CES 2015 : Lenovo harici LED flaş aksesuarını duyurdu





Özçekim kavramının giderek daha fazla önem kazandığı son yıllarda üreticilerin de bu alanda daha fazla ürün ön plana çıkardığını görüyoruz. Lenovo, CES 2015 fuarında harici LED flaş ünitesi ile özçekim tutkunlarını hedefliyor.





VIBE Xtension Selfie Flash adını taşıyan aksesuar 3.5mm jak girişinden cihaza bağlanıyor ve fotoğraf çektiğiniz anda patlıyor. Böylelikle sadece ön kamera değil arka kamerasında flaş olmayan kullanıcılar için de aksesuar alternatif bir çözüm haline geliyor.





Aksesuar Android cihazlarında özel bir uygulama ile ayarlanıyor. Lenovo aksesuarını Vibe X2 Pro için geliştirmiş. Ancak diğer modellere de aksesuarın uyum sağladığı belirtiliyor. Bununla birlikte kulaklık girişinin üst tarafta olması gerekiyor.





8 adet LED ampüle sahip olan aksesuar yapısı ile kullanıcının yüzünü aydınlatacak şekilde tasarlanmış. Ürün 10cm'ye kadar yeterli parlaklık sağlayabiliyor. Tek bir şarjda ise 100 çekim yapılabiliyor. Ürün Nisan ayında 29$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://androidcommunity.com/lenovo-vibe-xtension-flash-hands-on-20150105/