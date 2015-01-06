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CES 2015 : Siemens'den yeni "akıllı" işitme cihazı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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CES 2015 : Siemens'den yeni


Giyilebilir teknolojilerin kullanım alanları gittikçe yaygınlaşıyor. Bu konuda bir adım da Siemens'den geldi. Şirketin tanıttı yeni işitme cihazı akıllı telefonlar ve aksesuar şeklinde tasarlanan bir kolye sayesinde artık daha yüksek bir işitme kontrolü sağlayabiliyor.

Boyuna asılacak easyTek isimli ufak plastik silindir, akıllı telefona yüklenen uygulaması ile kontrol edilebiliyor. Bu silindir ekolayzır  ile kullanıcılara ses seviyesini ve bas,tiz ayarlarını yapma imkanı sunuluyor, dileyen kullanıcılar ise hazır ayarları kullanabiliyor.

Cihazlara bağlanmak için Bluetooth ve FM sinyallerini kullanabilen easyTek kablolu olarak da bağlantıyı sağlayabiliyor. Bilgisayar, tablet, akıllı televizyon ve akıllı telefonlara bağlanabilen işitme cihazı bu ortamlarda oynatılan medyaların seslerini direk olarak kullanıcıya aktarabiliyor. Kalabalık bir ortamda ise kullanıcılar mikrofonu dinlemek istediği kişi veya nesneye yönlendirip ortamdaki diğer ses seviyelerini de ayarlayabiliyorlar. 
CES 2015 : Siemens'den yeni


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erenyildiz0 4 yıl
Odyoloji bölümü okuyan biri olarak bu cihazın sağlık açısından etkisini şüpheli buluyorum. İşitme cihazlarının kullanımı gözlükler gibi hastaya bırakılmaz. Tabiki belli ölçülerde insanlar frekans ayarı yapabilirler fakat bunlar odyologların ve doktorların uygun gördüğü seviyelerde değişir. Umarım bu işitme cihazı söylendiği kadar akıllıdır da bireyin işitme sınırlarını bilip ona uygun şekilde değişikliklere izin verir. Özellikle ülkemizde yanlış teşhis ve tedaviler yüzünden bir çok işitme kayıplı insanımız daha şiddetli şikayetlerle hastane kapılarını çalıyorlar. Eğitimini görmek de hata yapmaya engel olmuyor malesef. Siemens işitme cihaz üretiminde dünyada en önemli markalardan biri. Söylediklerimi ve çok daha fazlasını benden çok daha fazla düşünmüşlerdir şüphesiz ama özellikle işitme kaybı olan veya işitme kayıplı yakını olan takipçiler varsa onlara söylemek istiyorum. Sağlık bakanlığından ve türlü türlü testlerden geçip satışa çıkarılan her cihaza güvenmeyin. Kesinlikle doktorunuz ve odyoloğunuza danışın.
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myanemicnick 4 yıl
Innovationdı,ar-ge idi derken iyice zıpıtmışlar
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doctor_bey 4 yıl
Her şey akıllı oldu, engeli olan arkadaşlarında bu akıllılıktan faydalanması güzel bi şey
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Das Boot 4 yıl
İşitme kaybı olan insanlar için mükemmel bir gelişme. İnşallah fiyatları uygun olur.
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Innovative 4 yıl
Güzel haber
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