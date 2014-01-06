CES 2014: Polaroid Socialmatic'in 2014 yılında satışa çıkacağı kesinleşti

Farklı tasarımı ve konsepti ile 2013 yılı başlarında tanıştığımız sosyal kamera Socialmatic'in 2014 yılında satışa çıkacağı kesinleşti.

Polaroid ve Socialmatic ortaklığında geliştirilen fotoğraf makinesi, teknik olarak 14MP ön ve 2MP arka kameraya, LED flaşa, 4.3-inç dokunmatik arka ve farklı amaçlar için kullanılabilen ufak ön ekrana, 4GB dahili hafızaya, stereo hoparlöre, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı desteklerine, dahili "Zink Instant Printer" yazıcı sayesinde hızlı fiziksel baskı imkanına, SD kart yuvasına ve Android işletim sistemine sahip olacak. CES 2014 fuarı kapsamında açıklandığı kadarıyla 2014'ün sonbahar aylarında satışa çıkacağı kesinleşen ürün, bir değişiklik olmazsa da 299$ fiyat etiketine sahip olacak.

Sosyal medya entegrasyonu ve paylaşma noktasında geniş yeteneklere sahip olacağı belirtilen Polaroid Socialmatic hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/126263-polaroid-socialmatic-camera-confirmed-for-2014-launch-aimed-at-those-who-like-to-share