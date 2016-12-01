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CES'ten yeni güvenlik önlemleri: Amaç maksimum güvenlik

Önümüzdeki yıl 50.yılını kutlamaya hazırlanan Ces, Ocak ayında Las Vegas düzenleyeceği fuarda katılımcıların güvenliği için daha sıkı güvenlik önlemlerinin uygulanacağını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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CES'ten yeni güvenlik önlemleri: Amaç maksimum güvenlik
CES'in sahibi ve yaratıcısı olan CTA(Tüketici Teknoloji Birliği), yapmış olduğu duyuruda 2017'de yapılacak olan fuarda tüm katılımcıların güvenliğini en üst düzeyde sağlamak için gelişmiş güvenlik ölçülerinin uygulanacağını açıkladı. 5-8 Ocak'ta Las Vegas'da düzenlenecek fuarın ardından CES 50.yılını kutlayacak.
Ces CEO'su Gary Saphiro ise yıllardır hayatımızı geliştiren ve inanılmaz tanıtımlara sahne olan CES'in aynı zamanda katılımcıların deneyim kazanması için eşsiz bir ortam olduğunu ve fuara katılan kişi sayısının sürekli olarak arttığını gözlemlediğini söyledi. Bir sunum organizasyonu olarak önceliklerinin tüm katılımcıların güvenliğini maksimize etmek olduğunu, katılımcılar fuarın tadını çıkarırken arkaplandaki güvenlik çabalarının ortamın güvenliği için tasarlandığını da sözlerine ekledi.
Fuardaki güvenliği en iyi şekilde kurgulamak için polis departmanı yetkilileriyle yakın iletişimde olan CTA'nın bu yılki güvenlik ölçüleri çantaların yasaklanmasını ve daha işlevsel metal dedektörlerinin kullanılmasını kapsıyor. Fuara sadece 12''x17''x6'' boyutundan küçük çantalar kabul edilirken fuar salonuna hiçbir şekilde valiz alınmayacak. Bununla beraber tüm katılımcılar metal dedektörlerinde aranacak. Ayrıca sergi salonlarına hızlı girişin sağlanması ve kaybedilen zamanın azaltılması için belirli noktalarda aramalar gerçekleştirilecek. Tüm katılımcıların fuara giriş yapmadan önce CES rozeti ve devletten onaylı fotoğraflı kimliğini de yanında bulundurması şartlar arasında.

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