CES 2014: HP, 27-inç ekran, Thunderbolt 2 ve Intel Xeon işlemci seçeneğiyle hazırladığı yeni hepsi bir arada bilgisayarını tanıttı

CES 2014 fuarının öne çıkan bilgisayar üreticilerinden HP, profesyonel kullanıcıları hedef alan Z1 G2 model isimli yeni hepsi bir arada iş istasyonunu tanıttı.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi üst düzey performansa ihtiyaç duyan iş dalları hedef alınarak hazırlanan ve hepsi bir arada yapısıyla konumlandırıldığı ortamlarda çok fazla yer kaplamayan Hp Z1 G2, teknik olarak üzerinde 27-inç 2560 x 1440 piksel LED dokunmatik ekran barındıran, gücünü isteğe bağlı olarak seçilen dördüncü jenerasyon Intel Core ya da Xeon ailesinden (Core i3-4130, i5-4570 / Intel Xeon E3-1225v3, 1245v3, 1280v3) alan ve Nvidia'nın Quadro K610M, K2100M, K3100M, K4100M grafik birimleriyle tercih edilebilen bilgisayar, 32GB ECC ya da 16GB ECC olmayan RAM kullanıyor ve Thunderbolt 2 portuyla 4K çözünürlükteki görüntüleri rahatlıkla aktarabiliyor. Ekstra olarak DTS ses, birçok farklı HDD, SSD ve mSATA depolama seçenekleri, Blu-Ray sürücü, DVD yazıcı, iki adet USB 3.0 / 2.0 portu ve yüksekliği ayarlanabilir ayak yapısı gibi detaylar ile gelen HP Z1 G2, çok fazla görmediğimiz şekilde içerisinin açılmasına da izin veriyor. Windows 8 işletim sistemi üzerine kurulan bilgisayar, ayrıca Wi-Fi ile Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojilerine ve 400W güç kaynağına sahip.

Teknik olarak oldukça dolu hazırlanan HP'nin yeni iş istayonu Z1 G2, seçilen özelliklere bağlı olarak 2000$'dan başlayan fiyat etiketiyle ay sonunda satışa sunuluyor.

http://www.studiodaily.com/2014/01/hps-z1-g2-all-in-one-workstation-adds-thunderbolt-2-capability/