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    Anlık Bildirim

    Açlık Oyunları gerçek oluyor, Trump göçmenler için yarışma düzenleyecek

    Ülkedeki göçmenlerin sıradan bir şekilde ABD vatandaşlığına geçmesini istemeyen Trump hükümeti, vatandaşlık ve sorumluluk bilinci aşılayacak bir yarışma planlıyor. 

    Trump Tam Boyutta Gör
    Başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren yasa dışı göçe karşı sert tedbirler alan Trump hükümetinin tartışma yaratacak yeni bir projesi daha ortaya çıktı. Vatandaşlık için göçmenler yarışmak zorunda. 

    Açlık Oyunları ABD versiyonu

    İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından da doğrulanan yarışma, vatandaşlık isteyen göçmenler için düzenlenecek. Farklı eyaletlerde gerçekleşecek etkinliklerde göçmenlere vatandaşlık ve sorumluluk bilincinin aşılanması hedefleniyor. 

    Yarışmalarda NASA için roket tasarlamak gibi fikirlerin olduğu da belirtiliyor. Başarısız olan göçmenlerin deport edilme gibi bir durumu yok. Konu sadece gönüllülük esasına dayanıyor. Sonucunda vatandaşlık olduğu için katılım da yüksek olacaktır. Henüz bu yarışma ne zaman ve ne kadar kontenjanla başlayacak bilinmiyor. 

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