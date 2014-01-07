Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2014: JVC, yeni geliştirdiği video kameralarını görücüye çıkarttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6b
1
3
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2014: JVC, yeni geliştirdiği video kameralarını görücüye çıkarttı
Panasonic ve Sony'den sonra konusunun uzmanı firmalardan JVC de yeni geliştirdiği GZ-R70 ve GZ-R10 model isimli video kameralarını görücüye çıkarttı.
Alıştığımız gövde yapısıyla gelen kameralar, ortak olarak Quad-Proof teknolojisine sahipler ve bu sayede suya (IPX8), darbelere ve toza (IP5X) karşı oldukça dayanıklı bir duruş sergileyebiliyorlar. Benzer ana özellikleri paylaşan GZ-R70 ve GZ-R10, bu doğrultuda teknik olarak 2.5MP arka aydınlatmalı CMOS sensör, KONICA MINOLTA HD lens, AVCHD 1920 x 1080 piksel 60p video çekimi, 40 kat optik ve 40 kat dinamik yakınlaştırma miktarı, 4.5 batarya ömrü, görüntü sabitleme teknolojisi, Falconbird görüntü işleme motoru, 10MP fotoğraf çekimi, 3-inç dokunmatik ekran ve dahili mikrofon gibi detaylara sahip. İki model arasındaki en önemli farklı ise GZ-R70'in 32GB dahili depolama birimiyle geliyor olması.
JVC'nin yeni video kamera modellerinden GZ-R70 500$, GZ-R10 ise 400$ fiyat etiketlerine sahip. Modellerin çıkış tarihleri ise şimdilik bilinmiyor.

http://newsroom.jvc.com/press-releases/camcorder/jvc-announces-rugged-all-weather-camcorders/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dere.beyi 5 yıl
neden acaba en pahalı kamera bile dslr foto makineler kadar kaliteli video çekemiyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
bunlar hala yaşıyor mu ya
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alperencsm 5 yıl
dahili mikrofon varmış
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Nvidia Tegra K1 "En hızlı mobil platform" ön inceleme 5 yıl Cildi korumayı amaçlayan giyilebilir teknoloji: Netatmo June 5 yıl Sony Xperia Z1 Compact "Z1 Mini" video ön inceleme 5 yıl Sony'den 4K El Kamerası "FDR-AX100 4K" ön inceleme 5 yıl Sony Xperia Z1S "Yeni Amiral" ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim