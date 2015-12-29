CES 2016'da Sony'den iki yeni aksiyon kamerası gelebilir

Aksiyon kamerası pazarında aynasız fotoğraf makinesi tarafında olduğu kadar başarılı olamayan Sony, önümüzdeki ay Las Vegas'da düzenlenecek CES 2016 fuarı kapsamında iki yeni aksiyon kamerasını görücüye çıkartabilir.

Uzun zamandır aksiyon kamerası üreten ancak GoPro'nun büyük başarısı altında kalan isimlerden Sony, şirkete yakın önemli kaynakları bulunan SonyAlpaRumors sitesinin haberine göre CES 2016'da AS50 ve FDRX2000 model isimli iki yeni aksiyon kamerası ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Modellerden FDRX2000'in sensör, düşük ışık ve çekim hızı konuları açısından marketin en iyi aksiyon kamerası olabileceği belirtilirken, görseli yukarıda yer alan AS50 ise AS20/30'un devamı niteliğinde geliştiriliyor.

Tasarımsal olarak AS20/30'a oldukça benzeyen AS50, teknik olarak yüksek kaliteli Zeiss lens kullanacak, XAVC-S 50mbps kodek ile gelecek, Full HD 50 video çekimi gerçekleştirebilecek ve özel haznesi ile 60 metre su altında çalışma gösterebilecek. Elektronik zoom desteği bulunacak olan aksiyon kamerası, belirtildiği kadarıyla yeni menü sistemiyle eskiye oranla daha kolay yönetilecek ve Bluetooth desteğiyle akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebilecek.

Bahsi geçen Sony aksiyon kameralarının sektöre yeni bir soluk getirmesi bekleniyor ancak GoPro'nun liderlikten inmesi oldukça zor görünüyor.

http://www.sonyalpharumors.com/ces-for-sony-fdrx2000-will-be-best-actioncamera-on-market/