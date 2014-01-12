CES 2014 : Samsung, Trek Bikes konsepti ile bisiklet sürerken Galaxy Note 3 veya Galaxy Gear cihazlarını şarj imkanı sunuyor





CES 2014 fuarında beklenenin aksine herhangi bir giyilebilir cihaz tanıtmayan Samsung, bununla birlikte sektörü yine de es geçmedi. Firma akıllı bisiklet diyebileceğimiz Galaxy - Trek Bike konsepti ile karşımıza çıktı.





Ünlü bisiklet üreticisi Trek Bicycle ile ortaklık yapan Samsung, Trek Bike adlı konsept ürünü ile hem pedal çevirerek enerji sağlamayı hedefliyor, hem de bir fitness takip cihazı olarak kullanmayı planlıyor.





Trek Bike üzerinde taşıdığı sensörleri sayesinde gidilen mesafe, tempo, pedal sayısı, yakılan kalori gibi bilgileri Galaxy Note 3 veya Galaxy Gear cihazlarına aktarabiliyor. Ayrıca özel kaideye oturtulan Galaxy Note 3 ile de navigasyon ve benzeri uygulamalardan faydalanmak mümkün.





Bu yoğun kullanım sürecinde Trek Bike cihazlarınıza ekstra enerji sağlıyor. Ön tekerlekte bulunan dinamo, her pedal çevirişte cihazlarınızı çarj edebiliyor. Böylece uzun süre mobil cihazlarınızla entegre olarak kullanılabiliyor. Galaxy - Trek Bike şimdilik bir konsept konumunda ve ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda bir bilgi yok.

http://global.samsungtomorrow.com/?p=32229