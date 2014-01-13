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CES 2014 : Reebok, darbe sensörlü beresini fuarda tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Reebok, darbe sensörlü beresini fuarda tanıttı

Yaklaşık iki yıldır mc10 firması ile kafaya gelen darbeleri algılayabilen ve kullanıcıyı uyaran CheckLight adlı bir bere geliştiren Reebok, geçen yıl ki CES 2013 fuarında teknolojisini tanıtmış ancak görücüye çıkarmamıştı. CES 2014 fuarında firma son şeklini verdikleri CheckLight teknolojisini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Fuarda bere bir kaskın içerisine entegre edilerek özellikle boks maçları esnasında alınan darbelerin nasıl ölçüldüğü sergilendi. Berenin çevresini saran sensörler gelen darbeleri arka kısımdaki bildirim paneline iletiyor ve darbenin şiddetine göre kırmızı veya sarı ışık yanıyor.

Sarı ışık darbenin nispeten düşük şiddette olduğunu belirtirken, kırmızı ışık ise hasar oluşturabilecek bir darbenin alındığını ve kontrol edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Böylece darbenin üzerinden fazla zaman geçmeden sporcu gözetim altına alınabiliyor.

CheckLight sadece boks değil, Amerikan futbolu, bisiklet yarışı, motorsiklet yarışı gibi kafanın darbelere açık olduğu pek çok branşta kullanılabilecek nitelikte. CheckLight fuarın yenilikçilik ödüllerine de aday gösterildi. Reebok, CheckLight adlı beresini 150$ fiyat etiketi ile satışa sunmuş durumda. 

http://shop.reebok.com/us/product/boys-girls-men-women-checklight-apparel/BH303?cid=Z85846 Yorum Yaz
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