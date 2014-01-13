CES 2014: Nikon, xxArray isimli çoklu kamera sistemiyle kişileri oyun dünyasına aktarabiliyor

CES 2014 fuarı kapsamında yeni geliştirdiği fotoğraf makinesi ve lens modellerini tanıtan Nikon, aynı zamanda Alexx Henry ile ortaklaşa hazırladığı xxArray isimli çoklu kamera sistemiyle de oldukça ilginç bir şov gerçekleştirdi.

xxArray sistemi için fuar kapsamında özel bir bölüm hazırlayan Nikon, bu bölüme alınan kişileri 64 farklı DSLR fotoğraf makinesi (D5200 ve D5300) kullanarak 360 derece görüntülüyor ve 15.4 gigapiksel çözünürlüğünde bir görsel elde ediyor. Fuar alanına getirilen oldukça güçlü bilgisayarlar ile bu görüntüleri üç boyutlu hale getiren ve sonuç olarak kişileri dijital içeriklerin dünyasına aktaran Nikon, bu sayede herkesin hayelinde olan bir düşünceyi gerçeğe dönüştürüyor. Şimdilik yüz hareketlerine destek vermeyen ancak ileri de bu özelliğe de kavuşacağı belirtilen xxArray sistemi, oyunlar yanında farklı birçok alan için de ciddi bir potansiyel vaat ediyor.

Alexx Henry'nin xxArray teknolojisinden yararlanarak hazırladığı "Art and Skin - 3D Tattoo Magazine" adlı dijital dergiye buradan ulaşabilir, konu hakkında hazırlanan tanıtım videolarını ise direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://gizmodo.com/nikon-just-put-me-in-a-video-game-and-it-was-totally-in-1497441443