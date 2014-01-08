CES 2014 : Polaroid küçük boyutlarda yeni aksiyon kamerasını duyurdu





Socialmatic adlı sosyal odaklı kamerasını CES 2014 fuarında tanıtan Polaroid, küp tasarımında çok küçük ölçülere sahip bir aksiyon kamerası daha duyurdu.





C3 adlı mini aksiyon kamerası sadece 35mm x3 boyutlarına sahip ve çantanızda kaybolacak kadar küçük. Polaroid aksiyon kamerası segmentinde ses getirmeyi amaçladığı C3 modelinin sadece prototipini fuarda sergilediği için performans konusunda net bir bilgi yok.





Kamera 120 derece geniş açılı lensleri syesinde 1280x720 piksel veya 640x580 piksel çözünürlüklerde HD video kaydı yapabiliyor. Sabit görüntüler ise 5MP çözünürlüğe kadar yakalanabiliyor.





Polaroid C3 modeli 2 metreye kadar su geçirmez özelliğe sahip ve 2MB dahili hafıza barındırıyor. Kullanıcılar kayıtlarını ise asıl olarak microSD kartlara yapabiliyor. Üründe bir mikrofon ve bir LED ışığı da bulunuyor. Polaroid ürünü yaz aylarında 100$ fiyat etiketi ile satışa sunacak.

http://www.theverge.com/2014/1/6/5282760/polaroid-unveils-tiny-cube-c3-action-camera