
8 çekirdekle telefondan uzaydaki uyduyumu yönlendiricez????? Yoksa yörüngeye mekikmi yaklaştırıcaz anlamak mümkün değil. Ama şuda bir gerçekki 4 çekirdekli S3 üm bile arasıra şişiyor demekki Android ancak 28-30 çekirdekli 25-30gb RAM ile rahat çalışacak anlaşılan. :)
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wRei 6 yıl
İsterlerse 3 GHZ 16 çekirdekli Xtreme işlemciler tasarlasınlar 32 GB ram koysunlar 4 GB gpu koysunlar o telefonun içinde Android varsa stabilite beklemem o yüzden o donanımlara aldanıp 1500-2000 lira vermem.
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hmrkartal 6 yıl
Tamamı pazarlama teknıgı başka hıcbır şey degıl.. Bizlerde tüketım toplumu olarak gereğinii yapıyoruz.. Zaten hangı cıhaz mevcut donanımı kullanıyor.. Bı tane oyun yapar o bıcım kastırır grafıgı hadıiiii ekran kartı sımdılerde telefon :) aldırırlar.. Efendım fps bılmem kackareymıs çokda farkedılır ya...
Artık çoluk çocuğa karışmış bırı olarak nacızane tavsıyem neyı begnıp ne gönlünüzden gecıyorsa onu kullanın gerisi boş.. Zamanında ekran kartlarına verdıgım parayla bu yerlı araba alırdım:)

Paranız varsa ayrı... Ama kendınızı her çıkan Teli laptopu alacam dıye kasmayın.. Cekırdek filan boş hıkaye bıldıgım tek cekırdek Japon cekırdegı artık:)
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Juggernaut06 6 yıl
Samsung güzel düşünmüş iyi düşünmüş ama bence teknoloji artik farklılıklar getirmeli teknolojiyi geliştirmek sadece reklam yapmaktir.Şimdi hologram telefonlar çıksa, 8(4+4) çekirdek yerine daha iyi birşey olmuş olur.Bkz:Apple bugüne kadar hep öyle kazanmıştı ki ip5 çıkmadan uzay çağı videolar çıkmıştı.O yüzden farklılık yaratmak lazım bence toplam 8 çekirdek telefondansa 2-4 cekirdekli hologram teller daha iyi olur.Örnek olaraksa sony şu geçirmez kasasiyla fark yaratarak bu kadar çok ses getirdi.samsung akıllanıp s3teki eksikliklerini giderip şu geçirmez kasa yaparsa işte o zaman dünyadaki en iyi telefonu yapıp rakipsiz olur ama bu rekabet fazla abartılınıp iyice sidik yarışına dönüşurse o zaman çin malı çakma telefonlar lider olur çünkü artık 6 ayda bir yeni telefon cıkacak.6 ay için kimse 2000tl vermez.Lütfen dediklerimi tam anlamadan yorum yapmayın rica ederim.

Artık gelişmişlik değil fark istiyoruz fark!
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FERFEROS 6 yıl
Kağıt üzerinde güzel gözüküyor. Gerçek hayatta da güzel olarak çalışırsa harika olur.
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adını nick koydum 6 yıl
Sony fanları yine bir sürü para verip sarı ekranla karşılaşmasın sonra. Sony nin sattığı tüm telefonların satış rakamı S3 ü geçemiyor.
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cestvrai 6 yıl
Samsung S4te kasa malzeme kalitesi ve kamerayı gelistirip hoş birşey cıkarırsa o zaman yine liderlige oynar.
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Boltux 6 yıl
aydink_1903
Bu kadar sadece fanlikla açıklanabilecek saçma sapan yazı nasıl yazılmış bravo. Mesele çekirdek sayısında değil. Bunu anlamak için birkaç yazı okumak yeterli. A15 tabanlı bir işlemci A9 tabanlı bir işlemciye göre %30 civarında daha az enerji tüketir. A7 tabanlı bir işlemcide zayıf bir performansa sahiptir ama A15 e göre yaklaşık % 70 daha az enerji tüketir. Basit bir hesap yaparsak A9 tabanlı bir s3 ortalama bir kullanıma 24 saat dayandığı varsayım i ile normal kullanımda aktif olarak A7 kullanacak yeni işlemci yaklaşık 53 saat kullanılacaktır, buyutulen pil kapasitesi nin bir kısmı buyuk oranda 1080p ekranda harcanacaktır. Bu durumda 2 günün üstünde 3 güne yaklasan bir kullanım vaadi soz konusudur. Telefonu sadece gorusme amaçlı kullananlar 1 haftaya yakin performanslar görebilir. Telefonu oyun konsklu gibi görenler bu teknolojiden daha az yararlanacaktir zira oyun performansı sirasinda A7 ler değil A15 ler çalışacaktır. Big Little ARM ın gözbebeği dir. Ana amacı gelişimi cok yavas olan pil teknolojisi nedeniyle en buyuk sorun haline gelen pil performansı na çözüm yaratmaktır. Big Little 2011 sonlarında duyurulmustur su ana kadar çıkan +1 işlemcilerin hic biri Big Little değildir. Sozun özü mesele 8 veya 48 cekirdek meselesi değildir. Kolay gelsin

Ellerine sağlık. O kadar saçma sapan yorumlar vardı ki, bir kaç tanesini okuduktan sonra tam olarak buna benzer bir şeyler yazacaktım. Bir kaç tane daha yorum okuyayım derken, senin yazdığını gördüm. İnsanlar daha yukarıdaki yazıyı okumadan, sadece başlıktaki '8 Çekirdek' betimlemesini görür görmez yazmaya başlamışlar. Oysa ki yazıda bile gayet net bir şekilde açıklanmış bir durum ve gayet güzel bir şekilde anlatmışsın.
İkinci olarak genel olarak bir soruya cevap verecem. 'Bu kadar çekirdeği nerede kullanacaz' diyenlere bir soru soracağım öncelikle; 'Acaba 5-6 yıl önce hangi telefonun içindeki SoC(Yongada Sistem Platformu) Angry Birds'ü bile çalıştırabilecek donanıma sahipti?' Muhtemelen hiç biri. Doğal olarak da 3-4 yıl önce çıkan Smart Phone sınıfı üst düzey telefonların içindeki SoC şimdiki GTA Vice City gibi bir efsaneyi çalıştıramayacak durumdaydı ama yorumları okuduğumda ve bir çok insanın dediği gibi, insanların istediği; daha gelişmiş özelliklerdeki donanım çıkmadan, ona özel işletim sistemleri ve o işletim sistemine göre geliştirilmiş programlar ve oyunlar. Öncelikle eski donanımın eksilerini kapatacak, daha çok son kullanıcının istediği türden(Diğer deyişle daha çok sattırmak için son kullanıcının huyuna gitmek.) yeni donanım ortaya çıkar. Daha sonra da bu donanım uygun bir işletim sistemi ve sonrasında da ona uygun programlar ve oyunlar geliştirilir. Daha sonrasında bu yeni geliştirilmiş donanım için, geliştirilebilecek tüm programlar ve oyunlar geliştiği için, daha iyi program ve oyun için daha iyi bir donanıma ihtiyaç duyulur ve bu döngü devam eder. İnsanların istediği bu bahsettikleri '8 Çekirdek'lerin desteklediği oyun ve programların, daha donanım ortaya çıkmadan sunulması.
Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmayın. Bu forumda zamanında gördüğüm en güzel cümle.
Saygılar.
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WaylandIZMIR 6 yıl
8 çekirdek yerine 2 çekirdek 2.0 ghz ve 8 mb önbellekli işlemci yapsınlar, hepsinden daha hızlı olmazsa bende gider nokia 3310 kullanırım
Ben LG nexus 4 alacağım. 2 gb ram ve 4 çekirdek işlemcisi ile android 6 yı bile görürüm o telefonda.
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EKONOMI$T 6 yıl
Samsung yine yaptı yapacağını.
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