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CES 2014 : WiTricity iPhone 5/5S için geliştirdiği kablosuz şarj çözümünü tanıttı

5 yıl
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5
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : WiTricity iPhone 5/5S için geliştirdiği kablosuz şarj çözümünü tanıttı

Android ve Windows Phone tarafında kablosuz şarj standartları yavaş yavaş benimsenirken, pek çok amiral gemi modelinde bu destek yer almaya başladı. Ancak Apple'ın henüz böyle bir teknolojiye yer vermiyor oluşu üçüncü taraf çözümleri ön plana çıkarıyor.

WiTricity firması CES 2014 fuarında iPhone 5 ve iPhone 5S için geliştirdiği kablosuz şarj çözümünü tanıttı. Çözümün şimdilik referans olması planlanırken, ilerleyen aylarda istasyon 100$, kılıf 50$ olarak satışa sunulacak.

WiTricity çözümünde rezonant kablosuz şarj standardına yer veriyor. MediaTek'in fuardaki çözümü ile aynı standardı taşıyan WiTricity bu sayede telefonunuzu belirli bir mesafeye kadar götürebilmenizi sağlıyor. Rezonant teknolojisi alıcı ve verici yongaların aynı frekansı yayarak enerji aktarımı yapmasını sağlıyor. Böylece cihazın istasyona çok yakın olmasına gerek olmuyor. Ayrıca bir tekrarlayıcı ile isterseniz yatak odanızdaki çekmeceye de telefonunuzu koyabiliyorsuuz. 

WiTricity şarj istasyonu sadece iPhone için değil uyumlu diğer modeller ve giyilebilir teknolojiler için de kullanılabiliyor. Birden fazla cihazı şarj edebilmesi de ekstra bir avantaj. WiTricity teknolojileri sayesinde geçen yıl 20 milyon dolar yatırım elde etmeyi başarmıştı. 

http://www.phonearena.com/news/Wireless-charging-system-for-Apple-iPhone-5s-and-Apple-iPhone-5-announced-by-WiTricity_id51240 Yorum Yaz
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xxxone 5 yıl en beğenilen
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onlinecocuk 5 yıl
valla ben ceppower.com'dan aldım iphone için gayet işimi görüyor
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Nokia Specialist 5 yıl
Ben 920 ile kullanalı birkaç yıl oluyor
adamlara yeni geliyor

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kule_genclik 5 yıl
kablosuz sarj bana bu sekliyle cok gereksiz geliyor.
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Fx_57,5 5 yıl
çöp.
kablosuz şarj aletleri bir kaç metreden şarj edemekdikten sonra eve alıp kullanılmaz. kabloyla şarj olurken en azından telefonu kullanabiliyoruz ama standa bağlı şekilde kalacaksa büyük sıkıntı
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xxxone 5 yıl en beğenilen
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