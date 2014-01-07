CES 2014: Nikon, Coolpix serisini dört yeni model ile güncellendi

Gün içerisinde giriş seviyesi yeni DSLR fotoğraf makinesi D3300'ü görücüye çıkartan ve D4S üzerinde de çalıştığını açıklayan Nikon, aynı zamanda Coolpix kompakt fotoğraf makinesi ailesini L830, S6800, S5300 ve S3600 modelleriyle genişlettiğini duyurdu.

Tanıtılan modellerden L830, SLR-Benzeri bir gövde yapısıyla geliyor ve kişilere 34 kat optik yakınlaştırma sunabiliyor. Teknik olarak 16MP BSI CMOS sensöre, 3-inç 921K LCD ekrana, Full HD video çekim yeteneğine ve elde çekimleri pürürsüz kılan Hbrit titreşim önleme sistemine sahip olan fotoğraf makinesi, gücünü AA pillerden alıyor. Genel kullanım için ideal olarak hazırlanan diğer modellerden S6800 12 kat optik yakınlaştırma sağlayan lens, 16MP BSI CMOS sensör ve Wi-Fi desteğiyle gelirken, S5300 8 kat optik yakınlaştırma sunabiliyor ve aynı şekilde 16MP BSI CMOS sensör ve Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğini barındırıyor. S3600 ise 8 kat optik yakınlaştırma yapabilen lens yanında 20MP çözünürlüğünde bir CCD sensör taşıyor.

Nikon'un yeni fotoğraf makinelerinden L830 300$, S6800 220$, S5300 180$ ve son olarak S3600 ise 140$ fiyat etiketiyleriyle Şubat ayı içerisinde satışa çıkıyor.

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