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CES 2016'da Sony'den iki yeni aksiyon kamerası gelebilir

Teknolojinin hemen her alanında olduğu gibi aksiyon kamerası pazarında da aktif olarak yer alan Japon teknoloji devi Sony, CES 2016'da iki yeni model duyurmaya hazırlanıyor.
3 yıl
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2016'da Sony'den iki yeni aksiyon kamerası gelebilir

Aksiyon kamerası pazarında aynasız fotoğraf makinesi tarafında olduğu kadar başarılı olamayan Sony, önümüzdeki ay Las Vegas'da düzenlenecek CES 2016 fuarı kapsamında iki yeni aksiyon kamerasını görücüye çıkartabilir.
Uzun zamandır aksiyon kamerası üreten ancak GoPro'nun büyük başarısı altında kalan isimlerden Sony, şirkete yakın önemli kaynakları bulunan SonyAlpaRumors sitesinin haberine göre CES 2016'da AS50 ve FDRX2000 model isimli iki yeni aksiyon kamerası ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Modellerden FDRX2000'in sensör, düşük ışık ve çekim hızı konuları açısından marketin en iyi aksiyon kamerası olabileceği belirtilirken, görseli yukarıda yer alan AS50 ise AS20/30'un devamı niteliğinde geliştiriliyor.
Tasarımsal olarak AS20/30'a oldukça benzeyen AS50, teknik olarak yüksek kaliteli Zeiss lens kullanacak, XAVC-S 50mbps kodek ile gelecek, Full HD 50 video çekimi gerçekleştirebilecek ve özel haznesi ile 60 metre su altında çalışma gösterebilecek. Elektronik zoom desteği bulunacak olan aksiyon kamerası, belirtildiği kadarıyla yeni menü sistemiyle eskiye oranla daha kolay yönetilecek ve Bluetooth desteğiyle akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebilecek.
Bahsi geçen Sony aksiyon kameralarının sektöre yeni bir soluk getirmesi bekleniyor ancak GoPro'nun liderlikten inmesi oldukça zor görünüyor.

http://www.sonyalpharumors.com/ces-for-sony-fdrx2000-will-be-best-actioncamera-on-market/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 3 yıl
Sony'nin işi zor. Profesyenel kullanıcılar ve parası yetenler gopro alıyor. Ucuz aksiyon kameraların da sayısı epey arttı. Çünkü profesyonel olmayan kullanıcılar ucuz aksiyon kameralarına yöneliyor. Gopro bile potansiyeli gördüğü için 120$'lık aksiyon kamerası üretti. Sony ucuz aksiyon kamerası üretmez. Üst seviyede gopro'yu geçemezler.
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arel.gr 3 yıl
israrla microcassette type.
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ozbey08 3 yıl
sony aksiyon kamerası konusunda gayet başarılı, sony aksiyon kamerası özellikleri goprodan iyi bir defa, ama fiyatı çok yüksek olduğu için satış rakamları düşük oluyor. bakın xiaomi yi kamerası kapış kapış gidiyor,çünkü fiyatı uygun.
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silversmith 3 yıl
Bence firmaya bir aksiyon şart! İnovasyon ürünlerini görmek istiyoruz!
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ylmzsngl 3 yıl
Paylaşım için teşekkürler. Umarım ürün çıktığında videolu inceleme imkanınızda olur.
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