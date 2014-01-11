CES 2014 : Play Pure Drive akıllı raket tenis oynamayı öğretiyor





Günümüz teknoloji dünyasında kullandığımız her cihazın akıllanmaya başladığına şahit oluyoruz. CES 2014 fuarında boy gösteren Play Pure Drive akıllı raket, ustalara sunulan eğitim metodunu amatör tenisçilere de getiriyor.





Dünyada ünlü tenis ustalarının bilgisayar destekli koçluk hizmetlerinden yararlandığı herkesin malumu. Fransız raket üreticisi Babolat, bu teknolojiyi yaygın kullanıma sunmak için kolları sıvamış.





Play Pure Drive akıllı raketinin içerisinde farklı sensörler yer alıyor. Bu sensörler raketin hareketlerini ve hızını kaydediyor. Daha sonra bu verilerle oyuncunun backhand ve forehand vuruşlarını hesaplıyor, hangilerinin fileye değebileceğini tahmin ediyor.





Raket Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor ve uyumlu uygulama yardımıyla veriler grafiklere dökülüyor. Oyuncuya da tavsiyeler veriliyor. Böylece oyunculara bir nevi koçluk yapılıyor.





Play Pure Drive standart raketlerle aynı ağırlığa sahip. Kullanım esnasında bir dezavantaj oluşturmuyor. Babolat ayrıca profesyonel test ekibinin de verilerini yayınlıyor. Böylece oyuncular ne kadar başarılı olduklarını görebiliyor. Ürünün ne zaman piyasaya çıkacağı henüz açıklanmadı.