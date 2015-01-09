CES 2015 : Samsung M.2 yapısındaki SM951 SSD devresinin üretimine başlıyor





SSD alanında son dönemdeki yenilikleri ile gündeme oturmayı başaran Samsung, ultra ince dizüstü bilgisayarlar ve iş istasyonlarına yönelik olarak hazırladığı M.2 yapısındaki SM951 SSD devresini hacimli üretime soktuğunu duyurdu.





PCIe 3.0 ve PCIe 2.0 bağlantılarını destekleyen SM951 modeli 3.0 bağlantısında okuma hızı 2150MB/s, yazma hızı 1550MB/s seviyesine çıkabilirken, 2.0 bağlantısında ise 1600MB/s okuma ve 1350MB/s yazma hızlarına ulaşıyor.





80mm x 22mm boyutlarına sahip olan kart rastgele okuma hızlarında 130 000, yazma hızlarında ise 85 000 IOPS değerini yakalıyor. Samsung ürünün XP941 ürününden yüzde 30 daha hızlı olduğunu belirtiyor.





Samsung enerji tüketimi konusunda da önemli başarılara imza atmış. PCIe 3.0 ile watt başına 450MB/s okuma, 250MB/s yazma hızlarına ulaşan ürün bekleme modunda ise 2mW altında enerji harcıyor. Bunun için L1.2 bekleme operasyonu seviyesi kullanılmış.





SM951 modeli 10nm fabrikasyon süreci ile üretilen MLC NAND bellek modülleri kullanıyor. Bu sayede yüksek performans ve düşük enerji tüketim değerleri elde etmek mümkün hale geliyor. Ürün 128GB/256GB/512GB kapasiteleri ile satışa sunulacak.

http://www.businesswire.com/news/home/20150106006600/en/Samsung-Electronics-Mass-Producing-Extremely-Fast-Low-powered#.VK-PV4qsU3J