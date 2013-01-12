Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2013 : Scoshe, bisiklet meraklıları için tasarlanmış BoomBottle ses sistemini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
665
1
7
Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dış mekan ses sistemleri üreticisi Scoshe, bisiklet meraklıları için suya, toza ve darbeye dayanıklı BoomBottle ses sistemini CES 2013 fuarında tanıttı.

Yenilik ve Tasarım ödülü sahibi olan BoomBottle, bisikletinizin suluk kısmına rahatça yerleşiyor ve gittiğiniz heryerde üst seviye ses kalitesi sunuyor. Bluetooth bağlantısını kullandığı için iOS ve Android cihazları ile uyumlu çalışıyor.

Çift 40mm sürücüler, ampifikatörlü akustikler ile zengin bir ses üretiyor. Entegre pasif subwoofer ise gelişmiş bass performansı sunuyor. Dahili şarj edilebilir bataryası, ürünü 10 saat kullanmanızı sağlıyor. Maksimum bağlantı mesafesi ise 10 metre.

Kullanım amacı bakımından dayanıklılığa da önem veren BoomBottle, darbeye dayanıklı bir dış kaplamaya sahip. Suya karşı ise IP4X dayanıklılık sertifikasına sahip.

Entegre mikrofon ile ürünü eller serbest görüşme için de kullanabiliyorsunuz. 3.5mm jak uzantısı ise Bluetooth olmayan cihazlara da bağlanmasını sağlıyor. Korumalı bölümde de şarj ve ses girişleri bulunuyor.

Ürünün çıkış tarihi ve fiyatı belli değil. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
sametmac 4 yıl
Başarılı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 6 yıl
Düşünce güzel. 10 saat şarjı gidiyormuş. Gayet tatminkar. Eskiden CD çalara ufak hoparlör takıp dağ bayır gezerdim. Eyy gidi günler..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__BadblooD__ 6 yıl
walkman vardı kasetli onu speakerlara speakerları da bisikletime monte etmiştim bantlarla şeylerle öyle sürerdim

yaratıcılığı öldürüyor işte bak hep bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YordleKing 6 yıl
Gürültü kirliliğinden başka bir işe yaramaz.Zaten motor da teyp kullananlara da epey kıl olurum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl YordleKing
exp16

Gürültü kirliliğinden başka bir işe yaramaz.Zaten motor da teyp kullananlara da epey kıl olurum.

en azından görüntü kirliliğini önlemiş olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FightForBeer 6 yıl
Biz eskiden bisikletimize araba teypi takardık pehh.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2012 yılının en dikkat çekici iOS oyunları 2.Bölüm 6 yıl Nikon Coolpix S800C "Android işletim sistemli ilk fotoğraf makinesi" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim