CES 2014: Tiffen Steadicam Smoothee, artık iPhone 5S, GoPro HERO3/3+, Drift Ghost-S ve Drift HD ile kullanılabiliyor





Görüntüleme sektörünün tanınmış firmalarından Tiffen, elde stabil video çekimleri için hazırladığı Steadicam Smoothee aparatının artık, iPhone 5S, GoPro HERO3/3+, Drift Ghost-S ve Drift HD ile kullanılabildiğini duyurdu.

Kompakt yapısıyla ağırlık dengesini kurarak elde yapılan video çekimlerini çok daha stabil hale getirebilen Steadicam Smoothee, artık Apple iPhone 5S ve GoPro HERO3/3+, Drift Ghost-S, Drift HD aksiyon kameralarıyla da aktif olarak kullanılabiliyor. Ufak kontrol seçenekleriyle ince ayarlara izin verebilen ürün, aynı zamanda Phone 3GS / 4 / 4s, iPod Touch, GoPro HERO 2, HERO 3 ve HERO 3+ modelleriyle de aktif olarak görevini yerine getirebiliyor.

Birçok pahalı video stabitleme aparatına ciddi bir alternatif oluşturan Steadicam Smoothee, 149$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.





http://www.photographyblog.com/news/steadicam_smoothee_for_iphone_5s_drift_ghost_gopro_hero3/