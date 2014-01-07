CES 2014: JVC, yeni geliştirdiği video kameralarını görücüye çıkarttı

Panasonic ve Sony'den sonra konusunun uzmanı firmalardan JVC de yeni geliştirdiği GZ-R70 ve GZ-R10 model isimli video kameralarını görücüye çıkarttı.

Alıştığımız gövde yapısıyla gelen kameralar, ortak olarak Quad-Proof teknolojisine sahipler ve bu sayede suya (IPX8), darbelere ve toza (IP5X) karşı oldukça dayanıklı bir duruş sergileyebiliyorlar. Benzer ana özellikleri paylaşan GZ-R70 ve GZ-R10, bu doğrultuda teknik olarak 2.5MP arka aydınlatmalı CMOS sensör, KONICA MINOLTA HD lens, AVCHD 1920 x 1080 piksel 60p video çekimi, 40 kat optik ve 40 kat dinamik yakınlaştırma miktarı, 4.5 batarya ömrü, görüntü sabitleme teknolojisi, Falconbird görüntü işleme motoru, 10MP fotoğraf çekimi, 3-inç dokunmatik ekran ve dahili mikrofon gibi detaylara sahip. İki model arasındaki en önemli farklı ise GZ-R70'in 32GB dahili depolama birimiyle geliyor olması.

JVC'nin yeni video kamera modellerinden GZ-R70 500$, GZ-R10 ise 400$ fiyat etiketlerine sahip. Modellerin çıkış tarihleri ise şimdilik bilinmiyor.

http://newsroom.jvc.com/press-releases/camcorder/jvc-announces-rugged-all-weather-camcorders/