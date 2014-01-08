CES 2014: SeeSpace'in akıllı HDMI adaptörü InAir ile internet içeriklerine erişmek kolaylaşıyor

Son teknolojilerin görücüye çıktığı CES 2014 fuarı kapsamında SeeSpace' tarafından tanıtılan akıllı HDMI adaptörü InAir, televizyonlar üzerinden internet içeriklerine erişimi ciddi oranda kolaylaştırabiliyor ve firmaya göre estra yardımcılar sayesinde gerçek "Minority Report (Film) " deneyimi sunabiliyor.

Televizyonlar ile uydu alıcıları arasına takılan akıllı HDMI adaptörü InAir, Android ya da iOS işletim sistemli cihazlar ile kontrol edilebiliyor ve harici olarak takılan Kinect ya da Leap Motion gibi sistemler ile benzersiz bir kullanıcı deneyimi ortaya koyabiliyor. Temel olarak internet üzerinden aldığı bilgileri 2D televizyonlarda normal görüntünün üzerine, 3D destekli televizyonlarda ise kişi ile televizyon arasındaki alana getiren InAir, örneğin bir Formula 1 yarışı izlerken pilot bilgilerini verebiliyor, belgesel sırasında ayrıntılı görsel içerikler sunabiliyor ya da Facebook üzerinde gezilmesine imkan veriyor. Aynı zamanda ürün için bir geliştirme kiti hazırlayan SeeSpace, InAir sistemi için kısa süre içerisinde Kickstarter kampanyası başlatmayı da planlıyor.

99$ fiyat etiketiyle yılın ikinci yarısında satışa çıkacağı söylenen InAir hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.geeky-gadgets.com/seespace-inair-smart-hdmi-adapter-video-06-01-2014/