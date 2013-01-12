CES 2013 : Scoshe, bisiklet meraklıları için tasarlanmış BoomBottle ses sistemini duyurdu





Dış mekan ses sistemleri üreticisi Scoshe, bisiklet meraklıları için suya, toza ve darbeye dayanıklı BoomBottle ses sistemini CES 2013 fuarında tanıttı.





Yenilik ve Tasarım ödülü sahibi olan BoomBottle, bisikletinizin suluk kısmına rahatça yerleşiyor ve gittiğiniz heryerde üst seviye ses kalitesi sunuyor. Bluetooth bağlantısını kullandığı için iOS ve Android cihazları ile uyumlu çalışıyor.





Çift 40mm sürücüler, ampifikatörlü akustikler ile zengin bir ses üretiyor. Entegre pasif subwoofer ise gelişmiş bass performansı sunuyor. Dahili şarj edilebilir bataryası, ürünü 10 saat kullanmanızı sağlıyor. Maksimum bağlantı mesafesi ise 10 metre.





Kullanım amacı bakımından dayanıklılığa da önem veren BoomBottle, darbeye dayanıklı bir dış kaplamaya sahip. Suya karşı ise IP4X dayanıklılık sertifikasına sahip.





Entegre mikrofon ile ürünü eller serbest görüşme için de kullanabiliyorsunuz. 3.5mm jak uzantısı ise Bluetooth olmayan cihazlara da bağlanmasını sağlıyor. Korumalı bölümde de şarj ve ses girişleri bulunuyor.





Ürünün çıkış tarihi ve fiyatı belli değil.