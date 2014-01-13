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CES 2014: Lazer destekli iGrow kask modeliyle, seyrek saçlar güçleniyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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İlginç teknolojilerin görücüye çıktığı CES 2014 fuarın kapsamında tanıtılan ürünlerden iGrow, dahili lazer sistemiyle seyrek saçların güçlendirilmesine yardımcı oluyor.
Bisiklet kaskı benzeri bir tasarım ile gelen ve üzerinde hem müzik dinlemek için hem de denge sağlaması için kulaklıklar yer alan iGrow, barındırdığı 51 adet lazer sensörü ile ortaya koyduğu 655 nanometrelik düşük seviye lazer terapisiyle zayıf saç köklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Günlük 25 dakika düzenli kullanımla 6 ile 8 hafta içerisinde saç dökülmesinde azalma sağlayabilen ürün, 9 ay gibi bir sürede ise belirtildiği kadarıyla genel bir restorasyon ortaya koyuyor.
CS 2014'ün ilginç ürünlerinden Apira Science iGrow, 665 Pound fiyat etiketine sahip.

http://www.pcr-online.biz/news/read/ces-2014-igrow-helmet-uses-lasers-to-reverse-baldness/032902 Yorum Yaz
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blackzeros 5 yıl en beğenilen
incelmesini niye yapmamış mesut çevik.
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Bradley Cooper 5 yıl
665 paund mu. o parayı ben versem stresten kafamda saç kalmaz

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DH Misafiri 3 yıl
Merhaba.
Türkiye'de Igrow helment bayileri kimlerdir ? nereden alabilirim ?
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Elefue 5 yıl
Lazerini bırak SADECE KULAKLIK olarak bile tasarımı düşüncesi çok iyi olmuş
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N. Chomsky 5 yıl
O paraya öküz alırık
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darkaura 5 yıl
insanin bir zaafi cikmaya gorsun. adami maymun ediyorlar.
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fatihcanery 5 yıl
benim görüşüm çok faydası olmaz ... biri de çıkıp çare buldum diyemedi ya nasıl birseydir bu saç olayı,benimde dökülüyor ilerde kelim :) yaşım 28 bu yaşta açılmaya başladı,erkeğin tek süsü saç o da herkeste yok...
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blackzeros 5 yıl en beğenilen
incelmesini niye yapmamış mesut çevik.
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drfree1 5 yıl blackzeros
blackzeros
incelmesini niye yapmamış mesut çevik.

Kel
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DH Misafiri 5 yıl
Mesut Çevik'e kel dendikten sonra bunu mutlaka kullanması lazım :)
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Bradley Cooper 5 yıl
665 paund mu. o parayı ben versem stresten kafamda saç kalmaz

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