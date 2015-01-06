CES 2015 : Siemens'den yeni "akıllı" işitme cihazı

Boyuna asılacak easyTek isimli ufak plastik silindir, akıllı telefona yüklenen uygulaması ile kontrol edilebiliyor. Bu silindir ekolayzır ile kullanıcılara ses seviyesini ve bas,tiz ayarlarını yapma imkanı sunuluyor, dileyen kullanıcılar ise hazır ayarları kullanabiliyor.





Cihazlara bağlanmak için Bluetooth ve FM sinyallerini kullanabilen easyTek kablolu olarak da bağlantıyı sağlayabiliyor. Bilgisayar, tablet, akıllı televizyon ve akıllı telefonlara bağlanabilen işitme cihazı bu ortamlarda oynatılan medyaların seslerini direk olarak kullanıcıya aktarabiliyor. Kalabalık bir ortamda ise kullanıcılar mikrofonu dinlemek istediği kişi veya nesneye yönlendirip ortamdaki diğer ses seviyelerini de ayarlayabiliyorlar.



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Giyilebilir teknolojilerin kullanım alanları gittikçe yaygınlaşıyor. Bu konuda bir adım da Siemens'den geldi. Şirketin tanıttı yeni işitme cihazı akıllı telefonlar ve aksesuar şeklinde tasarlanan bir kolye sayesinde artık daha yüksek bir işitme kontrolü sağlayabiliyor.