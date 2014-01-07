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CES 2014 : Intel artık çatışma bölgelerinden metaryal temin etmeyecek

5 yıl
3,1b
1
16
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Intel artık çatışma bölgelerinden metaryal temin etmeyecek

Geçmiş yıllarda gündeme getirdiğimiz ve Intel'in çatışma bölgelerinden metaryal temin etmeme konusunda adımları bu yıl son aşamaya gelmiş durumda.

Firma CES 2014 fuarında yaptığı duyuruda 2014 yılı itibariyle hiçbir işlemcisinde çatışma bölgelerinden temin edilmiş materyal kullanmayacağını açıkladı. Intel yıllardır kademeli olarak kullanımı azaltıyordu ve bu yıl da tamamen ipleri kopardı.

Dünyada çatışmaların yaşandığı bölgelerde elde edilen mineraller genelde mafya veya çetelerin kontrolünde oluyor ve elde edilen gelir de yine silahlanmaya harcanıyor. Bu bakımdan kanlı mineral olarak da adlandırılan bu madenlerin kullanılmaması konusunda iki büyük organizasyon faaliyet gösteriyor ve Intel de bunlara üye.

Intel'in temin etmekten vazgeçtiği üç mineral kalay, tantalum ve tungsten olarak sıralanıyor. Firma bunları barışın olduğu bölgelerden temin etmeye çalışacak. 


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ilkerinanç 5 yıl en beğenilen
israil konusunda ne düşünüyorlar tasarrufları ne olacak acaba?bıktım,sıkıldım artık bu ikiyüzlülükten ben...
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ulubatlısinan 5 yıl
Ne kadar insancıl bi şirket gözlerim yaşardı...
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Divinity 5 yıl
Dünyada üretilen silahların %98'i barışçıl bölgelerde üretiliyor.
1 Yanıt Yanıtla +10
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ByMr.Brain 5 yıl
İntel'in yahudilere hizmet etmesinden dolayı intel ne kadar fp ürün çıkarsa da amd kullanırım.
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rabitelli 5 yıl
daha pahalı hammadde=
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Archspire 5 yıl
butthurt humanist ilkokullular toplanmis yine
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Dovahkiin 5 yıl
Vay be içimdeki sevgi kelebekleri kıpraştı, büyüksün intel.
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Nokia Specialist 5 yıl
Yiyorsa kepenki indirsin
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DH Misafiri 5 yıl
İsraildeki fabrikayı kapatmakla işe başlayabilir ;)
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Yossi Kohler 5 yıl
aşırı insalcıl adım olmuş.

intelin yeni projeleri:
otomatik düşman vuran patriot sistemi
kalabalık içinde düşman bulup öldüren yapay zeka sistemi
insansız hava araçlarıyla thermal kamerayla otomatik insan öldürülmesi
....
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ulubatlısinan 5 yıl
Ne kadar insancıl bi şirket gözlerim yaşardı...
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webdh 5 yıl
Bu intel sömürgeci Israil ile ortak çalışmıyor mu ?
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BLooregard Q.Kazoo 5 yıl webdh
webdh

Bu intel sömürgeci Israil ile ortak çalışmıyor mu ?

Şirket zaten israil kökenli
burdan intel için atıp tutanlar gitsin amd kullansın intel işlemcili pc lerinden laf atmasın.
2 Yanıt Yanıtla
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ilkerinanç 5 yıl en beğenilen
israil konusunda ne düşünüyorlar tasarrufları ne olacak acaba?bıktım,sıkıldım artık bu ikiyüzlülükten ben...
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