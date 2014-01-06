CES 2014 : LG yeni yaşam takip cihazını duyurdu





CES 2014 fuarına ağırlıklı olarak kablosuz ev otomasyon sistemleri ve televizyonlar ile çıkarma yapan LG, bunun yanında giyilebilir cihaz pazarını da es geçmiyor. Daha önce gündeme geldiği şekilde firma Lifeband Touch adlı yaşam takip cihazını duyurdu.





Lifeband Touch aslında akıllı saat, fitness ve yaşam takip cihazlarını bir araya getiren bir bileklik. Lifeband Touch OLED ekranı ile zamanı gösterirken, akıllı telefondan gelen bildirimleri sahibine yansıtıyor ve gelen aramalara cevap verebiliyor. Ekranın etrafındaki halka gelen bildirime göre farklı renkler yansıtıyor. Ekrandan müzik çalar kontrolü yapmak da mümkün.





Nike Fuelband ürününe bir alternatif olacağı anlaşılan Lifeband Touch su geçirmez bir yapıya sahip ve sensörleri ile mesafe, atılan adım ve kalori tüketimi gibi değerleri ölçebiliyor. Ayrıca özel kulaklıklar sayesinde kulağınızdaki kan akışını kontrol ediyor ve nabız değerinizi ölçebiliyor.





Cihazın ekran kısmı bileklikten ayrılıyor ve bu sayede şarj edilebiliyor. Cihazın fiyat ve çıkış bilgisi henüz mevcut değil.

http://social.lge.co.kr/newsroom/he/ces2014_140106/