Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2014: Nikon, Coolpix serisini dört yeni model ile güncellendi

5 yıl
2,3b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2014: Nikon, Coolpix serisini dört yeni model ile güncellendi
Gün içerisinde giriş seviyesi yeni DSLR fotoğraf makinesi D3300'ü görücüye çıkartan ve D4S üzerinde de çalıştığını açıklayan Nikon, aynı zamanda Coolpix kompakt fotoğraf makinesi ailesini L830, S6800, S5300 ve S3600 modelleriyle genişlettiğini duyurdu.
Tanıtılan modellerden L830, SLR-Benzeri bir gövde yapısıyla geliyor ve kişilere 34 kat optik yakınlaştırma sunabiliyor. Teknik olarak 16MP BSI CMOS sensöre, 3-inç 921K LCD ekrana, Full HD video çekim yeteneğine ve elde çekimleri pürürsüz kılan Hbrit titreşim önleme sistemine sahip olan fotoğraf makinesi, gücünü AA pillerden alıyor. Genel kullanım için ideal olarak hazırlanan diğer modellerden S6800 12 kat optik yakınlaştırma sağlayan lens, 16MP BSI CMOS sensör ve Wi-Fi desteğiyle gelirken, S5300 8 kat optik yakınlaştırma sunabiliyor ve aynı şekilde 16MP BSI CMOS sensör ve Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğini barındırıyor. S3600 ise 8 kat optik yakınlaştırma yapabilen lens yanında 20MP çözünürlüğünde bir CCD sensör taşıyor.
Nikon'un yeni fotoğraf makinelerinden L830 300$, S6800 220$, S5300 180$ ve son olarak S3600 ise 140$ fiyat etiketiyleriyle Şubat ayı içerisinde satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/?utm_campaign=internal-link&utm_source=logo&utm_medium=image&ref=logo Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl LG G Flex: Kavisli ekrana sahip süper telefon ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim