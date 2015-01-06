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CES 2015 : Lenovo harici LED flaş aksesuarını duyurdu

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Lenovo harici LED flaş aksesuarını duyurdu

Özçekim kavramının giderek daha fazla önem kazandığı son yıllarda üreticilerin de bu alanda daha fazla ürün ön plana çıkardığını görüyoruz. Lenovo, CES 2015 fuarında harici LED flaş ünitesi ile özçekim tutkunlarını hedefliyor. 

VIBE Xtension Selfie Flash adını taşıyan aksesuar 3.5mm jak girişinden cihaza bağlanıyor  ve fotoğraf çektiğiniz anda patlıyor. Böylelikle sadece ön kamera değil arka kamerasında flaş olmayan kullanıcılar için de aksesuar alternatif bir çözüm haline geliyor. 

Aksesuar Android cihazlarında özel bir uygulama ile ayarlanıyor. Lenovo aksesuarını Vibe X2 Pro için geliştirmiş. Ancak diğer modellere de aksesuarın uyum sağladığı belirtiliyor. Bununla birlikte kulaklık girişinin üst tarafta olması gerekiyor. 

8 adet LED ampüle sahip olan aksesuar yapısı ile kullanıcının yüzünü aydınlatacak şekilde tasarlanmış. Ürün 10cm'ye kadar yeterli parlaklık sağlayabiliyor. Tek bir şarjda ise 100 çekim yapılabiliyor. Ürün Nisan ayında 29$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://androidcommunity.com/lenovo-vibe-xtension-flash-hands-on-20150105/ Yorum Yaz
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MrKemal17 4 yıl
Alt kısımda kulaklık girişi olan telefonlarda çalışmayacak mı yani??
Çok saçma bir durum, aparat nasıl anlayabilir ki, altta veya üstte olduğunu??
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Lomax. 4 yıl
Selfie için bile 10 cm aydınlatma mesafesi çok kısa, keşke mesafe daha uzun olup ürün daha etkin çalışabilseydi.




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matmuhendisi 4 yıl
micro usb güç verebiliyor muydu ya
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Gl4dius 4 yıl
Benim kullanacağım türden bir ürün değil açıkcası resim çekilmeyi pek sevdiğim söylenemez ama teknoloji de farklı alternatifler ve farklı çözümler olması açısından oldukça başarılı bir ürün olmuş ilk etapta
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Das Boot 4 yıl
3-5 dolar neyse de 29 dolar nedir ya. Maliyeti 10 kuruş değildir şunun.
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doctor_bey 4 yıl
Baya işe yarar bi ürün olacağı kesin, şeklide polo şeker gibiymiş
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starkan 4 yıl doctor_bey
doctor_bey
Baya işe yarar bi ürün olacağı kesin, şeklide polo şeker gibiymiş


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