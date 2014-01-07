CES 2014 : Intel artık çatışma bölgelerinden metaryal temin etmeyecek

Geçmiş yıllarda gündeme getirdiğimiz ve Intel'in çatışma bölgelerinden metaryal temin etmeme konusunda adımları bu yıl son aşamaya gelmiş durumda.





Firma CES 2014 fuarında yaptığı duyuruda 2014 yılı itibariyle hiçbir işlemcisinde çatışma bölgelerinden temin edilmiş materyal kullanmayacağını açıkladı. Intel yıllardır kademeli olarak kullanımı azaltıyordu ve bu yıl da tamamen ipleri kopardı.





Dünyada çatışmaların yaşandığı bölgelerde elde edilen mineraller genelde mafya veya çetelerin kontrolünde oluyor ve elde edilen gelir de yine silahlanmaya harcanıyor. Bu bakımdan kanlı mineral olarak da adlandırılan bu madenlerin kullanılmaması konusunda iki büyük organizasyon faaliyet gösteriyor ve Intel de bunlara üye.





Intel'in temin etmekten vazgeçtiği üç mineral kalay, tantalum ve tungsten olarak sıralanıyor. Firma bunları barışın olduğu bölgelerden temin etmeye çalışacak.