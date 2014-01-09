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CES 2014: Tiffen Steadicam Smoothee, artık iPhone 5S, GoPro HERO3/3+, Drift Ghost-S ve Drift HD ile kullanılabiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,9b
1
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Görüntüleme sektörünün tanınmış firmalarından Tiffen, elde stabil video çekimleri için hazırladığı Steadicam Smoothee aparatının artık, iPhone 5S, GoPro HERO3/3+, Drift Ghost-S ve Drift HD ile kullanılabildiğini duyurdu.
Kompakt yapısıyla ağırlık dengesini kurarak elde yapılan video çekimlerini çok daha stabil hale getirebilen Steadicam Smoothee, artık Apple iPhone 5S ve GoPro HERO3/3+, Drift Ghost-S, Drift HD aksiyon kameralarıyla da aktif olarak kullanılabiliyor. Ufak kontrol seçenekleriyle ince ayarlara izin verebilen ürün, aynı zamanda Phone 3GS / 4 / 4s, iPod Touch, GoPro HERO 2, HERO 3 ve HERO 3+ modelleriyle de aktif olarak görevini yerine getirebiliyor.
Birçok pahalı video stabitleme aparatına ciddi bir alternatif oluşturan Steadicam Smoothee, 149$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.  


http://www.photographyblog.com/news/steadicam_smoothee_for_iphone_5s_drift_ghost_gopro_hero3/ Yorum Yaz
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