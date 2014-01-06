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CES 2014: Philips, Nvidia G-SYNC teknolojisine sahip yeni 27-inç oyuncu monitörünü duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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1
8
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Philips, Nvidia G-SYNC teknolojisine sahip yeni 27-inç oyuncu monitörünü duyurdu
Görüntüleme sektörünün köklü firmalarından Philips, CES 2014 kapsamında Nvidia G-SYNC teknolojisine sahip yeni oyuncu monitörü 272G5DYEB'yi kullanıcıların beğenisine sundu.
Nvidia'nın uzun süredir üzerinde çalışma gösterdiği ve kısa sıra önce tanıttığı G-SYNC çipini bünyesine barındıran ve bu sayede monitörün yenileme hızı ile GPU'nun render hızını senkronize ederek oldukça akıcı, düşük gecikmeye sahip ve takılma olmayan bir deneyim ortaya koyabilen Philips 272G5DYEB, teknik olarak 27-inç bir TN panele, 300 cd/cm² parlaklığa, 1000:1 kontrast değerine, 5ms (OD:1 ms) tepki süresine, 144 Hz yenileme hızına, 16.7 milyon piksel renk desteğine, 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlüğe ve yatayda 160 derece, dikeyde ise 170 derece görüş açısına sahip. Standart VESA 100x100mm bağlantısıyla duvara asılabilen ya da çoklu kurulum yapılabilen oyuncu monitörü, hareketli bacak yapsıyla farklı ayarlamalara izin veriyor ve nispeten oyuncuların seveceği bir tasarım çizgisiyle geliyor.

Philips'in yeni monitörü 272G5DYEB, 649$ fiyat etiketiyle önümüzdeki bahar aylarında satışa çıkıyor.
 
CES 2014: Philips, Nvidia G-SYNC teknolojisine sahip yeni 27-inç oyuncu monitörünü duyurdu


http://www.slashgear.com/philips-27-inch-monitor-touts-nvidia-g-sync-for-a-better-gaming-experience-06311271/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
turbo-powwer 5 yıl
İncelemeleri okuyun nasıl bir teknoloji olduğunu anlayacaksınız. 30 fps in altında bile akıcılığın kaybolmadığı söyleniyor. Tüm editörlerin ortak kanısı "I love it".
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lossenergie 5 yıl
120hz yada 144hz monitör kulanan arkadaşlar bu kırılma olayını yaşadıklarını sanmıyorum
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alito 5 yıl
Uygun fiyatlı 4K monitörler ufukta görünene kadar bence bu tür teknolojiler yalan. G-SYNC güzel bir fikir ama 4K arifesinde 1K üzerine kurulmuş bu tür yatırımları doğru bulmuyorum.
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Guhong01 5 yıl
G-sync'i ve hz değerini atsan monitör 5 para etmez
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SuperSantorelli 5 yıl
5ms
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killnOd 5 yıl
Hala LCD hala TN panel hala 27" e FHD birde ustune para tirtiklamak icin nvidianin yeni chipi.
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zafercap 5 yıl
27 inçte fhd olmamış.
1 Yanıt Yanıtla +2
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CVenturas 5 yıl zafercap
zafercap
27 inçte fhd olmamış.

Çözünürlük şu anda masrafdan başka bir şey değil hocam. Bugüne kadar 27 inç full HD monitörler hep vardı zaten. Bana kalırsa olmuş
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