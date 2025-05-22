Açlık Oyunları gerçek oluyor, Trump göçmenler için yarışma düzenleyecek

Açlık Oyunları ABD versiyonu
İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından da doğrulanan yarışma, vatandaşlık isteyen göçmenler için düzenlenecek. Farklı eyaletlerde gerçekleşecek etkinliklerde göçmenlere vatandaşlık ve sorumluluk bilincinin aşılanması hedefleniyor.
Yarışmalarda NASA için roket tasarlamak gibi fikirlerin olduğu da belirtiliyor. Başarısız olan göçmenlerin deport edilme gibi bir durumu yok. Konu sadece gönüllülük esasına dayanıyor. Sonucunda vatandaşlık olduğu için katılım da yüksek olacaktır. Henüz bu yarışma ne zaman ve ne kadar kontenjanla başlayacak bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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