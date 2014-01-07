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CES 2014 : Lenovo'dan 6TB kapasiteye imkan veren kablosuz medya merkezi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Lenovo'dan 6TB kapasiteye imkan veren kablosuz medya merkezi

Yanımızda taşıdığımız ve kişisel tüm verilerimizi sakladığımız harici depolama birimlerinin yanısıra daha büyük kapasitelere sahip ve kablosuz olarak erişilebilen ofis veya ev depolama birimleri de giderek daha fazla popüler oluyor. Çinli Lenovo bu trendi görerek Beacon ismini taşıyan kablosuz bir medya merkezini lanse etti.

CES 2014 fuarında tanıtılan Beacon kutu içerisinden depolama sürücüleri ile birlikte çıkmıyor. Çift HDD yuvası ile 6TB'a kadar kapasite desteği sunan Beacon'a sürücü takviyesi yapmanız gerekiyor.

Beacon çift çekirdekli CE5315 Atom işlemcisinden gücünü alıyor ve kişisel bulut depolama cihazı ile medya sunucusu arasında bir denge oluşturmaya çalışıyor. PC, akıllı telefon ve tablet cihazları WiFi veya Bluetooth 4.0 üzerinden medya merkezine bağlanabiliyor ve eş zamanlı olarak birden fazla cihaz gecikme yaşamadan dosyalara erişebiliyor.

Beacon entegre bir XBMC yazılımı ile geliyor ve kablosuz içerik akışı yapabilmek mümkün hale geliyor. Ethernet girişi ile cihazı yerel ağa bağlamak da mümkün. USB 3.0 portu ile harici depolama birimlerine dosya aktarımı yapılabiliyor. 

HDMI üzerinden ise harici ekranlara bağlanarak içerikleri izleyebiliyorsunuz. Linux işletim sistemine sahip olan merkez Android uygulaması sayesinde mobil cihazları bir kontrol ünitesi haline getirebiliyor. Lenovo medya merkezini 4 renk seçeneği ile 199$ fiyat etiketi ile Nisan ayında satışa sunacak.  

http://www.pcworld.com/article/2082787/lenovo-returns-to-personal-storage-announces-the-beacon-home-cloud-at-ces.html Yorum Yaz
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Neyinkafasi 5 yıl
Hdd ler dahil degil.

bosuna heveslenmeyin.
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Virtual Reality 5 yıl
Türkiye fiyatı 550 liradan aşağı olmaz.
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Bradley Cooper 5 yıl
fiyatı çok makul ama tr de ne olur bilemem. kablosuz özelliği çok güzel bir artı. ofisler için deal
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3ngerek 5 yıl
Bu fiyata hdd'lerin dahil olabileceğini düşünmediniz değil mi ?
Yok hddler dahilse ben 10 tane alacam :D
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PsychicPower 5 yıl
Çok kullanışlı ve boyuna göre fiyatı makul duruyor. Türkiyeye gelirse almamak için bir senep göremiyorum. Tabi acayip acayip fiyatlardan girerse durum başka
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