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CES 2014 : LG yeni yaşam takip cihazını duyurdu

5 yıl
6,1b
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : LG yeni yaşam takip cihazını duyurdu

CES 2014 fuarına ağırlıklı olarak kablosuz ev otomasyon sistemleri ve televizyonlar ile çıkarma yapan LG, bunun yanında giyilebilir cihaz pazarını da es geçmiyor. Daha önce gündeme geldiği şekilde firma Lifeband Touch adlı yaşam takip cihazını duyurdu.

Lifeband Touch aslında akıllı saat, fitness ve yaşam takip cihazlarını bir araya getiren bir bileklik. Lifeband Touch OLED ekranı ile zamanı gösterirken, akıllı telefondan gelen bildirimleri sahibine yansıtıyor ve gelen aramalara cevap verebiliyor. Ekranın etrafındaki halka gelen bildirime göre farklı renkler yansıtıyor. Ekrandan müzik çalar kontrolü yapmak da mümkün. 

Nike Fuelband ürününe bir alternatif olacağı anlaşılan Lifeband Touch su geçirmez bir yapıya sahip ve sensörleri ile mesafe, atılan adım ve kalori tüketimi gibi değerleri ölçebiliyor. Ayrıca özel kulaklıklar sayesinde kulağınızdaki kan akışını kontrol ediyor ve nabız değerinizi ölçebiliyor. 

Cihazın ekran kısmı bileklikten ayrılıyor ve bu sayede şarj edilebiliyor. Cihazın fiyat ve çıkış bilgisi henüz mevcut değil. 

http://social.lge.co.kr/newsroom/he/ces2014_140106/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ardarda45 5 yıl
pil süresinin gideri varsa bence olmuş
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DH Misafiri 5 yıl
çok kibar duruyor :)
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JoeyBane 5 yıl
En azından zarif.
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General. 5 yıl
G2 mini tanıtılmadımı?
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mbald 5 yıl
Deli fiyat istenir muhtemelen
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Litheart 5 yıl
Güzel bir ürüne benziyor uygun fiyattan çıkarsa alınabilir.
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Legend. 5 yıl
Çok özellik, az pil
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