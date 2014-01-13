CES 2014: Lazer destekli iGrow kask modeliyle, seyrek saçlar güçleniyor





İlginç teknolojilerin görücüye çıktığı CES 2014 fuarın kapsamında tanıtılan ürünlerden iGrow, dahili lazer sistemiyle seyrek saçların güçlendirilmesine yardımcı oluyor.

Bisiklet kaskı benzeri bir tasarım ile gelen ve üzerinde hem müzik dinlemek için hem de denge sağlaması için kulaklıklar yer alan iGrow, barındırdığı 51 adet lazer sensörü ile ortaya koyduğu 655 nanometrelik düşük seviye lazer terapisiyle zayıf saç köklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Günlük 25 dakika düzenli kullanımla 6 ile 8 hafta içerisinde saç dökülmesinde azalma sağlayabilen ürün, 9 ay gibi bir sürede ise belirtildiği kadarıyla genel bir restorasyon ortaya koyuyor.

CS 2014'ün ilginç ürünlerinden Apira Science iGrow, 665 Pound fiyat etiketine sahip.

http://www.pcr-online.biz/news/read/ces-2014-igrow-helmet-uses-lasers-to-reverse-baldness/032902