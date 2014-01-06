CES 2014: Philips, Nvidia G-SYNC teknolojisine sahip yeni 27-inç oyuncu monitörünü duyurdu

Görüntüleme sektörünün köklü firmalarından Philips, CES 2014 kapsamında Nvidia G-SYNC teknolojisine sahip yeni oyuncu monitörü 272G5DYEB'yi kullanıcıların beğenisine sundu.

Nvidia'nın uzun süredir üzerinde çalışma gösterdiği ve kısa sıra önce tanıttığı G-SYNC çipini bünyesine barındıran ve bu sayede monitörün yenileme hızı ile GPU'nun render hızını senkronize ederek oldukça akıcı, düşük gecikmeye sahip ve takılma olmayan bir deneyim ortaya koyabilen Philips 272G5DYEB, teknik olarak 27-inç bir TN panele, 300 cd/cm² parlaklığa, 1000:1 kontrast değerine, 5ms (OD:1 ms) tepki süresine, 144 Hz yenileme hızına, 16.7 milyon piksel renk desteğine, 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlüğe ve yatayda 160 derece, dikeyde ise 170 derece görüş açısına sahip. Standart VESA 100x100mm bağlantısıyla duvara asılabilen ya da çoklu kurulum yapılabilen oyuncu monitörü, hareketli bacak yapsıyla farklı ayarlamalara izin veriyor ve nispeten oyuncuların seveceği bir tasarım çizgisiyle geliyor.





Philips'in yeni monitörü 272G5DYEB, 649$ fiyat etiketiyle önümüzdeki bahar aylarında satışa çıkıyor.

http://www.slashgear.com/philips-27-inch-monitor-touts-nvidia-g-sync-for-a-better-gaming-experience-06311271/